JHL:n lakkovaroitukset yksityisellä sosiaalipalvelualla yhä voimassa - JHL:lle ei mahdollisuutta neuvottelutuloksen sopimiseen

27.2.2026 20:40:35 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote

Ammattiliitto JHL:n edustajisto on käsitellyt myöhään perjantai-iltana yksityisen sosiaalipalvelualan tilannetta. JHL:llä ei ole ollut mahdollisuutta allekirjoittaa aiemmin samana päivänä syntynyttä neuvottelutulosta ja sen lakkovaroitukset ensi ja seuraavalle viikolle ovat yhä voimassa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jatkaa yhä toimiaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevien jäsentensä työehtojen eteen.

JHL ei ole mukana aiemmin perjantaina ilmoitetussa neuvottelutuloksessa ja sen lakkovaroitukset 3.–5.3.2026 ja 10.–12.3.2026 ovat yhä voimassa.

– JHL:llä ei ole ollut mahdollisuutta allekirjoittaa tänään aikaan saatua neuvottelutulosta. Tämän vuoksi aiemmin ilmoitettu lakonuhka on edelleen olemassa, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa.

JHL:n ilmoittamien lakkojen piirissä on yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaikissa Hyvinvointiala Hali ry:n jäsenyrityksissä tehtävä työ.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime vuoden marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Alan työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa.

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström, 040 828 2865

yksityinen sosiaalipalvelualayksityiset sosiaalipalvelutlakkoammattiliitto

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.

