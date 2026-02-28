Nyt tehtiin historiaa! UMK26-lähetys tavoitti yli 2,5 miljoonaa suomalaista, ääniä annettiin lähes puoli miljoonaa kappaletta

Ylen UMK26-lähetystä seurasi esityspäivänä televisiosta Finnpanelin mukaan keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Lähetys tavoitti Yle TV1:n lauantai-illassa hieman yli 2,5 miljoonaa suomalaista. Molemmat luvut ovat Uuden Musiikin Kilpailulle uusia kaikkien aikojen ennätyksiä.

Äänimäärissäkin rikottiin tänä vuonna viime vuoden ennätys mennen tullen: ääniä annettiin yhteensä 446 681 kappaletta. Se on yli 100 000 ääntä enemmän kuin viime vuonna. Omaa suosikkiaan oli mahdollista äänestää maksutta Yle-sovelluksessa sekä maksullisesti tekstiviestillä tai soittamalla. Sovellusääniä annettiin 355 553, puhelimitse ja tekstiviestitse puolestaan 91 128 ääntä. Maksullisen äänestyksen tuotto lahjoitetaan A-klinikkasäätiölle sekä Ensi- ja turvakotien liitolle.

UMK-chattiin pystyi osallistumaan Yle Areenassa, Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Illan aikana chattiin jätettiin 27 778 viestiä ja 467 540 reaktiota. Yhtäaikaisesti chattia seurasi parhaimmillaan 49 212 ihmistä.

UMK on kerännyt viime vuosina yhä suurempia katsojalukuja: tavoittavuudet ovat kasvaneet kuudessa vuodessa miljoonalla katsojalla. Suomen suurimmaksi musiikkishow’ksi kasvanut Uuden Musiikin Kilpailu on Ylelle tärkeä teko ja tuotanto kotimaisen kulttuurin puolesta.

”Jos talviolympialaisten kaltaiset isot hetket yhdistävät suomalaisia urheilun puolella, on UMK noussut siihen samaan kategoriaan kulttuurin ja musiikin suhteen. Olen todella iloinen, miten suurissa määrin ihmiset kerääntyvät uuden kotimaisen musiikin ja sen ympärille rakennetun show’n ääreen. UMK on erinomainen esimerkki siitä, miten monin tavoin Ylen kulttuuritehtävää tehdään todeksi joka päivä”, iloitsee UMK:n päätuottaja Anssi Autio.

Uuden Musiikin Kilpailun voittivat seitsemän ehdokkaan joukosta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen biisillään Liekinheitin. Kaksikko edustaa Suomea Euroviisuissa Itävallan Wienissä toukokuussa.

Lopulliset luvut kokonaistavoittavuudesta (televisio ja Yle Areena) muodostuvat mittaustavan vuoksi vasta kahden yön kuluttua, joten luvut voivat vielä kasvaa ilmoitetusta. Katsojaluvut: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus.

