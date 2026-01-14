Aiemmin sähköasennusten ja -turvallisuuden valvonta kuului keskeisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, mutta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen 65, GIA-asetuksen, uudistetun rakentamislain sekä EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanon myötä vastuu painottuu yhä enemmän kuntien rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvonta on luontevasti mukana hankkeissa jo ennestään, mikä on hyvä lähtökohta valvonnan toteuttamiselle. Keskeinen kysymys on, vastaavatko nykyiset osaamisresurssit kasvaviin vaatimuksiin.

Yhdenmukaiset tulkinnat tukevat hankkeita

GIA-asetus velvoittaa tarkastamaan kiinteistöjen sisäverkkojen vaatimustenmukaisuuden.

“Suomessa rakentamislupaa edellyttävissä hankkeissa tarkastaminen kuuluu nykyisin kuntien rakennusvalvonnalle”, kertoo Ville Reinikainen, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija.

Sisäverkkojen tekniset vaatimukset on esitetty Traficomin määräyksessä 65, ja sen soveltaminen käytännön rakennushankkeissa edellyttää rakennusvalvonnalta hyvää ymmärrystä määräyksen vaatimuksista ja sen soveltamisesta eri tilanteissa.

“Traficom, STUL ry ja Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANT ry ovat laatimassa tarkastuslomaketta helpottamaan sisäverkkojen tarkastamisprosessia. Tavoitteena on myös tehdä tarkastuskäytännöistä maantieteellisesti yhteismitallisia ja vertailukelpoisia”, kertoo Reinikainen.

Lainsäädännön vaatimukset lisäävät valvonnan työmäärää

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) velvoittamana jatkossa rakennuksiin vaaditaan enemmän aurinkosähköjärjestelmiä, sähköajoneuvojen latauspisteitä tai latauspistevalmiuksia ja automaatiota.

Lisäksi rakentamislaki toi lisävelvoitteita koneluettavien dokumenttien, hiilijalanjälkilaskennan ja rakentamisluvan käsittelyaikataulutakuun myötä.

“Koska rakennusvalvonta osaltaan valvoo vaatimusten toteutumista, osaamiseen ja riittäviin resursseihin tulee kiinnittää erityshuomiota. Tämä takaa, että ratkaisut toteutetaan turvallisesti ja yhdenmukaisesti koko maassa”, toteaa Matti Orrberg, STUL ry:n tekninen asiantuntija.