STTK: YT-asiamiehen toimiston lakkauttaminen ei tuo säästöjä

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston lakkauttamista koskeva mietintö lähtee tänään lausunnolle. Lakiesitys liittyy hallituksen puoliväliriihessä päättämiin valtionhallinnon 130 miljoonan euron lisäsäästöihin.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät lakiesityksestä yhteisen eriävän mielipiteen.

─ Toimiston lakkauttamisella ei oikeasti saavuteta säästöjä, koska yhteistoimintaan liittyvät valvontatehtävät todennäköisesti siirtyvät vain toisiin virastoihin: yhteistoiminta-asiat Lupa- ja valvontavirastolle ja henkilöstörahastoasiat Patentti- ja rekisterihallitukselle, STTK:n johtaja Minna Ahtiainen sanoo.

─ Kustannusarvioissa on epävarmuutta erityisesti siirtymävaiheeseen liittyvien kustannusten osalta, kuten henkilöstön määrän, perehdytykseen ja tietojärjestelmiin liittyen. Lisäksi henkilöstörahastojen valvonnan osalta lisääntyvät kustannukset siirretään työntekijöiden henkilöstörahastojen maksettavaksi.

Yhteistoiminta-asiamies on työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen. Sen tehtäviin kuuluu yt-lain, henkilöstörahastolain ja eräiden muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien valvonta ja niihin liittyvä neuvonta.

- Asiamies on valvonnan lisäksi tukenut työntekijöitä ja työnantajia yhteistoimintaan liittyvissä asioissa, Ahtiainen toteaa.