Rikkaruohot pois ilman kemikaaleja
6.3.2026 07:00:00 EET | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote
Vuoden 2026 Puutarhatuote torjuu myös haitalliset vieraslajit!
Rikkakasvien torjunta onnistuu nyt tehokkaasti ilman torjunta-aineita ja ilman kemikaalijäämiä maaperässä.
Suomen Puutarhakauppiaat ry on valinnut Vuoden 2026 Puutarhatuotteeksi 100 °C kuumavesiteknologiaan perustuvan Eco Weedkiller -järjestelmän. Laite torjuu rikkakasvit ja haitalliset vieraslajit ilman torjunta-aineita tai kemikaalijäämiä maaperässä.
Kuumavesimenetelmä perustuu fysiikkaan: kiehuvan kuuma vesi tunkeutuu kasvin solukkoon ja juuristoon asti tuhoten sen juuria myöten. Menetelmä ei kuormita pohjavettä, aiheuta hajuhaittoja eikä altistumisriskiä lapsille tai lemmikeille.
Keskimäärin käsittelyjä tarvitaan vain noin 1–4 käsittelyä vuodessa riippuen torjuttavasta kasvista.
Ratkaisu soveltuu kotipihoille, taloyhtiöihin ja julkisille alueille. Valinnalla halutaan nostaa esiin tehokas ja ympäristövastuullinen vaihtoehto tilanteessa, jossa torjunta-aineettomien ratkaisujen kysyntä kasvaa.
Puutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman
