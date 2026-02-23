JHL:n lakkovaroitukset yksityisellä sosiaalipalvelualla yhä voimassa - JHL:lle ei mahdollisuutta neuvottelutuloksen sopimiseen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jatkaa yhä toimiaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevien jäsentensä työehtojen eteen.

JHL ei ole mukana aiemmin perjantaina ilmoitetussa neuvottelutuloksessa ja sen lakkovaroitukset 3.–5.3.2026 ja 10.–12.3.2026 ovat yhä voimassa.

– JHL:llä ei ole ollut mahdollisuutta allekirjoittaa tänään aikaan saatua neuvottelutulosta. Tämän vuoksi aiemmin ilmoitettu lakonuhka on edelleen olemassa, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa.

JHL:n ilmoittamien lakkojen piirissä on yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime vuoden marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Alan työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

