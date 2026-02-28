SDP:n Pia Viitanen: Marttinen yrittää sumuttaa hallituksen epäonnistumisen piiloon
28.2.2026 20:51:56 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Työministeri Matias Marttinen yrittää tyylipuhtaalla sumutuksella viedä kaikin keinoin huomion siitä tosiseikasta, että hallitus on epäonnistunut työllisyydessä, talouskasvussa ja velanhoidossa sekä luottamuksen saavuttamisessa, laukoo SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen.
– Kokoomuksen vahtivuorolla talous on saatu ennennäkemättömän huonolle tolalle, kun velkaantuminen jatkuu ennätystasolla hallituksen surkeiden päätösten jälkeen. Suomi on talutettu EU:n tarkkailuluokalle ja työttömyydessä pidämme piikkipaikkaa. Tulopohja on rapautettu rikkaille suunnatulla veroalella samalla kun heikommassa asemassa olevilta leikataan, Viitanen luettelee.
– Lähes kaikki puolueet ovat juuri päässeet sopuun siitä, että talous saadaan tasapainoon, mutta nyt hallitus lähtee viimeisellä kierroksellaan vielä rapauttamaan veropohjaa tekemällä yli 800 miljoonan yhteisöveroalennuksen. Veronalennus on todiste siitä, ettei kokoomusta aidosti kiinnosta kantaa vastuuta Suomen taloudesta. Se on täysin vastoin velkajarrusovun henkeä, kritisoi Viitanen.
– Velkajarrun tulisi saada myös Kokoomus kantamaan vastuuta. Yhdessä sovittujen sääntöjen pitäisi estää kokoomusta siirtämästä omien virheidensä laskua muiden maksettavaksi. Myöskään erilaiset silmänkääntötemput, kuten pikavipit Valtion eläkerahastosta eivät enää jatkossa onnistu.
Viitanen hämmästelee hallituksen pakoilua välttämättömien sopeutuspäätösten edessä.
– Kun pitäisi tehdä se, mitä on yhdessä sovittu, hallitus leikkii kuurupiiloa hävittäjähankintamenojen jaksotuksen takana. Samaan aikaa Purra teroittaa saksenkärjet ja puhkoo reikiä valtion tulopohjaan.
Viitasen mukaan SDP on esittänyt lukuisia tapoja korjata hallituksen aiheuttamia ongelmia, mutta jostain syystä kokoomus vastustaa niistä jokaista. Sen sijaan kokoomukselta ei ole kuulunut yhtäkään ratkaisua siihen, miten tämä historiallisen velkavyöryn voisi selättää.
– Odottaisin kokoomukselta edes jonkinlaista ajatusta siitä, miten tämä sotku siivotaan, mutta tähän mennessä ei ole kuultu tyhjää puhetta enempää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Joona Räsänen: Velkaantumisen salarakkaat ovat nyt tulleet ulos kaapista28.2.2026 09:05:39 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on jättämässä jälkeensä lähes 15 miljardin euron vuosittaiset alijäämät valtion budjettiin. Tämä paljastuu valtiovarainministeriön julkaisemasta ehdotuksesta valtiontalouden lähivuosien kehyksiksi. Isona syynä valtaville alijäämille on, että valtiovarainministeriö on arvioinut, että noin puolet Orpon hallituksen julkista taloutta vahvistavista päätöksistä jää toteutumatta tällä vaalikaudella.
SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksen talouspuheet kumisevat tyhjyyttään27.2.2026 14:29:53 EET | Tiedote
-Kun hallituksen omat taloustavoitteet velkaantumisen taittamisesta ja julkisen talouden vahvistamisesta ovat epäonnistuneet surkeasti, haluaa kokoomus epätoivoisesti kääntää huomion pois hallituksen epäonnistumisesta, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
SDP:n Paula Werning: Palosuojelurahaston linjaukset näkyvät suoraan suomalaisten arjen turvallisuudessa – tukiperusteet on säilytettävä27.2.2026 08:31:50 EET | Tiedote
Palosuojelurahaston uusi hallitus aloittaa työnsä 1.3.2026 tilanteessa, jossa sisäinen turvallisuus, varautuminen ja julkisen talouden paineet ovat samanaikaisesti keskiössä. Kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtaja Werning muistuttaa, että rahaston ratkaisuilla on suora ja konkreettinen vaikutus suomalaisten arjen turvallisuuteen eri puolilla maata.
SDP:n Karlsson & Kymäläinen: Ovatko vanhuspalvelut leikkausuhan alla vai ei?26.2.2026 19:24:21 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Rydman totesi kyselytunnilla, että leikkaukset vanhuksilta eivät ole “kärkipäässä”, mutta ei suostunut kertomaan, miten sosiaalihuoltoon kaavailtu 100 miljoonan euron leikkaus kohdistuu.
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Ministeri Rydman ei luvannut, etteivät sote-säästöt osu vanhustenhoivaan26.2.2026 17:08:08 EET | Tiedote
SDP tenttasi eduskunnan kyselytunnilla uutta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania vanhustenhoivan tilasta ja tulevista sote-säästöistä. Ministeri ei pystynyt lupaamaan, ettei enää euroakaan leikkauksista kohdisteta vanhustenhoivaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme