Kela laskuttaa ulkomaille hoitoon hakeutuneiden korvaukset hyvinvointialueilta – huolehdi riittävistä valtuuksista
2.3.2026 12:38:20 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela laskuttaa ulkomaille hoitoon hakeutumisesta asiakkaille maksetut sairaanhoidon korvaukset hyvinvointialueilta. Hyvinvointialueiden on laskujen tarkistamista varten huolehdittava työntekijöidensä Kelmu-valtuuksista ja säilytettävä Kelalle antamansa vastaukset korvaushakemuksia koskeviin Kelan tietopyyntöihin.
Kela korvaa asiakkaalle sairaanhoidon kustannuksia, jotka ovat syntyneet hänen hakeutuessaan hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin. Asiakas voi hakeutua hoitoon näihin maihin joko omatoimisesti tai ennakkoluvalla.
Hyvinvointialueet vastaavat ulkomaille hoitoon hakeutuneiden asiakkaiden korvausten kustannuksista riippumatta siitä, onko hoitoon hakeuduttu omatoimisesti tai ennakkoluvalla. Kela laskuttaa nämä kustannukset siltä hyvinvointialueelta, joka olisi vastannut vastaavasta hoidosta Suomessa. Kela ei laskuta hyvinvointialueelta niitä korvauksia, jotka on maksettu asiakkaalle ulkomailla saadun välttämättömän sairaanhoidon vuoksi.
Laskut toimitetaan verkkolaskuina kaksi kertaa vuodessa, ja niiden liitteenä toimitetaan tiedot Kelan maksamista korvauksista. Laskujen liitteenä olevia tietoja voi tarkastella Kelan etuustietopalvelu Kelmusta.
Kelaan tulee paljon yhteydenottoja hyvinvointialueilta laskuista, koska Kelmu-valtuuksia ei ole hankittu ja tietopyyntövastauksia ei ole säilytetty kuten niitä kuuluisi. Kela ei kuitenkaan enää toimita hyvinvointialueille yhteydehttps://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-asiointi-etuustietopalvelu-kelmunottojen perusteella uudelleen tietoja, jotka löytyvät jo Kelmusta tai aiemmasta tietopyyntövastauksesta. Hyvinvointialueen on siis huolehdittava työntekijöidensä Kelmu-valtuuksista ja tietopyyntövastausten säilyttämisestä.
Hyvinvointialueen on huolehdittava työntekijöiden käyttöoikeuksista Kelmussa
Hyvinvointialueen työntekijä tarvitsee Kelmun käyttöön sähköisen tunnistautumiskeinon ja Suomi.fi-valtuuden “Ulkomaille hoitoon hakeutuneiden henkilöiden sairaanhoidon korvaustietojen tarkastelu”. Hyvinvointialueen on haettava valtuudelle valtuusoikeus Digi- ja väestötietovirastolta ja annettava valtuus työntekijöilleen. Syyskuun lopussa käyttöön otettu Kelmun uusi käyttöliittymä helpottaa tietojen tarkastelua.
Hyvinvointialueiden on varmistettava, että valtuudet ovat ajantasaiset ja sijaisjärjestelyt on suunniteltu erityisesti lomakausille. Esimerkiksi kesäkausilla on ilmennyt tilanteita, joissa valtuutettu henkilö ei ole ollut paikalla, eikä sijaisella ole ollut tarvittavia oikeuksia.
Tietopyyntöihin annetut vastaukset on säilytettävä
Kun asiakas hakee Kelasta korvausta ulkomailla saadusta hoidosta, Kela pyytää hyvinvointialueelta tietoja korvauksen maksamista varten. Kela määrittää asiakkaalle maksettavan korvauksen näiden tietojen perusteella ja laskuttaa korvauksen tiedot toimittaneelta hyvinvointialueelta.
Hyvinvointialueen on säilytettävä Kelan tietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset korvauksia koskevan laskun tarkistamista varten. Tietopyynnöistä käy myös ilmi tarvittavat tiedot asiakkaan ulkomailla saamasta hoidosta, jos lasku on tarpeen kohdistaa tietylle erikoisalalle hyvinvointialueella.
