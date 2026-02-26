Pohjois-Dakotan piirioikeus vahvisti tuomion: Greenpeacen maksettava 345 miljoonan dollarin korvaukset Energy Transferille Yhdysvalloissa – Greenpeace valittaa tuomiosta

Oikeuden tänään antama lopullinen tuomio hylkää osan maaliskuun 2025 valamiestuomiosta, mutta määrää silti Greenpeacen maksamaan satojen miljoonien dollarien korvaukset ilman pätevää oikeudellista perustetta. Syytettynä olevat Greenpeace-tahot jatkavat oikeustaistelua vedoten siihen, ettei Yhdysvaltain perustuslaki salli korvausvelvollisuutta tässä tapauksessa. Lisäksi ne korostavat, ettei ET esittänyt näyttöä väitteidensä tueksi. Greenpeacen mukaan oikeus hyväksyi oikeudenkäynnissä asenteellisia ja asiaankuulumattomia todisteita, sulkien samalla pois puolustusta tukevaa näyttöä. Lisäksi Greenpeacen vastaajat toteavat, ettei oikeudenkäynnin valamiehistö voinut olla puolueeton.

”Energy Transferin yritys vaientaa meidät epäonnistuu. Me jatkamme pelottelutaktiikoiden vastustamista. Meitä ei vaienneta. Äänemme vain voimistuu, kun yhdistämme voimamme liittolaistemme kanssa ympäri maailmaa, voitot ihmisten ja planeetan edelle asettavia suuryrityksiä vastaan”, Greenpeace Internationalin pääsihteeri Mads Christensen sanoo.

”Kun kovalla työllä saavutetut vapaudet ovat uhattuina ja ilmastokriisi kiihtyy, tämän oikeustaistelun panokset eivät voisi olla korkeammat. Käytämme jokaisen mahdollisuuden vaatia Energy Transferia vastuuseen toistuvista oikeusjärjestelmän väärinkäytöksistä valitusprosessien kautta Yhdysvalloissa sekä Greenpeace Internationalin uraauurtavan anti-SLAPP-kanteen avulla Alankomaissa. Osoitamme valtaa väärinkäyttäville suuryhtiöille, että heidän hyökkäyksensä vain vahvistavat kansanliikkeitä.”

ET:n peräkkäiset kanteet Greenpeace Internationalia sekä Greenpeace USA:ta (Greenpeace Inc.) ja Greenpeace Fundia vastaan ovat selkeitä esimerkkejä SLAPP-kanteista. Tämän tyyppisillä kanteilla pyritään hukuttamaan voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja aktivistit oikeudenkäyntikuluihin, ajamaan heidät konkurssiin ja lopulta vaientamaan vastarinta. Alankomaissa päämajaansa pitävä Greenpeace International on hakenut oikeutta Euroopassa nostamalla kanteen ET:tä vastaan perustuen Alankomaiden lakiin ja Euroopan unionin uuteen anti-SLAPP-direktiiviin. Kyseessä on merkittävä ennakkotapaus, jossa uutta lainsäädäntöä koetellaan. Se voi luoda vahvan ennakkopäätöksen suuryritysten harjoittamia vaiennusyrityksiä vastaan.

Greenpeace USA:n ja Greenpeace Fundin väliaikainen oikeudellinen neuvonantaja Marco Simons sanoo:

”Ympäristövahinkoja aiheuttavien suuryritysten vastustamista ei pitäisi koskaan pitää lainvastaisena. Yhdysvaltain perustuslaki takaa tämän oikeuden, ja se on demokratialle välttämätön. Tämä on takaisku, mutta ihmisten ja planeetan puolustamiseen tähtäävä liike on aina kohdannut vastustusta. Energy Transfer tulee epäonnistumaan tavoitteessaan vaientaa kriitikkonsa.”

