Mehiläisen terapiapalvelut vahvistuvat – Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiö ja Premera osaksi Mehiläistä

– Olemme erittäin iloisia saadessamme Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiön ja Premeran ammattilaiset osaksi Mehiläisen terapiapalveluiden tiimiä. Yrityskaupat vahvistavat merkittävästi asemaamme lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä tuovat meille entistä laajempaa ja syvempää osaamista puheterapian saralla, iloitsee Mehiläinen Terapia- ja kuntoutuspalveluiden vastaava johtaja Heikki Tiitinen.

Turun pitkämäessä toimiva Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiö on tunnettu monipuolisista lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiapalveluista. Yritys panostaa vahvasti terapeuttien yhteistyöhön ja laaja-alaiseen asiantuntemukseen.

Premera Oy on puolestaan Suomen johtava etäpuheterapian toteutukseen ja kehittämiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa kattavasti myös lähikontaktissa toteutettavia puheterapiapalveluita kokeneiden ammattilaisten toimesta koko maassa.

Yritykset ovat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajia.

– Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiön moniammatillinen lähestymistapa ja Premeran edelläkävijyys etäpuheterapiassa täydentävät erinomaisesti palveluitamme. Yhdistymisten myötä pystymme tarjoamaan entistä kattavampia ja saavutettavampia terapiapalveluita lapsille ja nuorille ympäri Suomen. On tärkeää, että asiakassuhteet säilyvät ja kuntoutus jatkuu saumattomasti, ja olemme sitoutuneet varmistamaan palveluiden korkean laadun myös jatkossa, Tiitinen sanoo.

Yrityskauppojen myötä yritysten palvelut jatkuvat ennallaan tutuissa toimipisteissä. Lasten ja Nuorten Kuntoutus Keskiön 8 ammattilaista ja Premeran 49 ammattilaista siirtyvät Mehiläisen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.





