Valokuitusen omistukseen muutoksia: Telian rinnalle Brookfield
2.3.2026 08:55:00 EET | Valokuitunen Oy | Tiedote
Valokuitusen enemmistöomistaja CapMan Infra myy omistusosuutensa Valokuitusesta. Samalla yrityksen toinen omistaja Telia kasvattaa omaa omistustaan. Uudeksi kumppaniksi Telian rinnalle tulee Brookfield. ”Kansainvälisesti merkittävän sijoitusyhtiön kiinnostuminen meistä osoittaa sen, että Valokuitunen on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa johtavana valokuituverkkotoimijana Suomessa”, toteaa Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.
Valokuituyhteyksiä rakentavan ja ylläpitävän Valokuitunen Oy:n omistuspohjaan on tulossa muutoksia. Yrityksen enemmistöomistaja, suomalainen sijoitusrahasto CapMan Infra on päättänyt myydä koko omistusosuutensa (60 %) Valokuitusesta. Jatkossa Valokuitusen omistajina toimivat Brookfield (51 %) ja Telia (49 %).
Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto pitää omistusmuutosta hyvin luonnollisena ja positiivisena kehitysaskeleena Valokuituselle. Kaunisto näkee muutoksen vahvistavan entisestään yrityksen kykyä palvella asiakkaitaan ja koko suomalaista yhteiskuntaa.
– Tämä on meille erittäin hieno asia. Entistä vahvempi omistuspohja ja sitoutuminen avoimen verkon ratkaisuumme luovat Valokuituselle erinomaiset edellytykset mahdollistaa huoleton ja vapaa digiarki yhä useammassa kodissa ja yrityksessä, sanoo Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.
Brookfield on johtava kansainvälinen sijoittaja, jonka hallinnoitavien varojen arvo ylittää biljoona Yhdysvaltain dollaria. Sen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. Brookfield on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Telian kanssa Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa.
Valokuitunen on perustettu vuonna 2020, ja toimintavuosiensa aikana se on rakentanut Suomeen merkittävän valokuituun perustuvan avoimen tietoliikenneinfran. Valokuitunen on toimialan suurin kuituyhteyksien toimittaja ja sen verkko kattaa maanlaajuisesti jo yli 450 000 kotitaloutta. Valokuitusen osuus Suomeen rakennetuista avoimista valokuituverkoista on arvion mukaan noin 85 %.
Tehty sopimus liiketoimintakaupasta edellyttää vielä tavanomaisia viranomaiskäsittelyjä, ja sen odotetaan astuvan voimaan kesään 2026 mennessä.
Lisätietoja: Mikä on Brookfield?
Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) on yksi maailman johtavista vaihtoehtoisten sijoitusten varainhoitajista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee New Yorkissa ja se on listattu sekä Toronton että New Yorkin pörsseissä.
Brookfield sijoittaa infrastruktuuriin, uusiutuvaan energiaan ja energiasiirtymään, pääomasijoituksiin, kiinteistöihin sekä luottomarkkinoille. Sen hallinnoitavien varojen arvo on yli 1 biljoona Yhdysvaltain dollaria.
Brookfield tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoisia sijoitustuotteita sijoittajille maailmanlaajuisesti, mukaan lukien julkiset ja yksityiset eläkerahastot, säätiöt ja rahastot, valtion sijoitusrahastot, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt sekä varakkaat yksityissijoittajat. Yhtiö sijoittaa asiakasvaroja pitkäjänteisesti keskittyen reaaliomaisuuteen ja välttämättömiä palveluja tarjoaviin yrityksiin, jotka muodostavat globaalin talouden perustan.
