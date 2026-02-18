Gigantin helmikuun telecom-katsaus: Uutuusmallin odotus ohi, keskiössä tekoäly
28.2.2026 08:00:00 EET | Gigantti | Tiedote
Gigantin helmikuun puhelinkaupassa Androidin keskihintaluokka myi vakaasti samalla kun Apple vahvisti asemaansa eri kohderyhmissä. Osa kuluttajista jäi odottamaan Samsungin huippujulkaisua, toiset tarttuivat hyväksi havaittuihin vaihtoehtoihin heti sopivan hinnan löydyttyä. Asiantuntijamme kertoo, miksi muistipiirien ja laitteiden hintakehitystä kannattaa nyt seurata tarkasti ja miten tekoälyn nopeasti kasvava rooli alkaa näkyä kuluttajien ostopäätöksissä.
Gigantin helmikuun myydyimpien puhelinten listalla odottava vaihe näkyy konkreettisesti. Keskihintaluokan Samsung Galaxy A –sarja piti myyntiä tasaisessa liikkeessä iPhone 17:n noustessa kärkeen alkuvuoden tarjousten siivittämänä. Premium-tason Android-mallit puuttuvat listalta kokonaan, mikä kertoo kuluttajien jääneen odottamaan uutta huippujulkaisua, Galaxy S26:ta. Samaan aikaan erittäin edullinen HONOR X5c Plus teki paluun listalle pitkän tauon jälkeen ja nousi suoraan neljänneksi.
Samsung toi 25.2. julkistetun lippulaivamallinsa, Galaxy S26:n myötä premium-Androidit takaisin kuluttajien tutkalle. Helmikuussa moni siirsi ostopäätöstä ja seurasi tarkasti, mitä uutuus antaisi erityisesti tekoälyn osalta – nämä ominaisuudet määräävät tietyissä kohderyhmissä yhä useammin puhelimen päivityksen ajankohdan ja mallin. Lisää suorituskykyä ja AI-toimintoja S26:een tuonut Samsung huomioi myös tietoturvan uudella Privacy Display -ominaisuudella, joka suojaa näyttöä ulkopuolisten katseilta.
”Kun uusi huippujulkaisu tulee markkinaan, patoutunut kysyntä purkautuu usein nopeasti ja näkyy heti myynnissä. Nyt kiinnostavaa on, kuinka paljon tekoäly oikeasti ohjaa valintoja: osalle se on ratkaiseva syy päivittää, toisille vain yksi tekijä hinnan ja käyttökokemuksen rinnalla,” arvioi Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.
Applen asema helmikuun puhelinmarkkinassa jatkoi voittokulkuaan iPhone-mallien pitäessä asemansa myydyimpien listalla. Käyttäjäkunta on laajentunut perinteisen ydinryhmän ulkopuolelle uusiin käyttäjäryhmiin, mutta samalla ekosysteemin sitouttavuus pitää nykyiset käyttäjät tiukasti otteessaan. Tämä näkyy tasaisena kysyntänä eri hintaluokissa ja siinä, että iPhone muodostaa edelleen merkittävän osan markkinan kokonaisarvosta.
“Applen voittavuus perustuu laitteiden ohella ekosysteemiin: kun käyttäjä on kerran astunut sisään, Applen maailmasta harvoin poistutaan, ja se tekee kysynnästä poikkeuksellisen vakaata,” Kiekkinen toteaa.
Valinnat tarkentuvat ja markkina kiristyy
Helmikuun puettavien älylaitteiden listalla Apple Watch Series 11 säilytti kärkipaikkansa, mutta sen takana nähtiin liikettä. Polar nousi usealla älykellomallilla kärkikymmenikköön, lasten Xplora-kellopuhelimet pitivät asemansa, ja Oura Ring jatkaa älysormusten ykkösenä. Kiekkisen mukaan kuluttajat vertailevat entistä tarkemmin laitteiden ominaisuuksia, käyttötarkoitusta ja hintaa ennen päätöstä.
“Listan hajautuminen usean tuoteryhmän laitteeseen kertoo siitä, että käyttäjät tietävät aiempaa tarkemmin, mitä hakevat. Osa haluaa urheiludataa ja tarkkaa palautumisen seurantaa, osa taas helppoa arjen apuria tai lapselle turvallisuutta tuovan laitteen”.
Tiukemman vertailun myötä myös komponenttien saatavuus nousee keskiöön. Erityisesti muistien hintakehitystä seurataan nyt tarkasti, sillä tekoälylaitteiden ja datakeskusten nousu on kiristänyt muistipiirien saatavuutta globaalisti. Tämä voi ajan myötä heijastua myös kuluttajalaitteiden hintoihin ja mallivalikoimaan.
“Jos uuden puhelimen tai läppärin hankinta on ajankohtaista, ei ole syytä odottaa. Muistin hinta voi liikkua nopeastikin, ja kuluttajalle se näkyy usein ensimmäisenä laitteen loppusummassa,” Kiekkinen ennustaa.
Helmikuun myydyimmät puhelimet TOP 10
1. iPhone 17
2. Samsung Galaxy A56 5G
3. Samsung Galaxy A26 5G
4. HONOR X5c Plus
5. iPhone 16E
6. Samsung Galaxy A17 5G
7. Samsung Galaxy A36 5G
8. iPhone 17 Pro
9. OnePlus Nord CE5
10. OnePlus 13
Helmikuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
1. Apple Watch Series 11
2. Polar Ignite 3
3. Xplora XGO2
4. HUAWEI Fit 4
5. Polar Ignite 2
6. Oura Ring 4
7. Apple Watch SE 3
8. Samsung Galaxy Fit3
9. Polar Vantage M3
10. Garmin Vivoactive 6
Kuukauden trendinosto: Tekoäly ohjaa puhelinkehitystä entistä kokonaisvaltaisemmin
- Samsungin juuri julkistamat Galaxy S26 -mallit havainnollistavat kehitystä, jossa tekoäly tuodaan yhä keskeisemmäksi osaksi puhelimen käyttökokemusta.
- Tekoäly ohjaa laitteen toimintoja entistä tehokkaammin mutta huomaamattomammin: kuvat, käännökset, ehdotukset ja automaatiot tapahtuvat taustalla ilman, että käyttäjä kiinnittää siihen huomiota.
- Vaikka tekoäly kuormittaa laitetta, se tekee puhelimesta ennakoivasti älykkäämmän: laite oppii käyttötavat ja optimoi sekä suorituskykyä että akkua reaaliajassa.
- Puhelimia vertaillaan nyt myös sen perusteella, kuinka sulavasti ne hoitavat raskaat tekoälytoiminnot ilman hidastumista.
Toni KiekkinenGigantti Oy Ab / telecom-tuotteiden myyntipäällikköPuh:+358 40 826 0010toni.kiekkinen@gigantti.fi
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 37 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 400 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Liikevaihtomme tilikaudella 2023/2024 oli 478 miljoonaa euroa. Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
