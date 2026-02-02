FAST Oy osaksi Prestoa – Vahvistusta koulutusliiketoimintaan Pohjois-Suomessa

Vuonna 2007 Oulussa perustettu FAST Oy on tunnettu käytännönläheisistä ja laadukkaista turvallisuus- ja ensiapukoulutuksistaan. Yritys järjestää avoimia koulutuksia useissa eri kaupungeissa sekä räätälöityjä tilauskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Vuosien aikana FAST on rakentanut laajan kouluttajaverkoston ja vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina Pohjois-Suomessa.

Yrityskauppa syventää jo pitkään jatkunutta yhteistyötä.

– FAST Oy:n vahva alueellinen asema ja osaava kouluttajaverkosto täydentävät erinomaisesti kokonaisuuttamme. Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman ja saavutettavamman koulutustarjonnan Pohjois-Suomessa. Tämä on luonnollinen ja strateginen askel eteenpäin, kommentoi Preston Suomen maajohtaja Tero Roivainen.

Asiakkaille muutos näkyy ennen kaikkea kasvavana kapasiteettina ja entistä monipuolisempana tarjontana.

Yrityskauppa on osa Preston pitkäjänteistä strategiaa kasvattaa koulutusliiketoimintaa Suomessa ja varmistaa, että laadukkaat turvallisuus- ja ensiapukoulutukset ovat yritysten ja organisaatioiden saatavilla siellä, missä niitä tarvitaan. Tämä yrityskauppa on Preston toinen yrityskauppa Suomessa vuoden 2026 aikana. Aikaisemmin tammikuussa Presto osti ruotsalaisen Next Safety Groupin paloturvallisuusliiketoiminnan Suomessa ja Ruotsissa.