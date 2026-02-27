SDP:n Joona Räsänen: Velkaantumisen salarakkaat ovat nyt tulleet ulos kaapista
28.2.2026 09:05:39 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on jättämässä jälkeensä lähes 15 miljardin euron vuosittaiset alijäämät valtion budjettiin. Tämä paljastuu valtiovarainministeriön julkaisemasta ehdotuksesta valtiontalouden lähivuosien kehyksiksi. Isona syynä valtaville alijäämille on, että valtiovarainministeriö on arvioinut, että noin puolet Orpon hallituksen julkista taloutta vahvistavista päätöksistä jää toteutumatta tällä vaalikaudella.
– Missä viipyy kokoomuslaisten kansanedustajien tiedotetulva näistä valtavista alijäämistä, mitkä Orpon hallitus jättää jälkeensä? Hiljaista on kuin huopatossutehtaalla. Ovatko velkaantumisen salarakkaat tulleet ulos kaapista, kun ei kukaan ei kykene kommentoimaan mitenkään Orpon hallituksen jättämää historiallisen suurta velkaperintöä, ihmettelee SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.
Viime aikoina kokoomuslaiset kansanedustajat ovatkin keskittyneet enemmän SDP:n julkista taloutta vahvistamien ehdotusten arvosteluun kuin esittämään keinoja, joilla nykyhallitus voisi vähentää velkaantumista.
– Jos kokoomuslaiset olisivat yhtä huolissaan julkisesta taloudesta kuin SDP:n korjausehdotuksista, niin velkaongelma olisi jo varmasti ratkaistu. Ja kaiken kritiikin keskellä kokoomus ei ole saanut kerrottua yhtä ainutta keinoa, jolla voitaisiin tilannetta parantaa, Räsänen piikittelee.
– Kaksinaamaisuuden huipentuma näkyy siinäkin, kun hallituspuolueet kehuvat kilpaa parlamentaarista velkajarrua, mutta jarrupolkimen painaminen halutaan jättää seuraavan hallituksen tehtäväksi. Kun on jo kolme vuotta rallateltu eteenpäin jalka velkakaasulla ja toinen talouskasvujarrulla, niin ei ihme, että Suomen julkinen talous on hallituksen jäljiltä henkitoreissaan, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen talouspuheet kumisevat tyhjyyttään27.2.2026 14:29:53 EET | Tiedote
-Kun hallituksen omat taloustavoitteet velkaantumisen taittamisesta ja julkisen talouden vahvistamisesta ovat epäonnistuneet surkeasti, haluaa kokoomus epätoivoisesti kääntää huomion pois hallituksen epäonnistumisesta, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
SDP:n Paula Werning: Palosuojelurahaston linjaukset näkyvät suoraan suomalaisten arjen turvallisuudessa – tukiperusteet on säilytettävä27.2.2026 08:31:50 EET | Tiedote
Palosuojelurahaston uusi hallitus aloittaa työnsä 1.3.2026 tilanteessa, jossa sisäinen turvallisuus, varautuminen ja julkisen talouden paineet ovat samanaikaisesti keskiössä. Kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtaja Werning muistuttaa, että rahaston ratkaisuilla on suora ja konkreettinen vaikutus suomalaisten arjen turvallisuuteen eri puolilla maata.
SDP:n Karlsson & Kymäläinen: Ovatko vanhuspalvelut leikkausuhan alla vai ei?26.2.2026 19:24:21 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Rydman totesi kyselytunnilla, että leikkaukset vanhuksilta eivät ole “kärkipäässä”, mutta ei suostunut kertomaan, miten sosiaalihuoltoon kaavailtu 100 miljoonan euron leikkaus kohdistuu.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Ministeri Rydman ei luvannut, etteivät sote-säästöt osu vanhustenhoivaan26.2.2026 17:08:08 EET | Tiedote
SDP tenttasi eduskunnan kyselytunnilla uutta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania vanhustenhoivan tilasta ja tulevista sote-säästöistä. Ministeri ei pystynyt lupaamaan, ettei enää euroakaan leikkauksista kohdisteta vanhustenhoivaan.
SDP:n Seppo Eskelinen: Taksilaki vihdoin ulos!26.2.2026 16:48:36 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Seppo Eskelinen on tyytyväinen, että hallitus on vihdoin saanut valmiiksi esityksen taksilain korjaamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme