Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Työttömyysturvan suojaosa on palautettava – työn tekemisen on oltava kannattavaa
27.2.2026 15:28:18 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Suomen työttömyys on kasvanut ja talous laahaa. Samaan aikaan hallitus on poistanut työttömyysturvan suojaosan, joka mahdollisti sen, että työtön saattoi ottaa vastaan lyhyitä ja määräaikaisia keikkatöitä ilman kohtuutonta tulonmenetystä.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta korjaamaan virheensä ja palauttamaan suojaosan pikaisesti.
– Työn vastaanottamisen pitää aina olla kannattavaa. Suojaosa teki osa-aikaisesta ja satunnaisesta työstä järkevän vaihtoehdon työttömälle. Nyt näin ei ole, ja se on vakava virhe työllisyyspolitiikassa, Kaikkonen sanoo.
Suojaosan avulla työtön pystyi ansaitsemaan tietyn summan ilman, että työttömyysetuus leikkautui heti täysimääräisesti. Se kannusti ottamaan vastaan keikkatöitä, sijaisuuksia ja osa-aikatyötä – usein juuri niitä ensimmäisiä askelia kohti pysyvää työllistymistä.
Muutos heikentää työnteon kannustimia ja voi jopa pidentää työttömyysjaksoja tilanteessa, jossa talous tarvitsisi lisää aktiivisuutta ja kotimaista kysyntää.
– On käsittämätöntä, että heikossa suhdanteessa puretaan nimenomaan niitä kannusteita, jotka tukevat työn vastaanottamista. Tämä ei vahvista työllisyyttä eikä julkista taloutta, Kaikkonen toteaa.
Keskustan mukaan suojaosan palauttaminen olisi nopea ja kustannustehokas tapa parantaa työllisyyttä ja vahvistaa luottamusta.
– Me tarvitsemme politiikkaa, joka rohkaisee ihmisiä ottamaan työtä vastaan ja yrittämään. Suojaosan palauttaminen olisi selkeä viesti siitä, että Suomessa työn tekemistä arvostetaan ja siitä palkitaan, Kaikkonen linjaa.
Keskusta edellyttää hallitukselta kehysriihessä välitöntä suunnanmuutosta ja konkreettisia toimia, joilla työn vastaanottamisesta tehdään jälleen kannattavaa kaikissa tilanteissa.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
