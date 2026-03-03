Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry

Rikkaruohot pois ilman kemikaaleja

6.3.2026 07:00:00 EET | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote

Vuoden 2026 Puutarhatuote torjuu myös haitalliset vieraslajit!

Rikkakasvien torjunta onnistuu nyt tehokkaasti ilman torjunta-aineita ja ilman kemikaalijäämiä maaperässä.

Vuoden Puutarhatuote 2026 EcoWeedKiller - kiveys liikenneympyrässä

Suomen Puutarhakauppiaat ry on valinnut Vuoden 2026 Puutarhatuotteeksi 100 °C kuumavesiteknologiaan perustuvan Eco Weedkiller -järjestelmän. Laite torjuu rikkakasvit ja haitalliset vieraslajit ilman torjunta-aineita tai kemikaalijäämiä maaperässä.

Kuumavesimenetelmä perustuu fysiikkaan: kiehuvan kuuma vesi tunkeutuu kasvin solukkoon ja juuristoon asti tuhoten sen juuria myöten. Menetelmä ei kuormita pohjavettä, aiheuta hajuhaittoja eikä altistumisriskiä lapsille tai lemmikeille.

Keskimäärin käsittelyjä tarvitaan vain noin 1–4 käsittelyä vuodessa riippuen torjuttavasta kasvista.

Ratkaisu soveltuu kotipihoille, taloyhtiöihin ja julkisille alueille. Valinnalla halutaan nostaa esiin tehokas ja ympäristövastuullinen vaihtoehto tilanteessa, jossa torjunta-aineettomien ratkaisujen kysyntä kasvaa.

Monet puutarhaharrastajat pohtivat, voiko näyttäviä perennapenkkejä perustaa ilman suuria kustannuksia. Vastaus on kyllä — kun kasvit kasvattaa itse siemenistä. Pitkän linjan harrastaja, Kainuun Puutarhayhdistys ry:stä, Kyllikki Heikkinen (Puolanka) rohkaisee kaikkia kokeilemaan perennojen taimikasvatusta ja vakuuttaa, että harrastus tempaa mukaansa. ”Kasvien kasvattaminen siemenistä on mielenkiintoinen ja mukava harrastus – tai jopa ansiomahdollisuus. Mullan tuoksu ja kasvun seuraaminen tuovat valtavasti iloa”, Heikkinen kuvailee.

