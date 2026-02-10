Rinki aloitti ekopisteiden tehovalvonnan
27.2.2026 15:24:30 EET | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Rinki kokeilee ekopisteidensä kameravalvontaa Vantaalla ja Tampereella. Kun yksittäisillä ekopisteillä esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan, pisteet pysyvät siisteinä kaikkia käyttäjiä varten.
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kokeilee tehostettua kameravalvontaa osalla Rinki-ekopisteitään. Kokeilu alkoi Vantaalla ja on laajentunut sittemmin myös Tampereelle. Valvonnan tavoitteena on puuttua muutamilla yksittäisillä ekopisteillä esiintyviin pitkäaikaisiin ja toistuviin väärinkäytöksiin.
Ringin aluepäällikkö Harri Patana muistuttaa, että suurin osa ekopisteistä toimii moitteettomasti:
”Valtaosa ekopisteistä pysyy erittäin siisteinä huolellisten käyttäjiensä ansiosta. Haluammekin korostaa, että kyse on vain muutamista paikoista, joihin kertyy toistuvasti jätettä, joka ei ekopisteille kuulu.”
Kotitalouksille tarkoitetuille Rinki-ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä. Useissa Rinki-ekopisteissä kerätään myös paperia, hyväkuntoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä. Ongelmallisille ekopisteille on kuitenkin jätetty muun muassa huonekaluja, sekajätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä rakennusjätettä. Näin on toimittu jopa silloin, kun aivan lähistöllä olisi näitä jätelajeja vastaanottava jäteasema.
”On harmillista, että esimerkiksi Tampereella jotkin ongelmapisteet sijaitsevat vain noin kilometrin päässä jäteasemasta. Silti pisteille tuodaan muuttokuormia ja muuta jätettä, joka pitäisi viedä aivan toisaalle,” Patana ihmettelee.
Tehostetun kameravalvonnan avulla pyritään tunnistamaan törkeät väärinkäyttötapaukset. Rinki voi laskuttaa sotkemiseen syyllistyneeltä siivouskuluja sekä ilmoittaa sääntöjen vastaisesta toiminnasta viranomaisille.
”Valvonta ei muuta ekopisteiden toimivaa arkea millään tavalla. Se kohdistuu vain selkeisiin väärinkäytöksiin, joihin meidän on pakko puuttua, jotta pisteet pysyvät siisteinä ja kaikkien käytettävissä,” Patana toteaa. ”Myös ohjeiden mukaan toimivat kierrättäjät hyötyvät, kun asiaton toiminta saadaan kuriin.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri PatanaAluepäällikköSuomen Pakkauskierrätys RINKI Oyharri.patana@rinkiin.fi
Kuvat
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Kalastusvälineiden kierrätyspiste muuttaa Rovaniemellä10.2.2026 14:29:05 EET | Tiedote
Muovia sisältävien kalastusvälineiden kierrätys torjuu ympäristön roskaantumista ja muovin päätymistä vesistöihin. Rovaniemen Citymarketin yhteydessä sijainnut havaspyydysten Rinki-keräyspiste siirtyy Kierrätyspuisto Residuumiin.
Rinki-ekopiste avautuu Tahkolla10.2.2026 14:25:15 EET | Tiedote
Tahkolla avautuu uusi Rinki-ekopiste palvelemaan alueen kierrättäjiä.
Muutoksia Tornion Isopalon Rinki-ekopisteissä10.2.2026 14:24:16 EET | Tiedote
Tornion Isopalontien Rinki-ekopiste on suljettu. Uusi piste on avattu Opistontielle.
Rinki-ekopiste sulkeutuu Vantaan Koivukylässä10.2.2026 11:15:56 EET | Tiedote
Koivukylän Kierrätyskeskuksen yhteydessä toiminut Rinki-ekopiste suljetaan.
Rinki-ekopiste palvelee taas Rovaniemen Pöykkölässä6.2.2026 16:41:55 EET | Tiedote
Kesällä 2025 remontin tieltä väistynyt Rinki-ekopiste palvelee jälleen K-Market Pöykkölän pihapiirissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme