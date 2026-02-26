KIASMA

Kutsu medialle: Entiset ainoat – Saamelaisen taiteen aika -näyttelyn tiedotustilaisuus 26.3.2026 Kiasmassa

5.3.2026 08:47:00 EET | KIASMA | Kutsu

Kiasman ja Saamelaismuseo Siidan yhteisnäyttely Entiset ainoat kokoaa yhteen saamelaista ja saamelaisia käsittelevää nykytaidetta Saamenmaalta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Tervetuloa näyttelyn tiedotustilaisuuteen 26.3.2026 Kiasmaan. Ilmoittauduthan: kiira.koskela@kiasma.fi

Máret Ánne Sara, Gielastuvvon, 2018. Nordnorsk Kunstmuseumin luvalla. Kuva: Asmae Armand
Tiedotustilaisuus alkaa klo 11. Sitä ennen median edustajat voivat tutustua näyttelyyn omatoimisesti klo 10 alkaen. Näyttelyyn on aikaa tutustua klo 13 asti. 

Näyttelyn kuraattori Petra Laiti sekä osa taiteilijoista on paikalla tilaisuudessa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: tiedottaja Kiira Koskela, 050 4786 861, kiira.koskela@kiasma.fi

Näyttelyssä välittyvät saamelaisten kokemukset

Entiset ainoat esittelee nykytaidetta, joka johdattaa tarkastelemaan saamelaisuutta heidän itsensä kertomana. Esille nousevat monikerroksiset kokemukset, joissa saamelaisuus säilyy elävänä ja jatkaa olemassaoloaan ulkopuolelta asetetuista rakenteista huolimatta.

"Saamelaisen kävijän silmään teokset heijastavat yhteisömme itsetuntoa, iloja ja suruja. Suomalaiselle kävijälle taas teokset tarjoavat saamelaista tapaa tarkastella saamelaisia”, näyttelyn kuratoinut erityisasiantuntija Petra Laiti sanoo.

Entiset ainoat – Saamelaisen taiteen aika
27.3.–6.9.2026, Kiasma  

Näyttelyn taiteilijat: Siri Baggerman, Tomas Colbengtson, Gabriel Engberg, Marja Helander, Rose-Marie Huuva, Berit Marit Hætta, Johdet x Pirak, Márjá Karlsen, Hans Ragnar Mathisen, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango, Outi Pieski, Katarina Pirak Sikku, Raisa Porsanger, Jorma Puranen, Máret Ánne Sara, Eveliina Sarapää, Hilde Skancke Pedersen, Katarina Spik Skum, Lena Stenberg, Lada Suomenrinne, Arvid Sveen, Tapio Tapiovaara, Nils-Aslak Valkeapää, Niillas Holmberg, Pekka Aikio

Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631

Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki

Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo.