Brookfield hyödyntää pitkää kokemustaan omistajana ja operatiivisena toimijana arvon luomiseksi ja kestävien tuottojen aikaan saamiseksi asiakkailleen eri suhdannevaiheissa. Lisätietoja: www.brookfield.com.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki KaunistoToimitusjohtajaValokuitunen Oyheikki.kaunisto@valokuitunen.fi
Kirsi JännesViestintäpäällikköValokuitunen OyPuh:050 564 4645kirsi.jannes@valokuitunen.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta: Valokuitunen on toimialansa markkinajohtaja
Valokuitunen Oy rakentaa nopeita ja luotettavia valokuituyhteyksiä pientaloihin ja yrityksiin ympäri Suomen. Valokuitu takaa parhaan mahdollisen nettiyhteyden kaikissa tilanteissa ja mahdollistaa sujuvan digiarjen. Kytkemme pientalojen yhteydet Avoin Kuitu -runkoverkkoon. Asiakkaamme voivat valita verkon laajasta valikoimasta itselleen sopivat netti- ja lisäpalvelut ja kilpailuttaa niitä rajattomasti. Valokuitunen on markkinajohtaja – verkkomme kattaa yli 450 000 kotitaloutta Suomessa. Meillä työskentelee yli sata ammattilaista arvojemme rohkeus, ilo ja luottamus mukaisesti. Valokuiturakentamisemme työllistää kymmeniä urakointiyrityksiä ympäri maan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Valokuitunen Oy
Selvitys: Suomen valokuitumarkkina poikkeaa muista Pohjoismaista – merkittävimmät erot avoimuudessa12.2.2026 06:31:00 EET | Tiedote
Suomi on kirinyt valokuituverkkojen kattavuudessa muiden Pohjoismaiden tasolle, mutta verkkojen rakenteissa olemme yhä selvä poikkeus. Tuore Valokuitu Pohjoismaissa -selvitys osoittaa, että Suomessa vain vajaa kolmannes valokuituverkoista toimii avoimina, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa avoimuus on käytännössä sataprosenttista. Verkkomallien ero heijastuu kuluttajahintoihin, kilpailuun ja markkinoiden kehitykseen. Tästä käytännön esimerkki löytyy Norjasta, jossa suljettujen valokuituyhteyksien nettipalvelut ovat olleet hinnaltaan muita maita korkeampia.
Valokuitunen osti Vaattojärven Tietoverkko-osuuskunnan valokuituverkon6.2.2026 07:32:09 EET | Tiedote
Valokuitunen ja Osuuskunta Vaattojärven Tietoverkko ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa osuuskunnan Kolarin Vaattojärvellä omistama valokuituverkko ja sen asiakassopimukset siirtyivät Valokuituselle.
Digiarki 2025: Enemmistö suomalaisista pelkää hakkerointia – näin varmistat turvallisen joulushoppailun verkossa11.12.2025 06:35:00 EET | Tiedote
Samalla kun verkkokauppa vilkastuu joulun alla, tietoturva huolettaa monia. Suomalaisten Digiarki -tutkimuksen* mukaan lähes kolme neljästä (70 %) suomalaisesta pelkää tietoliikenneyhteyksien hakkerointia. Joulushoppaajien kannattaa olla erityisen tarkkoina verkossa asioidessaan, jotta henkilö- ja maksutiedot eivät päädy vääriin käsiin.
Tutkimus: Yli 60 % suomalaisista huolissaan sote-palveluiden digitalisoitumisesta11.11.2025 07:46:00 EET | Tiedote
Suomen sosiaali- ja terveyspalveluja siirretään vauhdilla digiaikaan, mutta muutos herättää suomalaisissa myös epävarmuutta. Digiarkea luotaavan tutkimuksen* mukaan liki kaksi kolmesta vastaajasta (65 %) pitää palvelujen siirtymistä verkkoon huolestuttavana, koska kaikilla ei ole hyviä nettiyhteyksiä käytössään. Saavutettavuuden varmistamiseksi tarvitaan toimivia yhteyksiä, opastusta ja uudenlaisia ratkaisuja.
Juuan vuokra-asuntoihin valokuituyhteyksiä23.10.2025 07:15:00 EEST | Tiedote
Valokuitunen on rakentamassa Juukaan lisää valokuituverkkoa, kun se teki sopimuksen Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen omistamien kiinteistöjen kuiduttamisesta. Panostukset toimiviin ja luotettaviin tietoliikenneyhteyksiin lisäävät vuokra-asuntojen houkuttelevuutta. Parhaillaan Valokuitusella on kunnassa myös kaksi muuta valokuituhanketta käynnissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme