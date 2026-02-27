Kokoomuksen Vikman: Varusmiehen on saatava enemmän rahaa kuin vangin
28.2.2026 14:00:56 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajan ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan Sofia Vikmanin mukaan on kestämätöntä, että asevelvollisuuttaan suorittava nuori saa pienempää päivärahaa kuin rikoksesta tuomittu vanki.
”Jokainen varusmies kantaa vastuuta koko Suomen turvallisuudesta. He antavat aikaansa, sitoutuvat palvelukseen ja asettavat oman arkensa tauolle yhteisen turvallisuuden vuoksi. Sen tulee näkyä kohtuullisena ja ajanmukaisena päivärahana”, Vikman sanoo.
Varusmiehille maksetaan palveluksen ensimmäisten 165 päivän aikana 6,15 euroa päivässä. Samanaikaisesti avovankilassa rangaistustaan suorittava voi saada suuremman summan käyttö- ja toimintarahaa.
”Isänmaata palveleva nuori ei voi olla yhteiskunnan rahanjaossa heikommassa asemassa kuin rikollinen”, Vikman painottaa.
Vikman muistuttaa, että Suomi investoi puolustukseensa miljardeja euroja vastatakseen Venäjän muodostamaan pitkäkestoiseen uhkaan.
”Vahva reservi on Suomen maanpuolustuksen selkäranka. Yleinen asevelvollisuus toimii, koska nuoret ovat valmiita kantamaan vastuunsa. Meidän tehtävämme on osoittaa, että arvostamme sitä, myös konkreettisesti.”
