Nimikemuutoksia pelastus- ja ensihoitopalveluissa

Pelastustoimen toimintaympäristö on vuosien saatossa muuttunut, ja tehtäväkenttä on monipuolistunut ja laajentunut. Muutos on kaluston ja varusteiden päivittämisen lisäksi tuonut mukanaan uudistumistarpeita myös henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä.

– Päivitämme nimikkeemme vastaamaan nykypäivän tehtäväkenttää ja yhdenvertaisuusperiaatteita, kommentoi vs. pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen.

Pelastusalalle on tehty tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma, jolla pyritään edistämään esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvoa pelastusalalla. Pelastustoimen ammattisanastossa ja -nimikkeissä edistettävä sukupuolineutraali kieli on yksi ohjelman toimenpiteistä.

Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa moninaisuus nähdään voimavarana, ja sitä edistetään muun muassa koulutusten, osatyökykyisyyden arvostamisen ja sukupuolineutraalien nimikkeiden käyttöönoton kautta.

– Ja kun asiaa ajatellaan ihan meidän päivittäistoimintojen kautta, niin uudet nimikkeet myös kuvaavat tehtäviä hyvin, Toivonen jatkaa.

Nimikkeistä seuraavat muutokset esimerkiksi virka-asuihin ja sähköisiin materiaaleihin toteutetaan vaiheittain.

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalveluissa otetaan 1.3.2026 alkaen käyttöön seuraavat nimikkeet:

nykyinen nimike palomies; uusi nimike pelastaja

nykyinen nimike ylipalomies; uusi nimike vanhempi pelastaja

nykyinen nimike vuoroesimies; uusi nimike ruiskumestari

nykyinen nimike paloesimies; uusi nimike pelastusryhmänjohtaja

nykyinen nimike tilanne- ja johtokeskuksen päivystäjä; uusi nimike operaattori