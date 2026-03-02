Heli Rantala: Mielikuvat vastaan todellisuus – kuinka väärässä onneksi olinkaan
4.3.2026 09:15:00 EET | Avain | Blogi
Olla "villi ja vapaa", oli kirjailija Heli Rantalan tavoite. Rantala kirjoittaa Kustantamon kuulumisia -blogissa tavoitteen kehittymisestä ja siitä, mitä se nykyään hänelle tarkoittaa. "Nyt, keski-ikäisenä lasten- ja nuortenkirjailijana, rämpiessäni umpimetsissä marjastamassa hämähäkinseittiin, mustikanmehuun ja pihkaan sonnustautuneena, huomaan saavuttaneeni tavoitteeni", hän kirjoittaa. Rantalan uusi nuortenromaani Summer of sock´n´roll ilmestyi 2.3.2026.
Kirjoitus on julkaistu Kustantamon kuulumisia -blogissa 4.3.2026.
Alakoulussa sain toistuvasti kuulla olevani ujo ja hiljainen. Kommenttien moittivasta sävystä päättelin, että kyseisistä ominaisuuksista olisi parempi päästä eroon. Tavoitteekseni tuli muuttua. Olla jotakin päinvastaista. Olla villi ja vapaa.
Teini-ikäisenä päähäni iskostui mielikuva, että ”villi ja vapaa” on yhtä kuin festareilla remuava rokkari tai ympäri maailmaa reissaava hippi. Niinpä lähdin festareille pogoamaan ja rinkka selässä reilaamaan karistaakseni viimeisetkin ”hissukan” rippeet yltäni. Ja eipä siinä, tuollaiset kokemukset kuuluvat nuoruuteen. Näin jälkeenpäin olen kuitenkin ymmärtänyt, että minulle, jonka sisin pogoaa, moshaa ja humaltuu jo kevätjäiden helinästä, tuulen huminasta ja mustarastaan laulusta, tuon tason aistiärsykkeiden kuormittamat reissut ovat olleet todella stressaavia.
Jos mielikuvat ovat vaikuttaneet persoonani muodostumiseen, ovat ne ohjanneet myös ammatinvalintaani. Lukion jälkeen minulla oli kaksi haavetta: halusin joko näyttelijäksi tai kirjailijaksi. Silloin kuvittelin, että kirjailijan työ tulisi olemaan pimeässä kammiossa yksin kököttämistä, toisin sanoen tylsää, joten päätin lähteä tavoittelemaan rempseämpää ammattia teatterialalta. Joitakin vuosia alaa opiskeltuani huomasin kuitenkin, ettei jatkuva esillä oleminen pidemmän päälle sopinut luonteelleni. Itsetuntemuksen lisääntyessä vaihdoin kaistaa.
Paradoksaalisesti yksinäisenä pidetty kirjailijan työ on tehnyt minusta sosiaalisemman kuin mihin perusvireeltään introvertti luonteeni tavallisesti taipuisi. Tarinoita varten olen tutustunut ihmisiin ja asioihin, joihin en muuten tutustuisi. Tähän mennessä taustatyö on vienyt minut muun muassa hevosen selkään, BC Nokian pyörätuolikoripallojoukkueen treeneihin, Nokian kirkon urkujen sisään sekä maalaamaan graffiteja – luvan kanssa. Tänä keväänä julkaistua Summer of sock’n’roll -nuortenromaania varten matkustin elämäni ensimmäistä kertaa moottoripyörän tarakalla. Kokemukseni suodattui kirjaan 16-vuotiaan päähenkilön ajatuksiksi:
”Vieno kesätuuli muuttuu prätkän selässä ronskiksi painikaveriksi. Puhuri painaa rintakehän kuopalle ja möyhentää käsivarret. Vauhti saa maisemat vilistämään silmissä.Pyörän selässä on aikaa ajatella.Paljon muuta takapenkillä ei voikaan tehdä,
joten pysähdyn pohtimaan elämääni sadan kilometrin tuntivauhdissa.Isn´t it ironic, dont´t you think? kyselisi Alanis Morissette, yksi äidin lempiartisteista.”
Loin seikkailunjanoisesta ja sanavalmiista Hillasta persoonan, jollainen haaveilin itse samanikäisenä olevani. Hilla sen sijaan ihannoi Tukholmassa wanna-be-rokkarin elämää viettävää äitiään ja haaveilee kipeästi tämän huomiosta. Toista ihmistä ei kuitenkaan voi muuttaa, ja kasvu kohti tervettä äitisuhdetta ja oman identiteetin vahvistumista alkaa vasta, kun Hilla hyväksyy asiat sellaisina kuin ne ovat.
