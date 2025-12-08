Uusi Puolustuksen ja yhteiskunnan varautumisen valiokunta vahvistaa yritysten resilienssiä, tukee huoltovarmuutta ja kehittää alueellista kokonaisturvallisuutta
2.3.2026 11:16:36 EET | Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari | Tiedote
Erilaisiin uhkiin, toimitusketjujen haasteisiin sekä geopoliittisten jännitteiden luomiin häiriöihin olisi pystyttävä vastaamaan jokaisessa organisaatiossa. Tähän tarpeeseen Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari perusti alkuvuodesta 2026 Puolustuksen ja yhteiskunnan varautumisen valiokunnan.
Kun yritykset ovat valmistautuneita, koko yhteiskunta on vahvempi
Uusi valiokunta vahvistaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kykyä varautua poikkeusoloihin, häiriötilanteisiin ja turvallisuushaasteisiin. Valiokunnan keskeinen tavoite on tukea kriisinkestävää talousaluetta, jossa yritykset nähdään olennaisena osana huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden välillä.
Puolustuksen ja yhteiskunnan varautumisen valiokuntamme rakentaa siltaa elinkeinoelämän ja viranomaisten välille. Se vahvistaa yritysten resilienssiä, tukee huoltovarmuutta ja kehittää alueellista kokonaisturvallisuutta. Varautuminen on osa vastuullista ja strategista liiketoimintaa. Kun yritykset ovat valmistautuneita, koko yhteiskunta on vahvempi.
Kokonaisturvallisuuden kehittäminen edellyttää käsitteiden selkeyttämistä ja alueellisen tilannekuvan ymmärtämistä. Valiokunnan tapaamisissa kootaan yhteen tietoa alueen varautumisesta ja kartoitetaan kokonaisturvallisuuden nykytilaa.
Kohti järjestelmällistä ja vaikuttavaa varautumista
Varautuminen on jatkuva prosessi. Siksi valiokunnan työ perustuu vaiheistettuihin toimenpiteisiin ja vuosittain määriteltäviin painopisteisiin.
Toiminnan ytimessä ovat ajankohtaiset katsaukset turvallisuusympäristöön, kyberturvallisuuteen, huoltovarmuuteen sekä energia- ja toimitusketjujen kestävyyteen. Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö syvenee asiantuntijavierailujen ja kohdevierailujen kautta. Keskustelut eivät jää teoreettiselle tasolle, vaan niissä tarkastellaan konkreettisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Samalla jaetaan yritysten hyviä käytäntöjä varautumisesta ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnasta.
Osaamisen vahvistaminen on osa kokonaisuutta. Yritysesimerkit onnistuneesta varautumisesta ja kriisinhallinnasta konkretisoivat, mitä hyvä käytäntö tarkoittaa arjessa. Asiantuntijapuheenvuorot syventävät ymmärrystä turvallisuudesta ja kokonaisturvallisuuden periaatteista. Verkostoituminen on valiokunnassa strateginen tavoite. Vuorovaikutteiset kokoukset rakentuvat keskustelun ja kokemusten vaihdon varaan. Kun toimijat tuntevat toisensa jo normaalioloissa, yhteistyö toimii myös erilaisissa tilanteissa.
Yksi valiokunnan tavoitteista on pohjustaa erityisesti pk-yrityksille suunnattua selkokielistä ja käytännönläheistä riskienhallinnan ja varautumisen itsearviointimallia, jonka avulla yrityksissä pystytään tarkastelemaan varautumisen nykytilaa.
Asiantuntijaverkoston ja vertaiskeskustelujen tuella yritys voi käynnistää käytännöllisen ja vaiheistetun tavan kehittää oman varautumissuunnitelman osaksi normaalia liiketoimintaansa. Päämääränä on luoda kuvaus varautumisen eri tasoista ja kehitysvaiheista nykytilan ymmärtämiseksi ja seuraavien askeleiden määrittämiseksi. Tunnetusti konkreettiset toimenpiteet ja suunnitelmat tekevät etenemisestä systemaattista.
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin valiokuntatoiminta
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin valiokunnat ovat vaikuttamisen, verkostoitumisen ja ajantasaisen tiedon kanava. Valiokuntien jäsenet ovat Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäsenyritysten edustajia, jotka tuovat toimialansa osaamisen ja näkemykset kauppakamarin edunvalvontatyön tueksi. Valiokuntien kautta vaikutetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, verkostoidutaan muiden alojen asiantuntijoiden kanssa ja saadaan ajankohtaista tietoa suoraan päätöksentekijöiltä.
Muita Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin valiokuntia ovat Elinvoimavaliokunta, Liikenne- ja logistiikkavaliokunta, Osaamisvaliokunta, Teknologia- ja teollisuusvaliokunta sekä Vientikilta.
