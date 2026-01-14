Rakennusvalvonnan vastuu kasvaa – sähkötekninen osaaminen avainasemassa

27.2.2026 13:23:12 EET | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote

Jaa

Rakennusvalvonnan tehtävät laajenevat liittyen sähkö- ja taloteknisiin järjestelmiin. Tämä korostaa ajantasaisen sähköteknisen osaamisen tarvetta kunnissa.

Kuva: Mikko Käkelä

Aiemmin sähköasennusten ja -turvallisuuden valvonta kuului keskeisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, mutta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen 65, GIA-asetuksen, uudistetun rakentamislain sekä EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanon myötä vastuu painottuu yhä enemmän kuntien rakennusvalvontaan.  

Rakennusvalvonta on luontevasti mukana hankkeissa jo ennestään, mikä on hyvä lähtökohta valvonnan toteuttamiselle. Keskeinen kysymys on, vastaavatko nykyiset osaamisresurssit kasvaviin vaatimuksiin.  

Yhdenmukaiset tulkinnat tukevat hankkeita  

GIA-asetus velvoittaa tarkastamaan kiinteistöjen sisäverkkojen vaatimustenmukaisuuden.   

“Suomessa rakentamislupaa edellyttävissä hankkeissa tarkastaminen kuuluu nykyisin kuntien rakennusvalvonnalle”,  kertoo Ville Reinikainen, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija.  

Sisäverkkojen tekniset vaatimukset on esitetty Traficomin määräyksessä 65, ja sen soveltaminen käytännön rakennushankkeissa edellyttää rakennusvalvonnalta hyvää ymmärrystä määräyksen vaatimuksista ja sen soveltamisesta eri tilanteissa. 

  “Traficom, STUL ry ja Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANT ry ovat laatimassa tarkastuslomaketta helpottamaan sisäverkkojen tarkastamisprosessia.  Tavoitteena on myös tehdä tarkastuskäytännöistä maantieteellisesti yhteismitallisia ja vertailukelpoisia”,  kertoo Reinikainen.   

Lainsäädännön vaatimukset lisäävät valvonnan työmäärää 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) velvoittamana jatkossa rakennuksiin vaaditaan enemmän aurinkosähköjärjestelmiä, sähköajoneuvojen latauspisteitä tai latauspistevalmiuksia ja automaatiota.  

Lisäksi rakentamislaki toi lisävelvoitteita koneluettavien dokumenttien, hiilijalanjälkilaskennan ja rakentamisluvan käsittelyaikataulutakuun myötä. 

“Koska rakennusvalvonta osaltaan valvoo vaatimusten toteutumista, osaamiseen ja riittäviin resursseihin tulee kiinnittää erityshuomiota. Tämä takaa, että ratkaisut toteutetaan turvallisesti ja yhdenmukaisesti koko maassa”, toteaa Matti Orrberg, STUL ry:n tekninen asiantuntija.

Avainsanat

STULsähkö- ja teleurakoitsijat stul ryrakennusvalvontarakentamislakiepbdgia-asetus

Yhteyshenkilöt

Ville Reinikainen 
Tekninen asiantuntija, tietoverkot ja -järjestelmät 
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry 
045 635 7724 
ville.reinikainen@sahkoinfo.fi

Matti Orrberg
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry 
040 922 0675
matti.orrberg@sahkoinfo.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye