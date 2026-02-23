Lauha sää jatkuu viikonloppuna – jalankulkusää on liukasta

Ilmatieteen laitoksen 27. helmikuuta tekemän ennusteen mukaan lumipyry vaikuttaa Suomen säähän vielä tänään, mutta sateet heikkenevät iltaan mennessä idässä ja Lapin itäosissa. Pohjois-Pohjanmaalle saapuu uusi lumisadealue illaksi lännestä. Eniten lunta on kertynyt viimeisen kahden vuorokauden aikana Kaakkois-Suomeen, noin 15 senttimetriä.

Maan etelä- ja keskiosassa sataa tänään monin paikoin vettä, ja jalankulkuväylät ovat laajalti liukkaita. Lämpötilojen sahaaminen nollan molemmin puolin voi pahentaa tilannetta viikonvaihteessa.

Vesi- ja lumisateita etelässä viikonloppuna

Lauantaina tihkusateinen ja utuinen sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa. Ylimmät lämpötilat nousevat etelässä 3–4 asteeseen, maan keskiosassa ollaan hieman plussan puolella. Vuorokauden ympäri jatkuva lauha sää sulattaa lumipeitettä tehokkaasti. Pohjoisessa lämpötilat ovat −5 asteen tuntumassa. Erityisesti Länsi-Lapissa pilvisyys vähenee päivän edetessä, myös Perämeren rannikolla aurinko näyttäytynee iltapäivällä.

Sunnuntaiksi lounaasta on saapumassa Suomeen pienehkö matalapaine, jonka ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta.

"Tämän hetken ennusteen mukaan maan sisäosiin Jyväskylän eteläpuolella voi kertyä viitisen senttiä märkää lunta sunnuntain aikana. Matalapaineen tuulet eivät kuitenkaan näytä kovin voimakkailta, tuuli yltyy navakaksi lähinnä Suomenlahdella", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.

Etelärannikon tuntumassa sateen olomuoto vaihtelee sunnuntaina – varsinkin Länsi-Uudeltamaalta Varsinais-Suomeen sataa päivällä myös vettä. Ajokelin ennustetaan olevan huono maan etelä- ja länsiosassa.

Jyväskylän pohjoispuolella sunnuntai on laajalti pilvipoutainen, lämpötila on nollan molemmin puolin. Pohjoisessa on laajalti aurinkoista; päivän ylimmät lämpötilat ovat pari astetta lauantaita korkeampia.

Pohjoisen talvilomaviikolla kevät etenee maan eteläosassa – pohjoiseen lisää lunta

Sää on loppuviikolla osassa maata plussan puolella yötä päivää, mikä nopeuttaa lumien sulamista. Lisäksi osa loppuviikon sateista tulee todennäköisesti vetenä. Suomen ympäristökeskus onkin antanut hulevesistä tulvavaroituksen maan länsiosaan ja lauantaina laajemmin maan etelä- ja keskiosaan.

Epävakaan viikonlopun jälkeen maanantaina sää on korkeapaineen selänteen takia todennäköisesti laajalti poutainen ja osin myös aurinkoinen. Tiistaita kohden Keski-Euroopasta saapuu Suomeen annos lauhaa ilmaa, ja samalla matalapaine tuo lumisateita maan pohjoisosaan, missä lämpötilat ovat edelleen pakkasella yötä päivää.

Ylimmät lämpötilat mitataan alkuviikolla maan länsiosassa. Keskiviikkona Suomen säähän saattaa vaikuttaa Föhn-ilmiö, joka selkeän sään toteutuessa nostaisi päivälämpötilat osassa maata paikoin yli +5 asteen. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä merkittävää epävarmuutta.

"Odotettavissa on alkukeväälle tyypillistä suurta lämpötilojen vuorokausivaihtelua", Pyykkö sanoo.