Miksi niin moni nainen valvoo – vaikka tekee kaiken oikein?
12.3.2026 07:00:00 EET | Duodecim | Tiedote
Nuku, palaudu, kukoista – Naisen unikirja tarkastelee unta näkökulmasta, josta puhutaan yhä liian vähän: miten naisen eri elämänvaiheet vaikuttavat uneen ja palautumiseen – nuoruudesta raskausaikaan, ruuhkavuosiin, vaihdevuosiin ja ikääntymiseen. Tervetuloa torstaina 12.3. unilääketieteen uusimpaan tutkimustietoon perustuvan tietokirjan julkaisutilaisuuteen!
Kustannus Oy Duodecimin julkaiseman tietokirjan on kirjoittanut työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyyden omaava Sanna-Tuulia Mattila, joka toimii unen asiantuntijalääkärinä ja Suomen Unitutkimusseuran kouluttajalääkärinä. Hänellä on laaja kokemus unihäiriöiden ja väsymystilojen hoidosta kliinisessä työssä.
Nuku, palaudu, kukoista – Naisen unikirja perustuu unilääketieteen uusimpaan tutkimustietoon ja tarjoaa konkreettisia, ensisijaisesti lääkkeettömiä hoitokeinoja unirytmin vahvistamiseen ja palautumisen tukemiseen. Se käsittelee naisen unettomuutta, elimellisiä unihäiriöitä, ylivirittyneisyyttä ja väsymyksen taustatekijöitä.
”Naisen elämässä on eri vaiheita, joista jokaiseen liittyy tyypillisiä muutoksia niin elimistön fysiologiassa kuin elämäntilanteissa. Nämä kaikki vaikuttavat naisen uneen ja palautumiseen. Halusin kirjoittaa naisten näkökulmasta kirjan, joka lisäisi tietoutta unesta ja sen merkityksestä terveyteen sekä hyvinvointiin”, Mattila kuvailee.
Kirja avaa myös sitä, miksi nykyinen elämäntapa haastaa unta poikkeuksellisen voimakkaasti. Digitalisaation nopea kehittyminen on tuonut elämäämme lisää tehokkuutta ja tuottavuutta, mutta näkyy hyvinkin virikkeellisenä ympäristönä, muun muassa sosiaalisessa mediassa.
”Valitettavasti tämä kaikki usein haastaa palautumista ja unta. Unihäiriöt ja uupumusoireet ovat hyvin yleisiä ongelmia tässä ajassa. Moni kaipaakin siksi lisää tietoa palautumisesta ja keinoista kohentaa unta.”
Nuku, palaudu, kukoista – Naisen unikirja myös madaltaa kynnystä hakeutua asiantuntijan vastaanotolle unen ja palautumisen haasteissa. Keskeinen viesti huonosti nukkuvalle naiselle on toiveikas:
”Jatkuvaan unettomuuteen ja väsymykseen ei tarvitse alistua. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseään ja arvostamaan hyvinvointiaan. Jos omat keinot eivät riitä, kenenkään ei tarvitse jäädä yksin. Uniongelmien ja väsymyksen taustasyyt voidaan selvittää ja hoito kohdentaa niiden mukaan”, Mattila sanoo.
JULKAISUTILAISUUS torstaina 12.3.2025 klo 9-10 Lääkäriseura Duodecimissa (Kaivokatu 8, 8. krs) Helsingissä. Olet lämpimästi tervetullut aamiaiselle kuulemaan lisää kirjasta – ilmoittaudu viimeistään torstaina 5.3. Duodecimin viestintäpäällikölle Minna Hietakankaalle: minna.hietakangas@duodecim.fi.
Kirjan tekijästä
- Sanna-Tuulia Mattila on työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on unilääketieteen erityispätevyys.
- Toimii unen asiantuntijalääkärinä, Suomen Unitutkimusseuran kouluttajalääkäri.
- Laaja kokemus erilaisten unihäiriöiden ja väsymystilojen hoidosta.
Nuku, palaudu, kukoista – Naisen unikirja. Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2026, 200 s. ISBN 978-952-360-734-7 (painettu kirja), ISBN 978-952-360-328-8 (e-kirja), ISBN 978-952-360-737-8 (äänikirja).
Lisätietoja: työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Sanna-Tuulia Mattila, sanna-tuulia.mattila@terveystalo.com. Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi. Arvostelukappaleet: kirjat@duodecim.fi.
Yhteyshenkilöt
Minna HietakangasviestintäpäällikköLääkäriseura DuodecimPuh:040 557 9676minna.hietakangas@duodecim.fi
