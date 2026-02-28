SDP:n Pia Viitanen: Marttinen yrittää sumuttaa hallituksen epäonnistumisen piiloon

– Kokoomuksen vahtivuorolla talous on saatu ennennäkemättömän huonolle tolalle, kun velkaantuminen jatkuu ennätystasolla hallituksen surkeiden päätösten jälkeen. Suomi on talutettu EU:n tarkkailuluokalle ja työttömyydessä pidämme piikkipaikkaa. Tulopohja on rapautettu rikkaille suunnatulla veroalella samalla kun heikommassa asemassa olevilta leikataan, Viitanen luettelee.

– Lähes kaikki puolueet ovat juuri päässeet sopuun siitä, että talous saadaan tasapainoon, mutta nyt hallitus lähtee viimeisellä kierroksellaan vielä rapauttamaan veropohjaa tekemällä yli 800 miljoonan yhteisöveroalennuksen. Veronalennus on todiste siitä, ettei kokoomusta aidosti kiinnosta kantaa vastuuta Suomen taloudesta. Se on täysin vastoin velkajarrusovun henkeä, kritisoi Viitanen.

– Velkajarrun tulisi saada myös Kokoomus kantamaan vastuuta. Yhdessä sovittujen sääntöjen pitäisi estää kokoomusta siirtämästä omien virheidensä laskua muiden maksettavaksi. Myöskään erilaiset silmänkääntötemput, kuten pikavipit Valtion eläkerahastosta eivät enää jatkossa onnistu.

Viitanen hämmästelee hallituksen pakoilua välttämättömien sopeutuspäätösten edessä.

– Kun pitäisi tehdä se, mitä on yhdessä sovittu, hallitus leikkii kuurupiiloa hävittäjähankintamenojen jaksotuksen takana. Samaan aikaa Purra teroittaa saksenkärjet ja puhkoo reikiä valtion tulopohjaan.

Viitasen mukaan SDP on esittänyt lukuisia tapoja korjata hallituksen aiheuttamia ongelmia, mutta jostain syystä kokoomus vastustaa niistä jokaista. Sen sijaan kokoomukselta ei ole kuulunut yhtäkään ratkaisua siihen, miten tämä historiallisen velkavyöryn voisi selättää.

– Odottaisin kokoomukselta edes jonkinlaista ajatusta siitä, miten tämä sotku siivotaan, mutta tähän mennessä ei ole kuultu tyhjää puhetta enempää.