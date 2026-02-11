HONOR esitteli MWC-messuilla tulevaisuuden tekoälyvisiotaan: esittelyssä Robot Phone, humanoidirobotti ja taittuvanäyttöinen Magic V6

HONOR esitteli tänään Barcelonan MWC 2026 -messuilla edistynyttä AHI-visiotaan (Augmented Human Intelligence) ja kiihdytti ALPHA PLAN -suunnitelmaansa. Yhtiö on sitoutunut pitkäjänteisesti ihmiskeskeiseen tekoälyyn ja antoi esimakua tulevasta Robot Phone -puhelimestaan. Kyseessä on uudenlainen älypuhelin, joka yhdistää liikkeen ja tilatietoisuuden ja määrittelee uudelleen, miten tulevaisuuden tekoälylaitteet voisivat toimia.

Futuristisen innovaation rinnalla HONOR julkisti Magic V6 -puhelimen. Kyseinen malli on yhtiön taittuvanäyttöisten puhelinten kehityksen huipentuma, joka yhdistää läpimurtoteknologiaa edustavan pii-hiili-akun, edistyneen näyttöteknologian ja tekoälyllä tehostetun tuottavuuden erittäin ohueen muotoiluun. Yhdessä uusien ekosysteemilaitteiden, HONOR MagicPad 4:n ja MagicBook Pro 14:n, kanssa julkistukset vahvistavat HONORin tavoitetta integroida älykäs laitteisto ja ohjelmisto vastaamaan todellisiin inhimillisiin tarpeisiin.

”Luotsaamme tekoälyn kehitystä älykkyyden (IQ) ja empatian (EQ) avulla ja yhdistämme näin kolme älyn eri muotoa. Ihmiskeskeisyys on tätä työtä ohjaava majakkamme”, sanoi HONORin toimitusjohtaja James Li. ”Tutkimme tekoälylaitteiden uutta aikakautta Alpha Phonen avulla, rakennamme uutta tekoälyekosysteemiä Alpha Storen kautta ja luomme pii-hiili-sivilisaatiota Alpha Labissa. Alpha Plan -suunnitelman kolmen aallon myötä kaikki palaset ovat nyt loksahtaneet kohdalleen, ja etenemme matkallamme poimuajolla.”

Maistiainen HONORin Robot Phonesta: älypuhelinten uusi laji

Robot Phone on uudenlainen älypuhelin, joka yhdistää tekoälyyn perustuvan vuorovaikutuksen robotiikkatason liikkeeseen ja elokuvamaisiin kuvausominaisuuksiin. Sen sijaan, että laite olisi vain staattinen ruutu, joka reagoi kosketukseen ja ääneen, uuden sukupolven laitteessa tekoäly yhdistyy fyysiseen liikkeeseen. Tämä luo inhimillisemmän ja elävämmän käyttökokemuksen: puhelin ei ole enää paikallaan, vaan se voi nähdä, kuulla ja seurata liikettä, mukautuen tilanteeseen ja kuvakulmaansa reaaliaikaisesti.

Robot Phone tukee tekoälypohjaisia videopuheluita kaikista kulmista, ja se seuraa käyttäjää robottitason liikeohjauksella. Se myös vastaa tunteellisella kehonkielellä, kuten ilmeikkäillä nyökkäyksillä ja pään pudistuksilla, ja voi jopa tanssia musiikin tahdissa.

Robotin pakkaaminen älypuhelimeen vaati tilan, lujuuden ja painon uudelleenajattelua mikroskooppisella tasolla. HONOR hyödynsi taittuvanäyttöisistä puhelimista tuttua osaamistaan ja materiaalejaan Robot Phonen suunnittelussa, mikä mahdollisti erittäin kompaktin ja vahvan mikromoottorin kehittämisen. Moottorin koon merkittävän pienentämisen ansiosta HONOR pystyi sovittamaan puhelimeen erittäin pienikokoisen 4DoF-gimbal-järjestelmän.

Mekaaninen arkkitehtuuri tukee kolmiakselista gimbal-vakautusjärjestelmää, joka tuottaa sulavaa ja tarkkaa liikettä myös dynaamisissa ympäristöissä. Super Steady Video -tila parantaa vakautta nopeissa liikkeissä, kun taas AI Object Tracking -toiminnon avulla Robot Phone voi seurata kohteita älykkäästi reaaliajassa.

Robot Phone on rakennettu 200 megapikselin kennon ja vakautetun gimbal-kamerajärjestelmän ympärille. Se on suunniteltu auttamaan käyttäjiä siirtymään hetkien tallentamisesta elämäntarinoiden kertomiseen.

HONOR Magic V6: uusi standardi taittuvanäyttöisille puhelimille

Samaan aikaan kun Robot Phone visioi fyysisen tekoälyn tulevaisuutta, Magic V6 edustaa taittuvanäyttöisten lippulaivapuhelinten innovaation huippua.

Magic V6:ssa on erittäin ohut 8,75 mm:n[1] profiili suljettuna. Se on suunniteltu kestämään pitkäaikaista käyttöä ja säilyttämään poikkeuksellisen ohuutensa. Laite on luokiteltu IP68- ja IP69-standardien[2] mukaisesti veden- ja pölynkestäväksi. HONOR on myös integroinut seuraavan sukupolven pii-hiili-akkuteknologiansa puhelimen erittäin ohueen muotoiluun.

