Pohde avaa uuden viestikanavan puhe- ja toimintaterapian asiakkaille
2.3.2026 08:30:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Mahdollisuus matalan kynnyksen konsultointiin, ja terapeutin tuen ilman erillistä lähetettä tai terapian varsinaista asiakkuutta.
Pohde on avannut uuden puhe- ja toimintaterapian viestintäkanavan. Viestintäkanava tarjoaa mahdollisuuden matalan kynnyksen konsultointiin, ja terapeutin tuen ilman erillistä lähetettä tai terapian varsinaista asiakkuutta.
”Moni miettii esimerkiksi lapsen puheen kehitystä ja asiasta saatetaan keskustella neuvolakäynnin yhteydessä. Nyt asian voi viestiä suoraan puheterapeutille, ja vanhempi saa varsin nopeasti ohjausta ja keinoja tukea lapsen kehitystä”, puheterapeutti Jenna Onnela kertoo.
Nykymaailmassa erilaisia ohjeita ja neuvoja löytyy varsin helposti muun muassa internetistä. Tilanteessa on varjopuolensa, sillä vanhemman voi olla vaikeaa erottaa ammattilaisen ohjeet markkinointimateriaalista.
”Vanhemmat ovat tuoneet esille, että ohjeiden ja artikkelien paljous tuo tietoähkyä ja netissä voi olla väärääkin tietoa. Me rajaamme mitkä ohjeet tai materiaalit ovat heille oleellisia”, Sanni Tervakangas, Pohteen toimintaterapeutti jatkaa.
Resurssia voidaan myös kasvattaa
Puhe- ja toimintaterapian digitaalinen viestikanava avataan Pohteen verkkosivuille kyseisen palvelun sivuille sekä OmaPohteen yhteyteen. Kanavalla toimii alkuvaiheessa kaksi kuntoutuksen ohjauskeskuksen puheterapeuttia ja kolme toimintaterapeuttia. Vanhempi valitsee viestikanavalta, kumpaa terapiamuotoa asia koskee, ja viestiin vastaa se terapeutti, kenelle asia kuuluu. Mikäli kanavan suosio kasvaa voimakkaasti, palvelun resurssia kasvatetaan.
”Haluamme kuntoutuksessa tarjota enemmän ennalta ehkäiseviä palveluita, jotta kaikki, jotka tarvitsevat tukea, saisivat sitä oikea-aikaisesti”, Onnela toteaa.
Puhe- ja toimintaterapian digitaalinen viestintäkanava vaatii vahvan tunnistautumisen, joten palveluun tulee kirjautua esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lapsen puolesta asiointi onnistuu kaikkien alle 12-vuotiaiden lasten osalta.
Kanava kattaa koko hyvinvointialueen, eli se palvelee kaikkia alueen asukkaita. Lisäksi kanavaa voi käyttää myös terveydenhoitoalan ammattilaiset, jotka voivat ohjata perheitä olemaan yhteydessä terapeutteihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna OnnelaPuheterapeutti / Pohdejenna.onnela@pohde.fi
Sanni TervakangasToimintaterapeutti / Pohdesanni.l.tervakangas@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
