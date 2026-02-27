SuPer: Sopimusratkaisu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta – palkkaratkaisu hyvä lähihoitajille

– Ratkaisu on kokonaisuutena arvioiden hyvä lähihoitajille nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja antaa näkymän siitä, että julkisen ja yksityisen sektorin välistä palkkaeroa kurotaan jatkossakin umpeen, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo. – Palkkaratkaisussa on huomioitu erityisesti lähihoitajat ja suurimmalla osalla lähihoitajista palkankorotukset ylittävät yleisen linjan.

– Olen tyytyväinen, että saavutimme viimein kohtuullisen ratkaisun hyvin haastavassa tilanteessa. Palkkaratkaisu on lähihoitajille hyvä. Neuvottelut olivat vaikeat. Ratkaisu löytyi lopulta yleiskorotusten osuuden lisäämisellä ja paikallisen erän poistamisesta, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo.

– Ratkaisussa on tasa-arvoa edistäviä elementtejä. Tästä on hyvä jatkaa yksityisen sosiaalipalvelualan kehittämistä yhdessä, yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens sanoo.



Kaikki meneillään olevat työtaistelutoimet lakkaavat välittömästi eli työt jatkuvat normaalisti ja suunniteltu lakko peruuntuu.

SOSTESin palkkaratkaisu



Sopimuskausi on 28 kuukautta 1.1.2026–30.4.2028.

Palkkaratkaisussa on huomioitu erityisesti lähihoitajat eli kohdennukset palvelusvuosilisiin (niin sanotut kokemuslisät) kohdistuvat pääosin lähihoitajien palkkaluokkaan.

Osapuolet sitoutuvat yhdessä tarkastelemaan alan taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä joulukuussa 2026. Osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään 30.4.2027.



Palkankorotukset 2026

1.9.2026 Palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 2,7 %

1.9.2026 Kohdennukset palkkaryhmien vähimmäispalkkoihin ja palveluslisään seuraavasti: Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa muissa palkkaryhmässä 0,5 %, paitsi hoiva-avustajien palkkaryhmä B:ssä 0,4 %. Palvelusvuosilisiä yhdenmukaistetaan siten, että 5 vuoden palveluslisä on vähintään 3 % 8 vuoden palveluslisä on vähintään 6 % 11 vuoden palveluslisä on vähintään 9,1 %. Kohdennusten kustannusvaikutus yhteensä 0,7 %.





Palkankorotukset 2027

1.9.2027 Palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 2,7 %

Yhteensä tämän palkankorotusratkaisun kumulatiivinen palkankorotusvaikutus 28 kuukauden sopimuskaudella on toimialalla 6,2 %. Lähihoitajista 85 %:lle maksetaan palkkaa palkkaluokan G20C mukaan. Kokonaiskorotus on parhaimmillaan 11 vuoden palkkaluokassa 6,93 %.



Parannuksia ja selkeytyksiä teksteihin

Työehtosopimuksen teksteihin on saatu parannuksia ja selkeytyksiä, esimerkiksi tasa-arvon parantamiseen liittyen.

Työntekijällä on oikeus raskaus- ja/tai vanhempainvapaan palkkaan myös, jos hän jää perhevapaalle kesken opintovapaalaissa säädetyn opintovapaan edellyttäen, että työntekijällä olisi työssä ollessaan ollut oikeus työehtosopimuksen määräyksien mukaisesti palkkaan perhevapaan ajalta.

Osana neuvotteluosapuolten välistä tasa-arvotyötä neuvotteluosapuolet ovat sopineet yhteistyöstä, jossa seurataan määräaikaisuuksien käyttöä ja mahdollisten lainsäädännön muutoksien vaikutuksia yksityisen sosiaalipalvelualan työsuhteisiin. Neuvotteluosapuolet pitävät tärkeänä, että tasa-arvoon liittyviä toimialan käytäntöjä tarkastellaan säännöllisesti.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää, ja SuPer on toimialan suurin työntekijäjärjestö.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Lisätietoja

Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, puh. 050 569 8710

Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042

Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115