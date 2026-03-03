Rikkaruohot pois ilman kemikaaleja

Suomen Puutarhakauppiaat ry on valinnut Vuoden 2026 Puutarhatuotteeksi 100 °C kuumavesiteknologiaan perustuvan Eco Weedkiller -järjestelmän. Laite torjuu rikkakasvit ja haitalliset vieraslajit ilman torjunta-aineita tai kemikaalijäämiä maaperässä.

Kuumavesimenetelmä perustuu fysiikkaan: kiehuvan kuuma vesi tunkeutuu kasvin solukkoon ja juuristoon asti tuhoten sen juuria myöten. Menetelmä ei kuormita pohjavettä, aiheuta hajuhaittoja eikä altistumisriskiä lapsille tai lemmikeille.

Keskimäärin käsittelyjä tarvitaan vain noin 1–4 käsittelyä vuodessa riippuen torjuttavasta kasvista.

Ratkaisu soveltuu kotipihoille, taloyhtiöihin ja julkisille alueille. Valinnalla halutaan nostaa esiin tehokas ja ympäristövastuullinen vaihtoehto tilanteessa, jossa torjunta-aineettomien ratkaisujen kysyntä kasvaa.

Lisätiedot:

EWK Finland Oy, Kimmo Kärki, kimmo@ecoweedkiller.com, 050 490 0085

Suomen Puutarhakauppiaat ry, Oili Sinilehto Voigt, info@puutarhakauppiaat.fi, 040 515 9715