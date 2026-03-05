Uutuusaforismikokoelmia kiinnostavien ajatusten ystäville: Kyösti Mäkisen Hämmentäen löydät sattumia ja Seppo Paanasen Älä kerro uniasi

Kulttuurien kohtaamisia etelän lämmössä ja kylmään pohjoiseen sijoittuva kasvutarina: Heidi Kerosuon Keskipäivällä varjo katoaa ja Eetu Niemen Pohjoisen tie 5.3.2026 09:54:06 EET | Tiedote

Heidi Kerosuon romaani Keskipäivällä varjo katoaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Missä sijaitsee Tansania? Jo samana iltana lasten mentyä nukkumaan etsimme Tansanian karttapallosta, jonka Leevi oli saanut syntymäpäivälahjaksi. Se löytyi Intian valtameren rannalta keskeltä päiväntasaajaa, joka näytti halkaisevan sen keskeltä kahtia. Palloa pyörittäessä oli kuin auringon säde tunkeutuisi marraskuisen illan lävitse ja pimeästä avautuisi näkymä toiselle puolelle maapalloa. Siellä tuoksuivat eksoottiset kukat ja hedelmät, siellä tuoksui seikkailu. Työpaikkailmoitus, jossa ulkoministeriö hakee kehitysasiantuntijoita Tansaniaan, muuttaa 1980-luvulla suomalainen perheen elämän. Vaikka Afrikassa kaikki ei aina sujukaan odotusten mukaisesti, aika siellä muodostuu vedenjakajaksi, joka leikkaa elämän kahtia. Takaisin palatessa mikään ei ole niin kuin ennen. Kirja kertoo lähtemisten syistä ja seurauksista, vieraan kulttuurin kohtaamisesta ja sen henkilöiden maailmankatsomuksen muutoks