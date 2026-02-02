Presto Oy

FAST Oy osaksi Prestoa – Vahvistusta koulutusliiketoimintaan Pohjois-Suomessa

2.3.2026 13:00:00 EET | Presto Oy | Tiedote

Vuosia jatkunut yhteistyö syveni uudelle tasolle, kun FAST Oy siirtyi osaksi Prestoa maaliskuussa 2026 toteutuneella yrityskaupalla. Kauppa vahvistaa koulutusliiketoimintaa Pohjois-Suomessa ja tuo yhteen paikallisen asiantuntemuksen sekä laajemman valtakunnallisen osaamisen.

Vuonna 2007 Oulussa perustettu FAST Oy on tunnettu käytännönläheisistä ja laadukkaista turvallisuus- ja ensiapukoulutuksistaan. Yritys järjestää avoimia koulutuksia useissa eri kaupungeissa sekä räätälöityjä tilauskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Vuosien aikana FAST on rakentanut laajan kouluttajaverkoston ja vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina Pohjois-Suomessa.

Yrityskauppa syventää jo pitkään jatkunutta yhteistyötä.

– FAST Oy:n vahva alueellinen asema ja osaava kouluttajaverkosto täydentävät erinomaisesti kokonaisuuttamme. Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman ja saavutettavamman koulutustarjonnan Pohjois-Suomessa. Tämä on luonnollinen ja strateginen askel eteenpäin, kommentoi Preston Suomen maajohtaja Tero Roivainen.

Asiakkaille muutos näkyy ennen kaikkea kasvavana kapasiteettina ja entistä monipuolisempana tarjontana.

Yrityskauppa on osa Preston pitkäjänteistä strategiaa kasvattaa koulutusliiketoimintaa Suomessa ja varmistaa, että laadukkaat turvallisuus- ja ensiapukoulutukset ovat yritysten ja organisaatioiden saatavilla siellä, missä niitä tarvitaan. Tämä yrityskauppa on Preston toinen yrityskauppa Suomessa vuoden 2026 aikana. Aikaisemmin tammikuussa Presto osti ruotsalaisen Next Safety Groupin paloturvallisuusliiketoiminnan Suomessa ja Ruotsissa.

Prestosta

Presto on Euroopan johtava paloturvallisuuteen, ensiapuun ja turvallisuuskoulutukseen erikoistunut konserni. Presto perustettiin vuonna 1959 Ruotsin Katrineholmissa ja siitä on sittemmin kasvanut konserni, jonka liikevaihto on yli 330 miljoona euroa. Tänä päivänä Prestolla on yli 2 400 työntekijää 7 eri maassa Euroopassa. Presto palvelee vuosittain noin 145 000 asiakasta tarjoten turvallisuuden kokonaisratkaisuja, jotka luovat turvallisuutta ja pelastaa ihmishenkiä. 

