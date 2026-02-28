EräViikingit juhlii ensimmäistä naisten Suomen Cupin voittoaan

Kupittaan iltapäivän avausmaalin iski Loiston Alma Hedman yllättämällä maalivahti Elsi Kangasharjun nopealla laukauksella etuyläkulmaan, mutta EräViikingit kuittasi erän lopussa. Taru Nordman siirsi vielä yhden syötön Natalie Sandströmille, jonka tarkka laukaus suhahti yläkulmaan. Eroa syntyi toisessa erässä, jossa Pinja Suhonen maalasi EräViikingeille kahdesti. Johtopallo leijasi yläkulmaan Matilda Rytkösen maalin takaa tarjoilemasta syötöstä, ja 3–1-osuman pohjusti maalivahti Elsi Kangasharju kurottamalla palloon jaloillaan. Se kimposi Suhoselle, joka yllätti Loisto-vahti Viktorie Karasovan laukauksella puolustajan jaloista etukulmaan.

FBC Loisto tuli päätöserään vahvasti, ja jo sen ensimmäisessä vaihdossa pallo kävi EräViikinkien maaliviivalla maalivahdin takana. Iso kulminaatiopiste oli Loistolle erän puolivälissä tuomittu rangaistuslaukaus, jossa Leea Kaistin laukaus leveäksi karanneen harhautuksen jälkeen kuitenkin kilahti vain etutolppaan. Päivän loput maalit nähtiin ottelun viimeisillä kolmella minuutilla. Elina Hautojärven 2–1-hyökkäyksestä nostaman 4–1-maalin jälkeen Loiston Tuulia Lahti nostatti vielä jännitettä näyttävällä kavennuksella, mutta onnistuminen jäi joukkueen viimeiseksi. Maura Paajanen tarjoili vielä Taru Nordmanille 5–2-maalin, ja päätösnumerot sai täsmätä vahvan ottelun puolustuksessa pelannut Tove Tantere tyhjään verkkoon.

Salibandya, Turku

Naisten Suomen Cupin loppuottelu

FBC Loisto-EräViikingit 2-6 (1-1, 0-2, 1-3)

erä: 10.03 Alma Hedman (Aurelija Zarina) 1-0, 19.14 Natalie Sandström (Taru Nordman) 1-1. erä: 28.29 Pinja Suhonen (Matilda Rytkönen) 1-2, 38.52 Suhonen (Elsi Kangasharju) 1-3. erä: 57.01 Elina Hautojärvi (Suhonen) 1-4, 57.53 Tuulia Lahti (Laura Pakarinen) 2-4 im, 58.40 Nordman (Maura Paajanen) 2-5, 59.21 Tove Tantere 2-6 tm.

Maalivahdit:

Viktorie Karasova FBC Loisto,

Elsi Kangasharju EräViikingit.

Jäähyt: FBC Loisto 0 min, EräViikingit 2×2 min.

Erotuomarit: Henrik Snellman ja Mona Vänskä.

Yleisöä: 702.