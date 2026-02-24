Yksityiselle sosiaalipalvelualalle viimein uusi työehtosopimus – lakot peruuntuvat
27.2.2026 15:00:36 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus (tes). Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus hyväksyi sopimuksen 27.2.2026.
Sopimus on voimassa 1.1.2026–30.4.2028. Palkat nousevat sopimuskaudella niin sanotun yleisen linjan mukaisesti.
Sopimuksen syntyminen tarkoittaa, että Talentian lakot 51:ssä Attendon, Mehiläisen ja Esperi Caren toimipisteessä 10.–12.3.2026 eivät toteudu. Myös koko sopimusalaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy heti.
– Takana on raskas ja erikoinen neuvottelurupeama mutkikkaine käänteineen. Sinnikkään työn tuloksena saimme alalle lopulta kohtuullisen sopimuksen. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että palkankorotukset ovat yleiskorotuspainotteisia, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Sopimuksetonta tilaa kesti melkein kaksi kuukautta
Yksityinen sosiaalipalveluala ehti olla sopimuksettomassa tilassa noin kahden kuukauden ajan. Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran pöydälle työkiista tuli tammikuun lopussa. Hänen ensimmäinen sovintoehdotuksensa alan uudeksi työehtosopimukseksi hylättiin. Talentia ja muut sopimuksesta neuvottelevat palkansaajajärjestöt toteuttivat lakon 17.–19.2.2026.
Valtakunnansovittelija antoi 24.2.2026 uuden sovintoehdotuksen, johon neuvotteluosapuolten oli tarkoitus antaa vastauksensa 28.2.2026. Tällä välin työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ja osa palkansaajajärjestöistä saivat neuvoteltua uuden, sovintoehdotusta paremman ratkaisun, joka tuli nyt hyväksytyksi.
Sopimus mahdollista irtisanoa ensi vuonna
Neuvotteluosapuolet sitoutuvat yhdessä tarkastelemaan yksityisen sosiaalipalvelualan taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä joulukuussa 2026, ja sopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 30.4.2027. Tällöin sopimuskauden vajaaksi jäänyt kustannusvaikutus otetaan huomioon tulevassa sopimusratkaisussa.
– Katsoimme, että näillä edellytyksillä sopimus oli mahdollista hyväksyä. Ajat ovat vaikeat myös yrityksillä, mutta haluamme ehdottomasti tarkastella sopimusta tästä kulmasta uudestaan loppuvuodesta, Karsio sanoo.
Sopimuskauden palkankorotukset
Vuosi 2026
1.9. Palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 2,7 %
1.9.2026 Kohdennukset palkkaryhmien vähimmäispalkkoihin tehdään seuraavasti:
Palkkaryhmien vähimmäispalkkaluokkia korotetaan A-palkkaryhmässä 0,5 %, B-palkkaryhmässä 0,4 % ja C-F palkkaryhmissä 0,5 %.
Lisäksi tehdään korotukset palveluslisäportaisiin seuraavasti:
C-palkkaryhmän G20C -palkkaluokassa korotetaan kaikkia palveluslisäportaita ja D-, E- ja F-palkkaryhmän palkkaluokissa G23D, G24, G25E ja G28F korotetaan osaa palveluslisäportaista seuraavasti:
- Palkkaluokkien G20C, G23D, G24 ja G25E 5 vuoden palveluslisä on 3 %
- Palkkaluokkien G20C, G23D ja G24 8 vuoden palveluslisä on 6 % ja
- Palkkaluokkien G20C, G23D, G25E ja G28F 11 vuoden palveluslisä on 9,1 %.
Pk-seutu:
- A-palkkaryhmän palkkaluokat G15A ja G16 yhdistetään korotusten myötä palkkaluokaksi G16A
- B-palkkaryhmän palkkaluokat G17B ja G18 yhdistetään korotusten myötä palkkaluokaksi G18B
- D-palkkaryhmän palkkaluokat G23D ja G24 yhdistetään korotusten myötä palkkaluokaksi G24D
Muu Suomi:
- A-palkkaryhmän palkkaluokka G15A muutetaan palkkaluokaksi G16A
- B-palkkaryhmän palkkaluokat G17B ja G18 yhdistetään korotusten myötä palkkaluokaksi G18B
- D-palkkaryhmän palkkaluokat G23D ja G24 yhdistetään korotusten myötä palkkaluokaksi G24D
Vähimmäistaulukkopalkkojen ja palvelusvuosilisien korotusten palkkatasoa nostava kustannusvaikutus on 0,7 %.
Vuosi 2027
1.5.2027 Palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 2,7 %
Yhteensä tämän palkankorotusratkaisun kumulatiivinen palkankorotusvaikutus 28 kuukauden sopimuskaudella on toimialalla 6,2 %. Yhteenlasketut korotukset ovat toimialalla ilman kumulatiivisuutta on 6,1 %.
Muutama nosto uudesta työehtosopimuksesta
Määräaikaisten työntekijöiden asemaan tulee parannusta: Määräaikaisen työsopimuksen kestoa ei saa perusteetta sopia työnantajan tiedossa olevaa kyseistä työtä koskevaa määräaikaista työvoimatarvetta lyhyemmäksi ajaksi.
Neuvotteluosapuolet perustavat kuusi työryhmää kehittämään sopimusta, kuten työhyvinvointityöryhmän, paikallisen sopimisen työryhmän ja palkkausjärjestelmätyöryhmän.
Luottamusmies-nimike muuttuu sukupuolineutraaliksi luottamusedustaja-nimikkeeksi.
