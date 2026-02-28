SDP:n Kymäläinen: Hallitus leikkaa taas kaikkein heikoimmilta – missä on empatia?
1.3.2026 09:01:27 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Toimeentulotuen muutokset astuvat voimaan tänään 1.3.2026. Perusosaa leikataan kaikilta täysi-ikäisiltä ja samalla poistetaan 150 euron ansiotulovähennys. Myös aiemmin vähäisinä pidetyt avustukset huomioidaan jatkossa täysimääräisesti tulona. SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen pitää hallituksen linjaa kohtuuttomana ja lyhytnäköisenä.
– Taas leikataan sieltä, missä ihmiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Toimeentulotuki on viimesijainen turva. Kun siitä leikataan, viesti on kylmä: kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien arjesta voidaan vielä nipistää, Kymäläinen painottaa.
Kymäläisen mukaan hallitukselta puuttuu ymmärrys ihmisten todellisista elämäntilanteista.
– Missä on empatia? Missä on ymmärrys siitä, millaista arkea eletään, kun jokainen euro on laskettava? 10 tai 20 euroa kuukaudessa voi ratkaista sen, ostetaanko ruokaa, maksetaanko lääkkeet vai jätetäänkö lasku odottamaan, kuvaa Kymäläinen.
Erityisen huolissaan Kymäläinen on ansiotulovähennyksen poistamisesta.
– Hallitus puhuu työn kannustavuudesta, mutta samaan aikaan vie pienituloisilta mahdollisuuden ottaa vastaan lyhyitä töitä ilman, että tuki leikkaantuu heti täysimääräisesti. Tämä ei lisää toivoa – tämä lisää epävarmuutta, korostaa Kymäläinen.
Kymäläinen varoittaa hallituksen päätösten seurauksista.
– Hallituksen päätökset ovat jo ennestään huonossa asemassa oleville myrkkyä. Kun leikataan toimeentulotuen perusosaa, viedään ihmisiltä viimeinenkin turva. Vaarana on, että syntyy ihmisiä, joilla ei ole kohta mitään menetettävää, ja kun menetettävää ei ole, ihminen voi ajautua vaarallisille poluille, Kymäläinen nostaa esiin.
Lyhyen aikavälin säästöt kääntyvät pitkän aikavälin kustannuksiksi.
– Meidän olisi syytä ymmärtää yhteiskunnan kustannukset pitkällä tähtäimellä. Kun ihmiset vaipuvat toivottomuuteen, seuraukset näkyvät lisääntyvinä terveysmenoina, syrjäytymisenä ja inhimillisenä kärsimyksenä. Se on kallis hinta maksaa, toteaa Kymäläinen.
Kymäläisen mukaan julkista taloutta on tasapainotettava, mutta arvovalinnat ratkaisevat.
– Taloutta voi sopeuttaa monella tavalla. Nyt hallitus valitsi kohdistaa leikkaukset niihin, joilla ei ole enää mitään mistä leikata. Se kertoo arvovalinnoista, ja ne arvovalinnat osuvat kaikkein heikoimpiin.
Yhteyshenkilöt
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Viitanen: Marttinen yrittää sumuttaa hallituksen epäonnistumisen piiloon28.2.2026 20:51:56 EET | Tiedote
– Työministeri Matias Marttinen yrittää tyylipuhtaalla sumutuksella viedä kaikin keinoin huomion siitä tosiseikasta, että hallitus on epäonnistunut työllisyydessä, talouskasvussa ja velanhoidossa sekä luottamuksen saavuttamisessa, laukoo SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen.
SDP:n Joona Räsänen: Velkaantumisen salarakkaat ovat nyt tulleet ulos kaapista28.2.2026 09:05:39 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on jättämässä jälkeensä lähes 15 miljardin euron vuosittaiset alijäämät valtion budjettiin. Tämä paljastuu valtiovarainministeriön julkaisemasta ehdotuksesta valtiontalouden lähivuosien kehyksiksi. Isona syynä valtaville alijäämille on, että valtiovarainministeriö on arvioinut, että noin puolet Orpon hallituksen julkista taloutta vahvistavista päätöksistä jää toteutumatta tällä vaalikaudella.
SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen talouspuheet kumisevat tyhjyyttään27.2.2026 14:29:53 EET | Tiedote
-Kun hallituksen omat taloustavoitteet velkaantumisen taittamisesta ja julkisen talouden vahvistamisesta ovat epäonnistuneet surkeasti, haluaa kokoomus epätoivoisesti kääntää huomion pois hallituksen epäonnistumisesta, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
SDP:n Paula Werning: Palosuojelurahaston linjaukset näkyvät suoraan suomalaisten arjen turvallisuudessa – tukiperusteet on säilytettävä27.2.2026 08:31:50 EET | Tiedote
Palosuojelurahaston uusi hallitus aloittaa työnsä 1.3.2026 tilanteessa, jossa sisäinen turvallisuus, varautuminen ja julkisen talouden paineet ovat samanaikaisesti keskiössä. Kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtaja Werning muistuttaa, että rahaston ratkaisuilla on suora ja konkreettinen vaikutus suomalaisten arjen turvallisuuteen eri puolilla maata.
SDP:n Karlsson & Kymäläinen: Ovatko vanhuspalvelut leikkausuhan alla vai ei?26.2.2026 19:24:21 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Rydman totesi kyselytunnilla, että leikkaukset vanhuksilta eivät ole “kärkipäässä”, mutta ei suostunut kertomaan, miten sosiaalihuoltoon kaavailtu 100 miljoonan euron leikkaus kohdistuu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme