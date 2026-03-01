Suomen Salibandyliitto ry

Inssi-Divarin miesten ja naisten puolivälieräparit selvillä

1.3.2026 22:11:39 EET

Salibandyn toiseksi ylimmän sarjatason eli Inssi-Divarin runkosarjat pelattiin loppuun tänään. Illan päätteeksi oli vuorossa puolivälieräparien valinta, jossa ensin runkosarjan voittaja, sitten kakkonen ja sitten kolmonen sai valita itselleen vastustajan sijoilta 5-8.

Miesten puolivälieräparit:

O2-Jyväskylä–Pirkat
SalBa–Rangers
Karhut–Josba
Tiikerit–Nibacos

Naisten puolivälieräparit:

Jokerit–Häme Stars
SBS Wirmo–HaHe
Blackbirds–Blue Fox
SPV–FB Factor

Puolivälierien otteluajat vahvistetaan mahdollisimman pian.

Puolivälierät ja välierät pelataan miehissä paras viidestä -järjestelmällä ja naisissa paras kolmesta -järjestelmällä. 

Välierien voittajat pelaavat Superfinaalin sarjan mestaruudesta. Superfinaalien voittajat nousevat F-liigaan kaudelle 2026-27, ja häviäjät jatkavat F-liigakarsintoihin F-liigan toiseksi viimeistä vastaan.

Miehissä sijoille 12 ja 13 sijoittuneet joukkueet eli M-Team ja SaiPa karsivat sarjapaikoistaan, ja viimeiseksi jäänyt eli Loviisan Tor putosi Suomisarjaan. SBS Wirmon, Kooveen ja SB Vantaan kausi päättyi runkosarjaan.

Naisissa sijoille 9 ja 10 sijoittuneet joukkueet eli SalBa ja Welhot pelaavat Divarikarsintojen 1. vaiheessa, josta voittaja jatkaa Inssi-Divarissa ja häviäjä jatkaa Divarikarsintojen 2. vaiheeseen.

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

