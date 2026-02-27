Hallinto-oikeus ei kieltänyt palveluverkkopäätöksen täytäntöönpanoa
27.2.2026 16:38:31 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut tänään tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle välipäätöksen, joka koskee viime joulukuussa tehtyä palveluverkkopäätöstä. Hallinto-oikeus ei kiellä aluevaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa, koska päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.
Palveluverkkomuutokset tullaan tekemään vaiheittain tämän vuoden aikana.
– Olemme valmistelleet palveluverkkopäätöksen mukaisia toimenpiteitä alkuvuoden aikana ja nyt voimme alkaa tekemään näitä muutoksia, kertoo konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä.
– Tulemme tiedottamaan täytäntöönpanon suunnitelmasta ja aikataulusta ensi viikolla tarkemmin, Leppä lisää.
Lue lisää:
- Tiedote 5.2.2026 Keski-Suomen hyvinvointialue antaa lausunnot tulleisiin aluevalituksiin eikä näe niissä perusteita
- Tiedote 23.1.2026 Keski-Suomen hyvinvointialue valmistautuu antamaan lausunnot hallinto-oikeudelle tulleisiin valituksiin
- Tiedote 18.12.2025: Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkomuutoksia valmistellaan suunnitellusti ja vaiheittain
- Tiedote 9.12.2025: Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion sekä palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman
- hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasse Leppä
Toimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tuija Koivisto
Vastuualuejohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero Manninen
Viestintäjohtaja
Viestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Pahoittelut, aiempaan tiedotteeseen oli tullut Saarijärven kaupungintalon kuva. Nyt tiedotteessa oikea kuva. Muutos Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman päiväaikaiseen kiirevastaanoton toimintaan 2.3.2026 alkaen27.2.2026 11:19:24 EET | Tiedote
Muutos koskee Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven asukkaita.
Muutos Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton toimintaan 2.3.2026 alkaen27.2.2026 09:01:59 EET | Tiedote
Saarijärven sosiaali- ja terveysasema muuttaa päiväaikaisen kiirevastaanoton toimintatapaa 2.3.2026 alkaen. Muutos koskee Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven asukkaita.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.2.2026 21:05:38 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Harjunpääntie, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Harjunpääntiellä Saarijärvellä hieman kahdeksan jälkeen keskiviikkoiltana. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Kohteeseen on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä. Henkilövahingoista tai syttymissyystä ei ole tietoa.
Viitasaarelle avautuu apuvälinepalvelupiste 3.3.202625.2.2026 12:06:13 EET | Tiedote
Viitasaari saa oman apuvälinepalvelupisteen tiistaista 3.3.2026 alkaen. Uusi palvelupiste avataan Viitasaaren sosiaali- ja terveysaseman yhteyteen osoitteeseen Sairaalantie 4. Apuvälinepalvelupiste palvelee asiakkaita kahtena päivänä viikossa tiistaisin ja torstaisin kello 12.30–14.30
Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet: Alueet eriytyvät, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusmallin toteutus ei kohtele alueita yhdenvertaisesti25.2.2026 12:00:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet ovat tehneet selvitystyötä hyvinvointialueiden rahoitukseen vaikuttavien diagnoositietojen puutteista ja ongelmista.
