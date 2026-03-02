Telia Finland Oyj

Applen puhelimet hallitsivat Telian laitemyyntiä helmikuussa – yritysmarkkinoilla Samsung pitää pintansa

2.3.2026 08:00:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Helmikuun myyntitilastot paljastavat kaksi eri maailmaa. Kuluttajapuolella kuusi kymmenestä myydyimmästä puhelimesta oli Applen, mutta yritysmyynnissä Samsung vei kärkisijoitukset. Älykelloissa lasten kellopuhelinten suosio jatkuu tasaisena.

Apple iPhone 17 5G nousi helmikuun myydyimmäksi kuluttajapuhelimeksi, ja kärjen perässä seurasi kaksi muuta iPhone 17 -mallia. Yhteensä kuusi Applen puhelinta mahtui kymmenen myydyimmän joukkoon. Yritykset ostivat eniten Samsung Galaxy -malliston laitteita.

"Houkutteleva hinta siivitti iPhone 17 5G -puhelimen myyntitilaston kärkeen. Asiakkaat ostivat vilkkaasti muitakin Applen malleja, ja helmikuussa laitteiden saatavuus oli aiempaa parempi", sanoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.

Helmikuun lopussa julkaistu uusi Samsung Galaxy S26 -mallisto on saanut laajasti näkyvyyttä ja voi sekoittaa myydyimpien puhelinten listaa maaliskuussa.

”Samsungin uutuuksissa korostuvat tekoäly ja Ultra-mallista löytyvä tietosuojanäyttö. Odotamme asiakkaiden innostuvan näistä puhelimista. Kuluvan vuoden aikana yhä kehittyneemmät tekoälyominaisuudet tulevat lisääntymään älypuhelimissa”, arvioi Westerberg.

Myydyimpien älykellojen listalla Applen mallit säilyttivät kärkipaikkansa. Listalle nousi myös neljä lasten kellopuhelinta.

”Tuoreet lasten digisuositukset kannustavat vanhempia lykkäämään älypuhelimen hankintaa lapselle, ja tämä näkyy suoraan kellopuhelinten suosiossa. Perinteisesti vauhdikkain myyntisesonki kellopuhelimissa käynnistyy ennen kesää”, Patrik Westerberg avaa.


Helmikuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (-) Apple iPhone 17 5G
2 (4) Apple iPhone 17 Pro 5G
3 (2) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
4 (10) Samsung Galaxy A26 5G
5 (9) Apple iPhone 16 5G
6 (7) Apple iPhone 16e 5G
7 (-) Samsung Galaxy A56 5G
8 (1) Apple iPhone 15 5G
9 (-) Honor X5c Plus 4G
10 (-) Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

Helmikuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (1) Samsung Galaxy A36 5G
2 (2) Samsung Galaxy A17 5G
3 (3) Samsung Galaxy A56 5G
4 (4) Apple iPhone 17 5G
5 (8) Apple iPhone 16e 5G
6 (5) Samsung Galaxy S25 5G
7 (6) Apple iPhone 16 5G
8 (7) Apple iPhone 17 Pro 5G
9 (9) Samsung Galaxy Xcover7 5G
10 (-) Samsung Galaxy A16 LTE

Helmikuun myydyimmät älykellot
1 (1) Apple Watch Series 11 GPS
2 (2) Apple Watch SE 3 GPS
3 (9) Samsung Galaxy Watch7 BT
4 (-) ZTE K1 PRO 4G
5 (6) Apple Watch Series 11 GPS-Cellular
6 (-) Apple Watch SE 3 GPS-Cellular
7 (10) ZTE K2 Pro 4G
8 (7) Apple Watch ULTRA 3 GPS-Cellular
9 (-) Xplora Watch X6 Play 4G
10 (-) Xplora XGO3 4G

*Suluissa edellisen kuukauden sijoitus

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

