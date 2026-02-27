Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto Saksaan – Suomeen suurvoitto

27.2.2026 22:26:29 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 9/2026) löytyi yksi täysosuma, jolla 74,8 miljoonan potti matkasi Saksaan. Myös Suomeen osui yksi illan suurimmista voitoista.

Eurojackpot-studion sisustus Helsingin Pasilassa, taustalla iso logo ja edessä lottoarvontakoneet.
Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi on 7, 17, 19, 28 ja 47. Tähtinumerot ovat 2 ja 7.

Päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi peräti kuusi kappaletta 5+1-tuloksia, joilla tässä arvonnassa voitti hieman yli 430 000 euroa. Voitot osuivat Tsekkiin ja Ruotsiin, sekä Saksaan ja Espanjaan, joihin molempiin meni kaksi voittoa.

5+0-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta ja yksi näistä voitoista osui Suomeen. Helsinkiläinen nettipelaaja nappasi onnekkaalla rivillään 181 998,70 euro. Loput voitot menivät Alankomaihin ja Norjaan, sekä Tanskaan ja Sloveniaan, joihin molempiin osui kaksi voittoa.

Ensi tiistaina Eurojackpotissa on jaossa 10 miljoonaa euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 16, 21, 27, 29, 36 ja lisänumero 2. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon yhteensä lähes 17 800 kappaletta.

Jokeri-pelin voittorivi tänään perjantaina on 6 1 2 5 2 0 8. Arvonnassa ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Tämän päivän Lomatonnin voittorivi on Split 9. Lomatonneja voitettiin viisi kappaletta.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