”Tämän tuomion järjettömyys on helposti osoitettavissa. Greenpeacen organisaatiot on asetettu vastuuseen sellaisen öljyputken väitetystä viivästyttämisestä, jolla ei tähän päivään mennessä ole laillista lupaa toimia, ja jonka viivästykset johtuivat todellisuudessa Yhdysvaltain armeijan insinöörijoukkojen (US Army Corps of Engineers) päätöksistä. Tuomio sisältää kymmenien miljoonien dollarien korvaukset sellaisen kirjeen allekirjoittamisesta, jonka allekirjoitti myös 500 muuta järjestöä, ja jossa toistettiin YK:n raporteissa esitettyjä lausuntoja. Tämä lopputulos ei jää voimaan, jos tuomioistuimet uskovat yhä oikeudenmukaisuuteen.”

Energy Transferin SLAPP-kanteet ovat osa suurten öljy-yhtiöiden, kuten Shellin, Totalin ja ENI:n viime vuosina Greenpeacen toimistoja vastaan nostamaa häirintäkanteiden aaltoa. Muutamat näistä tapauksista on onnistuttu pysäyttämään: Greenpeace Ranska voitti Total Energiesin SLAPP-kanteen 28. maaliskuuta 2024, ja Greenpeace UK sekä Greenpeace International pakottivat Shellin perääntymään kanteestaan 10. joulukuuta 2024.

Taustatietoa



[1] Pohjois-Dakotan piirioikeuden tuomari Gionin antama päätös seuraa 19. maaliskuuta 2025 annettua valamiestuomiota, jossa Greenpeacen toimijat todettiin korvausvelvollisiksi yli 660 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Nyt vahvistetussa tuomiossa tuomari Gion hylkäsi useita kohtia valamiestuomiosta, mikä laski kokonaiskorvaukset noin 345 miljoonaan dollariin.

[2] Riippumattoman oikeudenkäyntiä valvovan komitean (Trial Monitoring Committee) julkiset lausunnot oikeudenkäynnistä

[3] Energy Transfer nosti ensimmäisen kanteensa liittovaltion tuomioistuimessa vuonna 2017 järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan RICO-lain (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) nojalla. Kanne hylättiin vuonna 2019 tuomarin todettua, että näyttö jäi ”kauas” siitä, mitä RICOn mukaiseksi rikosryhmittymäksi määritteleminen vaatisi. Liittovaltion tuomioistuin ei tehnyt päätöstä Energy Transferin osavaltiotason lakiin perustuvista vaatimuksista, joten Energy Transfer nosti välittömästi uuden kanteen Pohjois-Dakotan osavaltion tuomioistuimessa näiden ja muiden osavaltiotason vaatimusten perusteella.

[4] Greenpeace International lähetti Energy Transferille korvausvaatimusilmoituksen 23. heinäkuuta 2024. Ilmoituksessa yhtiölle tiedoksiannettiin Greenpeace Internationalin aie nostaa yhtiötä vastaan anti-SLAPP-kanne Alankomaiden tuomioistuimessa. Kun Energy Transfer kieltäytyi toistuvasti (syyskuussa ja joulukuussa 2024) myöntämästä korvausvelvollisuuttaan, Greenpeace International käynnisti ensimmäistä kertaa Euroopan unionin anti-SLAPP-direktiiviä koettelevan oikeusjutun nostamalla kanteen Energy Transferia vastaan alankomaalaisessa tuomioistuimessa 11. helmikuuta 2025. Tapaus rekisteröitiin virallisesti Amsterdamin käräjäoikeuden diaariin 2. heinäkuuta 2025. Greenpeace International vaatii korvauksiavahingoista ja kuluista, joita sille on aiheutunut Energy Transferin peräkkäisistä ja oikeusjärjestelmän väärinkäyttöön perustuvista kanteista, joissa vaaditaan satoja miljoonia dollareita Greenpeace Internationalilta ja Yhdysvaltain Greenpeace-toimijoilta. Seuraava kuuleminen Amsterdamin käräjäoikeudessa on määrätty pidettäväksi 16. huhtikuuta 2026.