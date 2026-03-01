Inssi-Divarin miesten ja naisten puolivälieräparit selvillä

Miesten puolivälieräparit:

O2-Jyväskylä–Pirkat

SalBa–Rangers

Karhut–Josba

Tiikerit–Nibacos

Naisten puolivälieräparit:

Jokerit–Häme Stars

SBS Wirmo–HaHe

Blackbirds–Blue Fox

SPV–FB Factor

Puolivälierien otteluajat vahvistetaan mahdollisimman pian.

Puolivälierät ja välierät pelataan miehissä paras viidestä -järjestelmällä ja naisissa paras kolmesta -järjestelmällä.

Välierien voittajat pelaavat Superfinaalin sarjan mestaruudesta. Superfinaalien voittajat nousevat F-liigaan kaudelle 2026-27, ja häviäjät jatkavat F-liigakarsintoihin F-liigan toiseksi viimeistä vastaan.

Miehissä sijoille 12 ja 13 sijoittuneet joukkueet eli M-Team ja SaiPa karsivat sarjapaikoistaan, ja viimeiseksi jäänyt eli Loviisan Tor putosi Suomisarjaan. SBS Wirmon, Kooveen ja SB Vantaan kausi päättyi runkosarjaan.

Naisissa sijoille 9 ja 10 sijoittuneet joukkueet eli SalBa ja Welhot pelaavat Divarikarsintojen 1. vaiheessa, josta voittaja jatkaa Inssi-Divarissa ja häviäjä jatkaa Divarikarsintojen 2. vaiheeseen.