Ylen Uuden Musiikin Kilpailun voittaja on Linda Lampenius x Pete Parkkonen!

Poptähti Pete Parkkonen ja kansainvälisillä areenoilla loistanut viulistilegenda Linda Lampenius muodostavat yhdessä näyttävän UMK-duon.

Vasta hetki sitten yhteistyön aloittaneiden artistien urapolut ovat olleet hyvin erilaiset, mutta molempia yhdistää syvä rakkaus musiikkiin ja esiintymiseen.

”Meillä on molemmilla se fiilis, että lava on meidän koti. Kun astutaan sinne, me omistetaan se paikka”, Parkkonen sanoo.

Linda Lampenius tunnetaan maailmalla ennen kaikkea klassisena viulistina.

Kahdeksanvuotiaana hän pääsi The Helsinki Junior Strings -orkesteriin ja kiersi jo teini-ikäisenä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasiassa. Myöhemmin Andrew Lloyd Webber pyysi hänet henkilökohtaisesti solistiksi teokseensa Englannissa, ja EMI Classicsin julkaisema klassinen soololevy teki hänestä aikansa myydyimmän suomalaisen klassisen artistin.

Samalla vuosikymmenellä kansainvälinen media nosti vahvasti esiin myös Lampeniuksen pop- ja Baywatch-kuvaa. Klassisen musiikin levy-yhtiö vaati samaa seksikkyyttä kuin viihdemaailma.

Lampenius on sittemmin käsitellyt kokemuksiaan mm. Kesytön elämäni -omaelämäkerrassaan sekä Kultaisen Venlan voittaneessa Linda-dokumenttisarjassa.

Sittemmin Lampenius on keikkaillut, tehnyt TV-esiintymisiä sekä pitänyt esillä klassisen crossoverin perinnettä, josta hänet maailmalla tunnetaan.

2020-luvulla Lampenius teki näyttävän paluun Suomessa. Vuoden 2025 UMK:n Shanghain valot -väliaikanumero keräsi valtavasti huomiota, ja erityisesti nuorempi yleisö löysi hänet uudelleen.

Myös monipuolista uraa uurtanut Pete Parkkonen on kasvanut artistiksi bändien ja keikkalavojen kautta. Parkkonen aloitti rumpalina jo lapsena ja päätyi teinivuosina laulajaksi, kun ystävien bändin solisti ei yhtenä päivänä päässyt treeneihin.

Suurelle yleisölle Parkkonen tuli tutuksi Idols-laulukilpailusta, jossa hän sijoittui kolmanneksi vuonna 2008. Sen jälkeen hän on julkaissut useita albumeja, kiertänyt lähes kaikki Suomen klubit ja festarilavat, ja vakiinnuttanut asemansa suomalaisena pop- ja soul-artistina. Vuonna 2014 Parkkonen voitti Tanssii tähtien kanssa -ohjelman yhdessä Katri Mäkisen kanssa.

Vuonna 2018 ilmestynyt albumi PETE ylitti platinarajan, ja sen hitit kuten Mitä mä teen feat. JVG sekä Kohta sataa virittivät Parkkosen aseman suomalaisten pop- ja soul-artistien terävimpään kärkeen. Vuonna 2020 ilmestyneet singlet Voimaa ja valoa ja Portaat toivat Parkkoselle lisää radiosoittoa, ja vuonna 2022 julkaistu Oon tässä vahvisti hänen asemaansa tunteikkaan ja suuresti yleisöön vetoavan popin tulkitsijana.