Kyky kuvitella on valtava siunaus ja kirjailijan työn perusta, mutta mielikuvat voivat myös johtaa harhaan. Siksi niiden kesyttäminen kokemuksilla ja faktoilla on tärkeää niin oikeassa elämässä kuin tarinoissakin. Omat mielikuvani niin kirjailijan työstä kuin siitäkin, mitä tarkoittaa olla villi ja vapaa, ovat vuosien varrella muuttuneet radikaalisti. Nyt, keski-ikäisenä lasten- ja nuortenkirjailijana, rämpiessäni umpimetsissä marjastamassa hämähäkinseittiin, mustikanmehuun ja pihkaan sonnustautuneena, huomaan saavuttaneeni tavoitteeni. En tarvitse aidoilla rajattua festarialuetta riehuakseni sydämeni kyllyydestä. Heittäydyn alkukantaiseen tanssiin kotini olohuoneessa tai kesken juoksulenkin, jos kuulokkeista pärähtää jokin mukaansatempaava biisi.
Villinä ja vapaana olen uskollinen sille, mihin kulloinenkin hetki kutsuu. Minun ei tarvitse olla ”joko tai”, saan olla ”sekä että”: rauhallinen ja riehakas, syvällinen ja kevyt, iloisesti pyörivä melankolikko. Nykyään pystyn jo hyväksymään sen, että katselen ikkunasta mieluummin takapihalla akrobatiataitojaan esiteleviä oravia kuin silmissä viliseviä maisemia halki Euroopan. En ole erityisen seikkailunjanoinen. Olen se, jonka sydän pakahtuu lumihiutaleiden leijailusta aurinkoisena pakkaspäivänä. Se, joka rummuttaa autonrattia ja laulaa radiosta raikuvan rokkibiisin tahdissa matkalla hiljaisuuden retriittiin.
Ominaisuudet, joista sain lapsena kuulla moitteita, ovat kääntyneet kirjailijan työssä vahvuuksiksi: kyvyksi tarkkailla ja havainnoida asioita ja suodattaa ne villisti laukkaavan mielikuvituksen läpi tarinoiksi. Intohimo tehdä tarinoista mahdollisimman hyviä ajaa minua sohvannurkasta kohti uusia seikkailuja ja kohtaamisia: taustatyö on tämän ammatin suola, joka tuo makua paitsi tekeillä olevaan tekstiin myös kirjailijan omaan elämään.
Heli Rantala
Kirjoittaja on nokialainen lasten- ja nuortenkirjailija, käsikirjoittaja ja kolumnisti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
viestintä
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Heli Rantalan uutuuskirjassa kesätyö perähikiällä muuttuu landerokiksi2.3.2026 08:20:00 EET | Tiedote
Heli Rantalan uusi nuortenkirja Summer of sock'n'roll kertoo seikkailunjanoisesta Hillasta, joka päätyy sukkamyyjäksi pikkupaikkakunnalle. Ei aikaakaan, kun punkkaritytön niitit ja kaavoihin kangistuneen enon napit ovat vastakkain.
Pekka Vartiainen: Byronistin tie on tuskainen26.2.2026 09:15:00 EET | Blogi
Kirjallisuuden dosentti Pekka Vartiainen tutustuttaa Kustantamon kuulumisia -blogin lukijan yhteen kirjallisuuden historian kuuluisista mieshahmoista. "Tämänkaltaisen melankolisen antisankarin jumalhahmo on tietenkin lordi Byron (1788–1824), joka toi romanttiseen runouteen puoliomaelämäkerrallisen mieshahmon, homme fatal -tyypin. Miehen, joka menee eikä meinaa, mutta kantaa kuitenkin sisällään suurta ja salaperäistä surua." Byronin elämä tarjoaa monia yhteymäkohtia myös tämän ajan ihmiselle.
Pekka Vartiaisen esikoisromaani sukeltaa ihmismielen pimeyteen20.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Pekka Vartiaisen esikoisromaani Murhakertomuksen anatomia on 1920-luvun Berliinin tosielämään pohjautuva kertomus murhasta, josta tuli tarina. Se on myös kertomus kirjailijasta, joka halusi kurkistaa tarinan taakse.
Palvottu, hävetty ja silvottu rinta esseekokoelman keskiössä19.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Kati-Annika Ansaksen Tissi-teoksen esseissä kulkevat mukana kulttuurihistoria, taide ja suhde omaan kehoon. Kun rinnassa yhtäkkiä asuukin kuolema, on pienillä asioilla merkitystä: aurinkoisella päivällä, tavallisella arjella, hengityksellä, pelkällä olemassa ololla. Kaiken taustalla väreilee kysymys: Mitä jos minua ei huomenna enää ole?
Sikajengi on vauhdissa taas – nyt matkataan madonreikien läpi!13.2.2026 08:08:00 EET | Tiedote
Kimmo Ojalan uutuus Kolme sikaa faaraoiden mailla ilmestyy ystävänpäivän alla 13.2.2026. Se on vauhdikas lastenromaani, jossa on tieteellisiä ja historiallisia teemoja kuten madonreiät ja Egyptin pyramidit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme