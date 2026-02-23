Mikrobiomiajattelu laajenee suolistosta suuhun - vuoden tulokkaaksi valittu tuote heijastaa uutta trendiä

Gutology on moderni fluoriton hammastahna, jonka teho perustuu hydroksiapatiittiin. Hydroksiapatiitti on mineraali, josta hammaskiille luonnostaan muodostuu. Se auttaa vahvistamaan hampaiden pintaa, vähentämään vihlontaa ja korjaamaan kiilteen pieniä vaurioita. Lisäksi Gutology sisältää TrueBiotic™-teknologiaan perustuvaa postbioottia, joka tukee suun mikrobitasapainoa ja suun tervettä ympäristöä.

Huolellisesti harkittu koostumus tekee Gutologystä hyvän valinnan kuluttajille, jotka haluavat hellävaraisen mutta tehokkaan hammastahnan osaksi päivittäistä suunhoitoa. Gutology on luonnollinen ja vegaaninen, eikä se sisällä perinteisiä vaahtoaineita (kuten SLS) tai muita vahvoja synteettisiä ainesosia, jotka voivat ärsyttää limakalvoja ja häiritä suun luonnollista tasapainoa.

Suunhoito siirtyy mikrobiomin aikakauteen

Terveystuotealan Vuoden 2026 Tulokkaan valinta kuvastaa laajempaa hyvinvointitrendiä, jossa suun terveys ja erityisesti suun mikrobitasapaino linkittyy yhä vahvemmin osaksi kokonaisterveyttä ja siitä huolehtimista.

”Halusimme tuoda markkinoille tuotteen, joka tukee suun luonnollista tasapainoa ja vastaa kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen luonnollisesta suun terveyden hoidosta. Gutology hammastahnan nopea suosion nousu ja myönteinen vastaanotto on ollut meille mukava yllätys. Gutology edustaa uutta suunhoidon ajattelua, jossa yhdistyvät toiminnallisuus, luonnollisuus ja mikrobiomiystävällisyys,” sanoo Circlum Farmasia Oy:n toimitusjohtaja Anu Pekkonen.

Vuoden Tulokas-sarjan voittaja laajentaa mikrobiomikeskustelun suolistosta suuhun

”Kuluttajien kiinnostus suun mikrobiomiin ja hammaskiilteen luonnolliseen vahvistamiseen kertoo suunhoidon uudesta trendistä. Hampaiden puhdistamisen lisäksi myös suun limakalvojen ja mikrobiomin kunto koetaan tärkeäksi, sillä suun bakteeritasapainolla on yhteys koko kehon hyvinvointiin. Gutology edustaa tätä kehitystä käytännön tasolla ja tekee uudesta suunhoidon ajattelusta osan arkea,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.