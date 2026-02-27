Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

28.2.2026 09:33:33 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 28.2.2026

RAKENNUSPALO, KESKISUURI, HARJUNPÄÄNTIE, SAARIJÄRVI

Pelastuslaitos hälytettiin Saarijärvelle keskiviikkona palaneen omakotitalon luo uudemman kerran jäkisammutustyöhön. Rakennuksessa oli muutamia kyteviä palopesäkkeitä. 4 pelastuslaitoksen yksikköä sammuttaa ja raivaa syttymiä.

