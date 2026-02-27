Eurojackpotin päävoitto Saksaan – Suomeen suurvoitto
27.2.2026 22:26:29 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 9/2026) löytyi yksi täysosuma, jolla 74,8 miljoonan potti matkasi Saksaan. Myös Suomeen osui yksi illan suurimmista voitoista.
Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi on 7, 17, 19, 28 ja 47. Tähtinumerot ovat 2 ja 7.
Päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi peräti kuusi kappaletta 5+1-tuloksia, joilla tässä arvonnassa voitti hieman yli 430 000 euroa. Voitot osuivat Tsekkiin ja Ruotsiin, sekä Saksaan ja Espanjaan, joihin molempiin meni kaksi voittoa.
5+0-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta ja yksi näistä voitoista osui Suomeen. Helsinkiläinen nettipelaaja nappasi onnekkaalla rivillään 181 998,70 euro. Loput voitot menivät Alankomaihin ja Norjaan, sekä Tanskaan ja Sloveniaan, joihin molempiin osui kaksi voittoa.
Ensi tiistaina Eurojackpotissa on jaossa 10 miljoonaa euroa.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 16, 21, 27, 29, 36 ja lisänumero 2. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon yhteensä lähes 17 800 kappaletta.
Jokeri-pelin voittorivi tänään perjantaina on 6 1 2 5 2 0 8. Arvonnassa ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Tämän päivän Lomatonnin voittorivi on Split 9. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.
