SDP:n Joona Räsänen: Velkaantumisen salarakkaat ovat nyt tulleet ulos kaapista

– Missä viipyy kokoomuslaisten kansanedustajien tiedotetulva näistä valtavista alijäämistä, mitkä Orpon hallitus jättää jälkeensä? Hiljaista on kuin huopatossutehtaalla. Ovatko velkaantumisen salarakkaat tulleet ulos kaapista, kun ei kukaan ei kykene kommentoimaan mitenkään Orpon hallituksen jättämää historiallisen suurta velkaperintöä, ihmettelee SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.

Viime aikoina kokoomuslaiset kansanedustajat ovatkin keskittyneet enemmän SDP:n julkista taloutta vahvistamien ehdotusten arvosteluun kuin esittämään keinoja, joilla nykyhallitus voisi vähentää velkaantumista.

– Jos kokoomuslaiset olisivat yhtä huolissaan julkisesta taloudesta kuin SDP:n korjausehdotuksista, niin velkaongelma olisi jo varmasti ratkaistu. Ja kaiken kritiikin keskellä kokoomus ei ole saanut kerrottua yhtä ainutta keinoa, jolla voitaisiin tilannetta parantaa, Räsänen piikittelee.

– Kaksinaamaisuuden huipentuma näkyy siinäkin, kun hallituspuolueet kehuvat kilpaa parlamentaarista velkajarrua, mutta jarrupolkimen painaminen halutaan jättää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Kun on jo kolme vuotta rallateltu eteenpäin jalka velkakaasulla ja toinen talouskasvujarrulla, niin ei ihme, että Suomen julkinen talous on hallituksen jäljiltä henkitoreissaan, Räsänen päättää.