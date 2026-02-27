Keski-Suomen hyvinvointialue

Hallinto-oikeus ei kieltänyt palveluverkkopäätöksen täytäntöönpanoa

27.2.2026 16:38:31 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut tänään tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle välipäätöksen, joka koskee viime joulukuussa tehtyä palveluverkkopäätöstä. Hallinto-oikeus ei kiellä aluevaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa, koska päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Palveluverkkomuutokset tullaan tekemään vaiheittain tämän vuoden aikana.

– Olemme valmistelleet palveluverkkopäätöksen mukaisia toimenpiteitä alkuvuoden aikana ja nyt voimme alkaa tekemään näitä muutoksia, kertoo konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä.

– Tulemme tiedottamaan täytäntöönpanon suunnitelmasta ja aikataulusta ensi viikolla tarkemmin, Leppä lisää.