Yhteistyö ATL:n kanssa on mahdollistanut Magic V6:n viidennen sukupolven pii-hiili-materiaalin, joka ratkaisee ohuuden ja korkean energiatiheyden välisen haasteen. Innovaation ansiosta HONOR Magic V6 saavuttaa alan ensimmäisen 25 prosentin piipitoisuuden, mikä tukee suurempaa energiatiheyttä erittäin ohuessa muotoilussa. Tuloksena on 6 660 mAh:n[3] akku, joka on sijoitettu yhteen markkinoiden ohuimmista taittuvanäyttöisistä puhelimista.

Magic V6 asettaa myös uuden standardin taittuvanäyttöisten puhelinten näyttöinnovaatioille. Sen kaksi lippulaivatason LTPO 2.0 -näyttöä, joiden koko on 6,52 tuumaa ulkopuolelta ja 7,95 tuumaa[4] avattuna, tarjoavat mukautuvan 1–120 Hz:n virkistystaajuuden ja jopa 6 000 ja 5 000 nitin huippukirkkauden HDR-sisällölle. Sisänäytössä on erittäin ohut joustava lasi, jolla on SGS Minimized Crease -sertifiointi. Taitoskohdan syvyys on 44 prosenttia pienempi edelliseen sukupolveen verrattuna.

Tekoälyllä tehostetut tuottavuusominaisuudet optimoivat moniajoa, sisällön luomista ja viestintää laitteen laajaa näyttöä käytettäessä. Ekosysteemien väliset työkalut parantavat joustavuutta entisestään, ja Magic V6 toimii saumattomasti myös Applen ekosysteemin rinnalla.

Magic V6 on ensimmäinen Snapdragon 8 Elite Gen 5[5] -piirisarjalla varustettu taittuvanäyttöinen puhelin.

HONORin tekoälyekosysteemi laajenee: MagicPad 4 ja MagicBook Pro 14

HONOR laajensi tekoälypohjaista tuotevalikoimaansa älypuhelinten ulkopuolelle ja esitteli MWC 2026 -messuilla myös MagicPad 4:n ja MagicBook Pro 14:n.

HONOR MagicPad 4 tuo Snapdragon 8 Gen 5 -mobiilialustan tehon erittäin ohueen 4,8 mm:n tablettiin. Sen luokkansa johtava 3K OLED -näyttö tarjoaa 165 Hz:n virkistystaajuuden. Lisäksi sen tekoälyllä tehostetut moniajotyökalut on suunniteltu tukemaan sujuvaa tuottavuutta ja sisällönluontia 12,3-tuumaisella näytöllä.

HONOR MagicBook Pro 14 vahvistaa HONORin tekoälytietokoneiden tarjontaa Intel Core Ultra Series 3 -suorittimilla[6]. Se on suunniteltu vaativiin työtehtäviin, luoviin projekteihin ja päivittäiseen tehokkuuteen. MagicBook Pro 14 yhdistää väritarkan 14,6 tuuman OLED-näytön, luokkansa johtavan akunkeston, älykkään suorituskyvyn hallinnan sekä erittäin kevyen ja helposti mukana kulkevan muotoilun.

Älykkäät laitteet ja robotit tekoälyn aikakaudelle

Lanseeraustilaisuudessaan HONOR esitteli myös ensimmäisen humanoidirobottinsa. Se on merkki laajemmasta strategisesta siirrosta, jonka tavoitteena on hyödyntää yhtiön mobiiliteknologian asiantuntemusta kuluttajatason robottien luomiseen. HONORin robotit keskittyvät kolmeen ydinalueeseen: ostoksissa avustamiseen, työpaikkatarkastuksiin ja erityisesti tukevaan kumppanuuteen.

Hinta ja saatavuus

HONOR Magic V6 tulee saataville valituilla markkinoilla tämän vuoden toisella puoliskolla, ja alueellinen saatavuus vahvistetaan myöhemmin. Tarkemmat tiedot kokoonpanoista, värivaihtoehdoista ja hinnoittelusta ilmoitetaan paikallisesti.

HONOR MagicPad 4:n värivaihtoehdot ja hinnoittelu vahvistuu myöhemmin. Saatavuus, kokoonpanot ja kampanjapaketit voivat vaihdella alueittain.

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

[1] 8,75 mm on laitteen paksuus suljettuna. Mitta ei sisällä suojakalvoja tai kameran kohoumaa.

[2] IP68- ja IP69-luokitukset on testattu hallituissa laboratorio-olosuhteissa. Veden- ja pölynkestävyys voi heikentyä normaalin kulumisen myötä.

[3] Akun tyypillinen kapasiteetti on 6 660 mAh ja nimelliskapasiteetti on 6 510 mAh.

[4] Koska näytössä on pyöristetyt kulmat, sisä- ja ulkonäytön lävistäjät mitataan täyden suorakulmion mukaisesti. Todellinen katselualue voi olla hieman pienempi.

[5] Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

[6] Intel ja Intel-logo ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.