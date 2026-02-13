Kesärauha ja TYY tuovat yliopisto-opiskelijoille suunnatun bändikilpailun takaisin: Teatrossa 1.4. järjestettävän Aprillirockin voittaja esiintyy tuhansien ihmisten edessä TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumassa

Viimeksi vuonna 2017 järjestetty Aprillirock herätetään uudelleen henkiin tuomaan esiin uusia yhtyeitä ja vahvistamaan Turun monipuolista musiikkikulttuuria. Indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha painottaa toiminnassaan paikallisuutta ja osallistavan bändikatselmuksen palauttaminen osaksi turkulaista opiskelijakulttuuria yhdessä TYY:n kanssa onkin molemmille järjestäjäosapuolille merkittävä teko.



“Aprillirock tekee näyttävän paluun vapun kynnyksellä ja nostaa opiskelijoiden oman musiikin parrasvaloihin. Kilpailu tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden nousta suurelle lavalle ja esiintyä tuhansien juhlijoiden edessä TYY:n vappupiknikillä. Toivomme, että mahdollisimman moni turkulainen opiskelijayhtye tarttuu tilaisuuteen ja lähtee mukaan”, kertoo TYY:n hallituksen jäsen Henri Laitila.

Tulevana vappuna 1.5.2026 TYYlikäs vappupiknik-tapahtuman pääesiintyjänä nähdään Kesärauhan tarjoamana keinuttavista rytmeistä tunnettu Nössö Nova. Ikimuistoisista keikoistaan tunnetun Nössö Novan suomenkielinen pop-musiikki ammentaa kaukaisista rytmeistä yhdistäen ne arjen samaistuttaviin tuokiokuviin. Ennen Nössö Novaa esiintyvä Aprillirockin voittajayhtye selviää Logomon Teatrossa 1.4.

Kaikki Turun yliopistossa opiskelevat artistit ja yhtyeet voivat hakea Aprillirockiin

Aprillirock on 2000-luvulla useita kertoja järjestetty TYYn bändikatselmus, jonka voittaja sai esiintymispaikan TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumassa. Viimeksi lähes kymmenen vuotta sitten järjestetty Aprillirock elvytetään kuluvana keväänä takaisin tähän päivään yhteistyössä TYYn ja Kesärauhan kanssa.

Hakulomake Aprillirockiin on avoinna 2.–15.3.2026. Mukaan voivat hakea Turun yliopistossa opiskelevat artistit ja opiskelijoiden yhtyeet. Hakemuksien perusteella Kesärauha ja TYY valitsevat 5 artistia esiintymään livenä keskiviikkona 1.4.2026 Logomon Teatron lavalle. Logomon Teatrossa ammattilaisraadin ja yleisöäänien yhteismäärän perusteella selviää voittaja, joka saa 30min esiintymisslotin TYYlikäs Vappupiknik -tapahtumassa tuhansien vappua juhlivien kävijöiden edessä ennen Nössö Novaa. Lisäksi TYY maksaa voittajalle esiintymispalkkion. Aprillirockin tarkemmat säännöt löytyvät alta.



Hakulomake: https://gest.fi/customers/afdjci/9734

Aprillirockin säännöt: