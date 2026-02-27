RKP:n Varha-ryhmä hälyttää kielellisestä turvallisuudesta Kemiönsaaren Alma-kodissa.
27.2.2026 16:10:46 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Sen jälkeen kun toiminta siirrettiin yksityiselle palveluntuottajalle Esperi Carelle, merkittävän osan henkilökunnasta kerrotaan irtisanoutuneen. Samalla rekrytoidaan uutta henkilökuntaa ilman ruotsin kielen taitovaatimusta – vaikka lähes kaikki asukkaat ovat ruotsinkielisiä.
Tämä ei ole hallinnollinen yksityiskohta. Tämä ei ole sopimustekninen kysymys. Kyse on turvallisuudesta, ihmisarvosta ja viime kädessä haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien ikäihmisten turvallisuudesta.
Vanhustenhoidossa kieli voi olla ratkaiseva tekijä oikean ja väärän hoidon välillä. Kyse on siitä, että pystyy kuvaamaan kipua silloin kun sanat ovat vähissä, ymmärtämään miten ja milloin lääkkeet tulee ottaa, havaitsemaan alkavat sekavuustilat ja tuntemaan olonsa turvalliseksi voimien heiketessä. Kun yhteinen kieli puuttuu, väärinkäsitysten, virhearvioiden ja hoitovirheiden riski kasvaa.
RKP vaatii, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue selvittää tilanteen viipymättä ja varmistaa, että lakisääteinen kaksikielinen palvelu toteutuu käytännössä – ei ainoastaan paperilla. Sopimukset ilman seurantaa ovat tyhjiä lupauksia.
– Vanhustenhoidossa kieli on paljon enemmän kuin viihtyvyyskysymys. Kyse on siitä, että voi kuvata kipua, ymmärtää lääkitystä, havaita sekavuustiloja ja tuntea olonsa turvalliseksi elämän haavoittuvimmissa vaiheissa. Kun yhteinen kieli puuttuu, väärinkäsitysten ja virhearvioiden riski kasvaa.
Taloudelliset realiteetit ovat osa hyvinvointialueiden arkea, mutta säästöjä ei saa koskaan tehdä perusoikeuksien kustannuksella. Jos kaksikielinen palvelu kirjataan sopimuksiin, sen on myös toteuduttava todellisuudessa – muuten se on vain kirjaus ilman todellista suojaa, sanoo Varhan kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Josephine Sundqvist ny riksdagsassistent för minister Strand27.2.2026 10:40:34 EET | Pressmeddelande
Josephine Sundqvist har valts till riksdagsassistent för SFP:s riksdagsledamot, Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand. Sundqvist är fjärde årets juridikstuderande vid Helsingfors universitet, enheten i Vasa. Före tjänsten som riksdagsassistent har hon arbetat på bank.
Josephine Sundqvist ministeri Strandin uudeksi eduskunta-avustajaksi27.2.2026 10:40:34 EET | Tiedote
Josephine Sundqvist on valittu RKP:n kansanedustajan, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin eduskunta-avustajaksi. Sundqvist on neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopiston Vaasan yksikössä. Ennen eduskunta-avustajan tehtävää hän on työskennellyt pankissa.
SFP:s fullmäktigegrupp i Varha: Varhas strategi ger en stabil grund men genomförandet avgör jämlikheten25.2.2026 19:51:56 EET | Pressmeddelande
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp ser positivt på den strategi och servicestrategi som i dag behandlades i välfärdsområdets fullmäktige. Helheten bedöms som grundligt beredd och innehåller flera väl avvägda prioriteringar.
RKP:n valtuustoryhmä: Varhan strategia luo vakaan perustan, mutta toteutus ratkaisee yhdenvertaisuuden25.2.2026 19:51:56 EET | Tiedote
RKP:n valtuustoryhmä suhtautuu myönteisesti strategiaan ja palvelustrategiaan, joita käsiteltiin tänään hyvinvointialueen valtuustossa. Kokonaisuutta pidetään huolellisesti valmisteltuna ja se sisältää useita tasapainoisia painotuksia.
Ingo: Finland behöver framtidstro och tillväxt – inte hotbilder25.2.2026 18:03:11 EET | Pressmeddelande
Vi har tillsammans parlamentariskt kommit överens om att begränsa Finlands underskott. Men ekonomin balanseras inte enbart genom anpassningsåtgärder – den kräver också tillväxt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme