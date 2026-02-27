Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 25.2.2026 21:05:38 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Harjunpääntie, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Harjunpääntiellä Saarijärvellä hieman kahdeksan jälkeen keskiviikkoiltana. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa kohteeseen oli rakennus jo täyden palon vaiheessa. Kohteeseen on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt ovat käynnissä. Henkilövahingoista tai syttymissyystä ei ole tietoa.