Assin ensimmäinen muuttoviikko takana – Vanajaveden osastot 1–3 siirtyneet uusiin tiloihin
27.2.2026 17:15:28 EET | Oma Häme | Tiedote
Ahveniston sairaalan eli Assin käyttöönotto etenee suunnitellusti vahvistetun muuttoaikataulun mukaisesti. Ensimmäinen muuttoviikko on nyt takana, ja Assiin on siirtynyt kokonaisuudessaan Vanajaveden osastot 1, 2 ja 3.
Vanajaveden osastot muuttivat uusiin tiloihin vaiheittain viikon aikana. Muutot toteutettiin hallitusti ja potilasturvallisuus varmistaen, jotta hoito jatkui keskeytyksettä koko siirtymän ajan. Jokaisen muuttavan asiakkaan omaiset tai läheiset kontaktoitiin henkilökohtaisesti puhelimitse ennen muuttoa, ja heille kerrottiin siirtymisestä edeltävänä päivänä. Näin varmistettiin, että myös läheiset pysyivät ajan tasalla ja siirtymä koettiin turvallisena.
– Ensimmäinen muuttoviikko on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten hallitusti ja turvallisesti siirtyminen on toteutunut. Henkilöstö on tehnyt upeaa työtä, ja potilaiden hoito on jatkunut keskeytyksettä jokaisella osastolla, osastopalvelujen tulosaluejohtaja Terhi Mäntymaa toteaa.
– Potilaiden näkökulmasta arki on jatkunut normaalisti heti muuttopäivästä lähtien. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on ollut saumatonta, palvelupäällikkö Susanna Hurme täydentää.
Assin käyttöönotto on käynnistynyt jo aiemmin. Kuvantamisen palveluita on ollut toiminnassa Assissa jo jonkin aikaa, ja osa tutkimuksista tehdään jo uusissa, moderneissa tiloissa. Muuton aikana osa palveluista toimii vielä rinnakkain vanhoissa tiloissa, joten potilaita muistutetaan tarkistamaan ajanvarauskirjeestä oikea asiointipaikka.
Assiin siirtyminen on merkittävä askel kohti tulevaisuuden sairaalaa, jossa tilaratkaisut, teknologia ja toimintamallit tukevat sujuvaa hoitoa ja hyvää potilaskokemusta.
