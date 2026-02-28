Nyt tehtiin historiaa! UMK26-lähetys tavoitti yli 2,5 miljoonaa suomalaista, ääniä annettiin lähes puoli miljoonaa kappaletta
1.3.2026 11:06:09 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Uuden Musiikin Kilpailu keräsi järisyttävät määrät suomalaisia kotisohville seuraamaan suoraa lähetystä ja äänestämään omaa suosikkiaan.
Ylen UMK26-lähetystä seurasi esityspäivänä televisiosta Finnpanelin mukaan keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Lähetys tavoitti Yle TV1:n lauantai-illassa hieman yli 2,5 miljoonaa suomalaista. Molemmat luvut ovat Uuden Musiikin Kilpailulle uusia kaikkien aikojen ennätyksiä.
Äänimäärissäkin rikottiin tänä vuonna viime vuoden ennätys mennen tullen: ääniä annettiin yhteensä 446 681 kappaletta. Se on yli 100 000 ääntä enemmän kuin viime vuonna. Omaa suosikkiaan oli mahdollista äänestää maksutta Yle-sovelluksessa sekä maksullisesti tekstiviestillä tai soittamalla. Sovellusääniä annettiin 355 553, puhelimitse ja tekstiviestitse puolestaan 91 128 ääntä. Maksullisen äänestyksen tuotto lahjoitetaan A-klinikkasäätiölle sekä Ensi- ja turvakotien liitolle.
UMK-chattiin pystyi osallistumaan Yle Areenassa, Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Illan aikana chattiin jätettiin 27 778 viestiä ja 467 540 reaktiota. Yhtäaikaisesti chattia seurasi parhaimmillaan 49 212 ihmistä.
UMK on kerännyt viime vuosina yhä suurempia katsojalukuja: tavoittavuudet ovat kasvaneet kuudessa vuodessa miljoonalla katsojalla. Suomen suurimmaksi musiikkishow’ksi kasvanut Uuden Musiikin Kilpailu on Ylelle tärkeä teko ja tuotanto kotimaisen kulttuurin puolesta.
”Jos talviolympialaisten kaltaiset isot hetket yhdistävät suomalaisia urheilun puolella, on UMK noussut siihen samaan kategoriaan kulttuurin ja musiikin suhteen. Olen todella iloinen, miten suurissa määrin ihmiset kerääntyvät uuden kotimaisen musiikin ja sen ympärille rakennetun show’n ääreen. UMK on erinomainen esimerkki siitä, miten monin tavoin Ylen kulttuuritehtävää tehdään todeksi joka päivä”, iloitsee UMK:n päätuottaja Anssi Autio.
Uuden Musiikin Kilpailun voittivat seitsemän ehdokkaan joukosta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen biisillään Liekinheitin. Kaksikko edustaa Suomea Euroviisuissa Itävallan Wienissä toukokuussa.
Lopulliset luvut kokonaistavoittavuudesta (televisio ja Yle Areena) muodostuvat mittaustavan vuoksi vasta kahden yön kuluttua, joten luvut voivat vielä kasvaa ilmoitetusta. Katsojaluvut: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus.
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö.
Linda Lampenius x Pete Parkkonen vann Tävlingen för ny musik UMK!28.2.2026 23:18:14 EET | Pressmeddelande
Linda Lampenius och Pete Parkkonen har vunnit Tävlingen för ny musik UMK med låten Liekinheitin. Det finländska folkets röster (75 %) och den internationella juryns röster (25 %) avgjorde segern för Linda Lampenius och Pete Parkkonen, som fick totalt 570 poäng.
Ylen Uuden Musiikin Kilpailun voittaja on Linda Lampenius x Pete Parkkonen!28.2.2026 23:18:14 EET | Tiedote
UMK26 huipentui tänään Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin-biisin voittoon. Suomen kansan (75 %) ja kansainvälisten raatien (25 %) antamat pisteet ratkaisivat voiton Lampeniuksen ja Parkkosen esitykselle, joka sai yhteensä 570 pistettä.
Linda Lampenius x Pete Parkkonen wins Finland’s Contest for New Music UMK 2026!28.2.2026 23:18:14 EET | Press release
The winner of Finland’s Contest for New Music UMK this year is Linda Lampenius x Pete Parkkonen with their song Liekinheitin. The winner was chosen by the votes of the Finnish people (75%) and points from the international jury (25%). Linda Lampenius x Pete Parkkonen scored 570 points.
