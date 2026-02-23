Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Mikrobiomiajattelu laajenee suolistosta suuhun - vuoden tulokkaaksi valittu tuote heijastaa uutta trendiä
2.3.2026 09:26:41 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Kuluttajien kiinnostus suun luonnolliseen tasapainoon liittyy laajempaan hyvinvointitrendiin, jossa mikrobiomin merkitys on noussut suolistosta myös suunhoitoon. Samalla suositaan ratkaisuja, jotka toimivat kehon omien rakenteiden kanssa ja tukevat ennaltaehkäisevää hyvinvointia hellävaraisesti mutta tehokkaasti. Tämä nouseva trendi näkyi myös terveystuotealan vuoden tulokkaan valinnassa. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton asiantuntijaraati on valinnut Vuoden 2026 Tulokas -sarjan voittajaksi Circlum Farmasia Oy:n maahantuoman Gutology Mineraali Hammastahnan.
Gutology on moderni fluoriton hammastahna, jonka teho perustuu hydroksiapatiittiin. Hydroksiapatiitti on mineraali, josta hammaskiille luonnostaan muodostuu. Se auttaa vahvistamaan hampaiden pintaa, vähentämään vihlontaa ja korjaamaan kiilteen pieniä vaurioita. Lisäksi Gutology sisältää TrueBiotic™-teknologiaan perustuvaa postbioottia, joka tukee suun mikrobitasapainoa ja suun tervettä ympäristöä.
Huolellisesti harkittu koostumus tekee Gutologystä hyvän valinnan kuluttajille, jotka haluavat hellävaraisen mutta tehokkaan hammastahnan osaksi päivittäistä suunhoitoa. Gutology on luonnollinen ja vegaaninen, eikä se sisällä perinteisiä vaahtoaineita (kuten SLS) tai muita vahvoja synteettisiä ainesosia, jotka voivat ärsyttää limakalvoja ja häiritä suun luonnollista tasapainoa.
Suunhoito siirtyy mikrobiomin aikakauteen
Terveystuotealan Vuoden 2026 Tulokkaan valinta kuvastaa laajempaa hyvinvointitrendiä, jossa suun terveys ja erityisesti suun mikrobitasapaino linkittyy yhä vahvemmin osaksi kokonaisterveyttä ja siitä huolehtimista.
”Halusimme tuoda markkinoille tuotteen, joka tukee suun luonnollista tasapainoa ja vastaa kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen luonnollisesta suun terveyden hoidosta. Gutology hammastahnan nopea suosion nousu ja myönteinen vastaanotto on ollut meille mukava yllätys. Gutology edustaa uutta suunhoidon ajattelua, jossa yhdistyvät toiminnallisuus, luonnollisuus ja mikrobiomiystävällisyys,” sanoo Circlum Farmasia Oy:n toimitusjohtaja Anu Pekkonen.
Vuoden Tulokas-sarjan voittaja laajentaa mikrobiomikeskustelun suolistosta suuhun
”Kuluttajien kiinnostus suun mikrobiomiin ja hammaskiilteen luonnolliseen vahvistamiseen kertoo suunhoidon uudesta trendistä. Hampaiden puhdistamisen lisäksi myös suun limakalvojen ja mikrobiomin kunto koetaan tärkeäksi, sillä suun bakteeritasapainolla on yhteys koko kehon hyvinvointiin. Gutology edustaa tätä kehitystä käytännön tasolla ja tekee uudesta suunhoidon ajattelusta osan arkea,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu PekkonenToimitusjohtajaPUR-kauppa (Circlum Farmasia Oy)anu.pekkonen@pur-kauppa.fiwww.pur-kauppa.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Parhaaksi valittu ihonhoitotuote tuo helpotusta ärtyneelle iholle – sertifioitu luonnonkosmetiikka yhdistää propoliksen ja probiootin23.2.2026 11:16:09 EET | Tiedote
Terveystuotealan ammattilaisten valitsema vuoden 2026 ihonhoitotuote on kotimainen Flow Cosmeticsin Propolis & Probiotics Rescue Cream, joka on suunniteltu erityisesti ärtyneelle, ongelmaiselle ja ihottumaiselle iholle. Tuotteelle on myönnetty arvostettu Ecocert Cosmos Natural -sertifikaatti.
Yli 40 vuotta Oulun Naturalin tarinaa – uusi yrittäjä jatkaa perinnettä kivijalkakaupassa ja verkossa16.2.2026 18:49:37 EET | Tiedote
Oulun keskustassa Kirkkokadulla toimiva Natural Hyvinvointi oy edustaa vahvaa jatkuvuutta oululaisessa luontaistuotekaupassa. Yrittäjä Marika Simontaival jatkaa Oulun Naturalin yli 40-vuotista historiaa, tuttua, luotettavaa ja paikallisesti juurtunutta luontaistuotekauppaa, joka on palvellut oululaisia jo useiden vuosikymmenten ajan.
BioPro Saimaa avasi ovensa Lappeenrannassa – luontaistuotekauppa palasi kaupunkiin10.2.2026 11:27:43 EET | Tiedote
Lappeenranta on saanut jälleen oman luontaistuotekauppansa, kun BioPro-ketjuun kuuluva BioPro Saimaa avasi ovensa Leirin Prismalla. Myymälän yrittäjänä toimii Riikka Tiimo, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus luontaistuotealalta.
Japanilaisesta aamiaistrendistä syntyi vuoden terveystuote4.2.2026 15:06:45 EET | Tiedote
Suomessa aamu alkaa usein kaurapuurolla. Japanissa vastaavassa roolissa on natto – fermentoiduista soijapavuista valmistettu perinneruoka, jota on nautittu vuosisatojen ajan osana arkea. Nyt tämä pitkän iän ja terveyden symboli on tuotu nykyaikaiseen, turvalliseen ja tarkkaan tutkittuun muotoon. Vuoden 2026 terveystuotteeksi on valittu Biomedin Nattokinaasi NSK-SD® ravintolisävalmiste.
Kuitubuumi saapui Suomeenkin: fenuGUT valittiin vuoden 2026 SuperRuoaksi27.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on valinnut fenuGUT-sarviapilansiemenjauheen vuoden 2026 SuperRuoaksi. Terveystietoisia suomalaisia innostava fibermaxxing-hyvinvointitrendi vahvistaa tämän proteiinirikkaan superkuidun suosiota.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme