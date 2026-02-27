SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen talouspuheet kumisevat tyhjyyttään

Kokoomuksen syytökset SDP:n talous- ja veropolitiikkaa kohtaan kumisevat kovasti tyhjyyttään, kun se ei itse saa suurista puheista huolimatta julkisen talouden suuntaa käännettyä ja velkaantumien jatkuu nopeiten EU:ssa. Myös työttömyytemme on EU:n korkeinta, ja lupaukset 100 000 uudesta työpaikasta ovat vaihtuneet lähes 100 000 uuteen työttömään.

-Kokoomus on räätälöinyt kalliit veronkevennykset omille eturyhmilleen, kun se on samaan aikaan nostanut tavallisen palkansaajan verotuksen korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen. Politiikan lopputulokset ovat surkealla tavalla kaikkien nähtävissä, Viitanen jatkaa.

Nyt hallitus on kokoomuksen johdolla nostamassa kokonaan kädet pystyyn julkisen talouden kanssa ja viimeisenä vuotenaan tekee vielä kalliin yhteisöveronalennuksen, jonka kasvuvaikutukset ovat talousasiantuntijoidenkin mukaan minimaaliset, mutta hintalappu julkiselle taloudelle on lähes miljardiluokkaa.

SDP on esittänyt, joka vuosi huolellisesti punnitun vaihtoehdon hallituksen eriarvoistavalle ja velkaa kasvattavalle linjalle ja näin tulemme tekemään jatkossakin. Vaihtoehdossamme tavallisen suomalaisen pieni- ja keskituloisen verotus olisi hallitusta kevyempää ja myös suurin osa yrittäjistä hyötyisi SDP:n vaihtoehdossa. Esimerkiksi nostaisimme arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa, vahvistaisimme kotitalousvähennystä ja tukisimme ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

-Julkisen talouden vakauttamisessa tarvitaan niin verotusta, työllisyystoimia kuin myös sopeutustoimiakin. Sopeutustoimet ja verotus tulee tehdä oikeudenmukaisesti ja maksukyvyn mukaan. Hallituksen ja kokoomuksen politiikka ei ole tähän pystynyt, Viitanen päättää.