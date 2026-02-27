Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
28.2.2026 09:33:33 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.2.2026
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, HARJUNPÄÄNTIE, SAARIJÄRVI
Pelastuslaitos hälytettiin Saarijärvelle keskiviikkona palaneen omakotitalon luo uudemman kerran jäkisammutustyöhön. Rakennuksessa oli muutamia kyteviä palopesäkkeitä. 4 pelastuslaitoksen yksikköä sammuttaa ja raivaa syttymiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Hallinto-oikeus ei kieltänyt palveluverkkopäätöksen täytäntöönpanoa27.2.2026 16:38:31 EET | Tiedote
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut tänään tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle välipäätöksen, joka koskee viime joulukuussa tehtyä palveluverkkopäätöstä. Hallinto-oikeus ei kiellä aluevaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa, koska päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.
Pahoittelut, aiempaan tiedotteeseen oli tullut Saarijärven kaupungintalon kuva. Nyt tiedotteessa oikea kuva. Muutos Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman päiväaikaiseen kiirevastaanoton toimintaan 2.3.2026 alkaen27.2.2026 11:19:24 EET | Tiedote
Muutos koskee Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven asukkaita.
Muutos Saarijärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton toimintaan 2.3.2026 alkaen27.2.2026 09:01:59 EET | Tiedote
Saarijärven sosiaali- ja terveysasema muuttaa päiväaikaisen kiirevastaanoton toimintatapaa 2.3.2026 alkaen. Muutos koskee Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven asukkaita.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.2.2026 21:05:38 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Harjunpääntie, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Harjunpääntiellä Saarijärvellä hieman kahdeksan jälkeen keskiviikkoiltana. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Kohteeseen on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä. Henkilövahingoista tai syttymissyystä ei ole tietoa.
Viitasaarelle avautuu apuvälinepalvelupiste 3.3.202625.2.2026 12:06:13 EET | Tiedote
Viitasaari saa oman apuvälinepalvelupisteen tiistaista 3.3.2026 alkaen. Uusi palvelupiste avataan Viitasaaren sosiaali- ja terveysaseman yhteyteen osoitteeseen Sairaalantie 4. Apuvälinepalvelupiste palvelee asiakkaita kahtena päivänä viikossa tiistaisin ja torstaisin kello 12.30–14.30
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme