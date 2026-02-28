SDP:n Kymäläinen: Hallitus leikkaa taas kaikkein heikoimmilta – missä on empatia?

– Taas leikataan sieltä, missä ihmiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Toimeentulotuki on viimesijainen turva. Kun siitä leikataan, viesti on kylmä: kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien arjesta voidaan vielä nipistää, Kymäläinen painottaa.

Kymäläisen mukaan hallitukselta puuttuu ymmärrys ihmisten todellisista elämäntilanteista.

– Missä on empatia? Missä on ymmärrys siitä, millaista arkea eletään, kun jokainen euro on laskettava? 10 tai 20 euroa kuukaudessa voi ratkaista sen, ostetaanko ruokaa, maksetaanko lääkkeet vai jätetäänkö lasku odottamaan, kuvaa Kymäläinen.

Erityisen huolissaan Kymäläinen on ansiotulovähennyksen poistamisesta.

– Hallitus puhuu työn kannustavuudesta, mutta samaan aikaan vie pienituloisilta mahdollisuuden ottaa vastaan lyhyitä töitä ilman, että tuki leikkaantuu heti täysimääräisesti. Tämä ei lisää toivoa – tämä lisää epävarmuutta, korostaa Kymäläinen.

Kymäläinen varoittaa hallituksen päätösten seurauksista.

– Hallituksen päätökset ovat jo ennestään huonossa asemassa oleville myrkkyä. Kun leikataan toimeentulotuen perusosaa, viedään ihmisiltä viimeinenkin turva. Vaarana on, että syntyy ihmisiä, joilla ei ole kohta mitään menetettävää, ja kun menetettävää ei ole, ihminen voi ajautua vaarallisille poluille, Kymäläinen nostaa esiin.

Lyhyen aikavälin säästöt kääntyvät pitkän aikavälin kustannuksiksi.

– Meidän olisi syytä ymmärtää yhteiskunnan kustannukset pitkällä tähtäimellä. Kun ihmiset vaipuvat toivottomuuteen, seuraukset näkyvät lisääntyvinä terveysmenoina, syrjäytymisenä ja inhimillisenä kärsimyksenä. Se on kallis hinta maksaa, toteaa Kymäläinen.

Kymäläisen mukaan julkista taloutta on tasapainotettava, mutta arvovalinnat ratkaisevat.

– Taloutta voi sopeuttaa monella tavalla. Nyt hallitus valitsi kohdistaa leikkaukset niihin, joilla ei ole enää mitään mistä leikata. Se kertoo arvovalinnoista, ja ne arvovalinnat osuvat kaikkein heikoimpiin.