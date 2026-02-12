Valokuitusen omistukseen muutoksia: Telian rinnalle Brookfield

Valokuituyhteyksiä rakentavan ja ylläpitävän Valokuitunen Oy:n omistuspohjaan on tulossa muutoksia. Yrityksen enemmistöomistaja, suomalainen sijoitusrahasto CapMan Infra on päättänyt myydä koko omistusosuutensa (60 %) Valokuitusesta. Jatkossa Valokuitusen omistajina toimivat Brookfield (51 %) ja Telia (49 %).

Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto pitää omistusmuutosta hyvin luonnollisena ja positiivisena kehitysaskeleena Valokuituselle. Kaunisto näkee muutoksen vahvistavan entisestään yrityksen kykyä palvella asiakkaitaan ja koko suomalaista yhteiskuntaa.

– Tämä on meille erittäin hieno asia. Entistä vahvempi omistuspohja ja sitoutuminen avoimen verkon ratkaisuumme luovat Valokuituselle erinomaiset edellytykset mahdollistaa huoleton ja vapaa digiarki yhä useammassa kodissa ja yrityksessä, sanoo Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.

Brookfield on johtava kansainvälinen sijoittaja, jonka hallinnoitavien varojen arvo ylittää biljoona Yhdysvaltain dollaria. Sen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa. Brookfield on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Telian kanssa Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa.

Valokuitunen on perustettu vuonna 2020, ja toimintavuosiensa aikana se on rakentanut Suomeen merkittävän valokuituun perustuvan avoimen tietoliikenneinfran. Valokuitunen on toimialan suurin kuituyhteyksien toimittaja ja sen verkko kattaa maanlaajuisesti jo yli 450 000 kotitaloutta. Valokuitusen osuus Suomeen rakennetuista avoimista valokuituverkoista on arvion mukaan noin 85 %.

Tehty sopimus liiketoimintakaupasta edellyttää vielä tavanomaisia viranomaiskäsittelyjä, ja sen odotetaan astuvan voimaan kesään 2026 mennessä.

Lisätietoja: Mikä on Brookfield?

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) on yksi maailman johtavista vaihtoehtoisten sijoitusten varainhoitajista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee New Yorkissa ja se on listattu sekä Toronton että New Yorkin pörsseissä.

Brookfield sijoittaa infrastruktuuriin, uusiutuvaan energiaan ja energiasiirtymään, pääomasijoituksiin, kiinteistöihin sekä luottomarkkinoille. Sen hallinnoitavien varojen arvo on yli 1 biljoona Yhdysvaltain dollaria.

Brookfield tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoisia sijoitustuotteita sijoittajille maailmanlaajuisesti, mukaan lukien julkiset ja yksityiset eläkerahastot, säätiöt ja rahastot, valtion sijoitusrahastot, rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt sekä varakkaat yksityissijoittajat. Yhtiö sijoittaa asiakasvaroja pitkäjänteisesti keskittyen reaaliomaisuuteen ja välttämättömiä palveluja tarjoaviin yrityksiin, jotka muodostavat globaalin talouden perustan.

Brookfield hyödyntää pitkää kokemustaan omistajana ja operatiivisena toimijana arvon luomiseksi ja kestävien tuottojen aikaan saamiseksi asiakkailleen eri suhdannevaiheissa. Lisätietoja: www.brookfield.com.