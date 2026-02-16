Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja avaa metsäalan mahdollisuuksia kasiluokkalaisille jo 13. kerran

Koulukampanja tutustuttaa nuoria alan monipuolisiin mahdollisuuksiin

Kampanjassa metsäalan eri yrityksissä työskentelevät, koululähettiläät ja alan opiskelijat vierailevat yläkouluissa ja lukioissa kertomassa metsäalan työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä esittelemässä puusta valmistettuja tuotteita. Tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta ja rohkaista nuoria pohtimaan metsäalan tarjoamia uravaihtoehtoja.

- Koululähettiläät edustavat laajasti erilaisia tehtäviä tehdastuotannosta suunnitteluun ja yritysjohtoon. Vierailujen yhteydessä he kertovat omista koulutus- ja urapoluistaan. Tämä avaa alan monipuolisuutta ja tarjoaa nuorille samaistuttavia esimerkkejä, kertoo kampanjan projektipäällikkö, Metsäteollisuus ry:n viestintäasiatuntija Kati Kuusisto.





Metsäala tarjoaa merkityksellisiä urapolkuja

- Nuoret arvostavat yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin. Metsäala tarjoaa monipuolisen joukon työmahdollisuuksia, joissa voidaan edistää kestävämpää tulevaisuutta käytännön työstä tutkimukseen ja tuotannosta suunnitteluun. Osaajia tarvitaan kaikilta koulutusasteilta ammattiosaajista korkeakoulutettuihin, kertoo Metsäteollisuus ry:n koulutuksen ja osaamisen asiantuntija Venla Kaplas.

- Suomessa toimivan metsäteollisuuden henkilöstöstä yli puolella on toisen asteen koulutus, ja erityisesti metsäkoneenkuljettajille sekä puutavara-autojen kuljettajille on tällä hetkellä tarvetta. Alan ammattilaiset huolehtivat paitsi metsäluonnosta ja puuvirroista, myös talouden ja vientitulojen kannattavuudesta, jatkaa Kaplas.

Kampanjan uudistetulle esitysmateriaalille ja tuotesalkulle on kysyntää

Tänä vuonna kampanjan esitysmateriaali ja tuotesalkku on uudistettu. Koululuokissa avattava tuotesalkku sisältää ajankohtaisia metsäteollisuuden yritysten tuotenäytteitä, joille kouluissa on selvästi kysyntää. Nuorten metsäbarometrin 2025 tulokset osoittavat hämmästyttävää tietämättömyyttä siitä, kuinka keskeisiä puupohjaiset tuotteet ovat jokaisen arjessa. Moni nuori ei tunnista esimerkiksi hygienia-, vaate- tai pakkaustuotteiden olevan puuperäisiä. Tämä kertoo tarpeesta tuoda metsien roolia näkyväksi kestävän arjen ratkaisujen mahdollistajana.

Puu toimii monipuolisena materiaalina lukuisissa tuotteissa, jotka voivat korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja. Jokainen suomalainen käyttää puupohjaisia tuotteita päivittäin. Hygieniapaperien ja painotuotteiden lisäksi puusta voidaan valmistaa esimerkiksi kerrostaloja, lääkkeitä, makkarankuoria, sellofaania ja tekstiilejä.

Kampanjaa toteuttavat yhteistyössä:

Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäyhdistys, Puunjalostusinsinöörit sekä metsäteollisuusyritykset Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, DS Smith Packaging Finland Oy, Koskisen Oy, MM Kotkamills, HASA Oy, Sappi Kirkniemi, Versowood Oy, Tornator Oyj ja Tervakoski Oy. Tänä vuonna mukana ovat myös Koneyrittäjät ry ja Metsuritrio.