Rikhardinkadun kirjaston perusparannushanke etenee
2.3.2026 12:51:58 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunki suunnittelee Rikhardinkadun kirjaston perusparannusta ja palvelujen kehittämistä. Tavoitteena on, että uudistunut kirjasto kutsuu sekä lapset että aikuiset lukemisen ja elämysten äärelle. Tilat korjataan rakennuksen arvoja kunnioittaen.
Kirjasto pysyy auki ainakin kevääseen 2027 asti
Perusparannuksen hankesuunnitelma on valmis ja etenemässä päätöksentekoon 5. maaliskuuta. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan kesällä 2027, ja uudistettu kirjasto avaa ovensa vuoden 2029 alkupuolella. Aikataulu tarkentuu hankkeen edetessä.
Uusi katettu sisäpiha tuo lisätilaa kirjastolle
Uudistetussa kirjastossa huomioidaan nykyistä paremmin eri käyttäjäryhmät. Lapsille ja nuorille varataan enemmän tilaa, ja kirjasto tarjoaa entistä paremmat puitteet kohtaamisille, tapahtumille ja tekemiselle. Samalla se säilyy kaikille avoimena paikkana rauhoittumiseen keskellä kaupunkia.
Suurin muutos tilajärjestelyihin liittyy kirjaston sisäpihaan, joka halutaan kattaa ja ottaa kirjaston käyttöön. Jos kattaminen toteutuu, parantaa se kirjaston toimivuutta ja lisää sen vetovoimaa. Kirjastoon tulee myös vuokrattavaa tilaa, esimerkiksi kahvilalle.
Kirjaston talotekniikkaa uudistetaan, ja tilojen esteettömyyttä, toimivuutta sekä viihtyisyyttä parannetaan rakennuksen historiallisia arvoja kunnioittaen. Kaupunginmuseo toimii hankkeen tärkeänä yhteistyökumppanina.
Kaupunkilaiset toivovat rakastetun kirjaston pysyvän ja paranevan
Ennen tilasuunnittelun käynnistymistä kuultiin kaupunkilaisia, joiden kommenteissa korostui vuodesta 1882 asti toimineen kirjaston lämminhenkinen arvostus.
Kaupunkilaiset toivoivat, että Rikhardinkadun kirjaston tunnelma säilyisi, mutta taloon tulisi erilaisia tiloja ja lukupaikkoja sekä toiminnallisuutta ja elämyksellisyyttä. Lisäksi toivottiin parannuksia esimerkiksi valaistukseen ja sähkön saatavuuteen sekä talviaikana lämmitykseen ja kesällä viilennykseen.
Uudistunut Rikhardinkadun kirjasto tarjoaa keskustan kirjastopalveluja yhdessä Oodin rinnalla. Kumpikin kirjasto palvelee kaikkia kävijöitä, mutta Rikhardinkadulla pääpaino on lasten ja perheiden kirjastopalveluissa.
Remontin aikana osa kirjaston palveluista toimii väistötiloissa
Päiväkodeille ja kouluille tarjottaville palveluille kartoitetaan väistötilaa keskustasta. Niille pyritään järjestämään väistötila Annantalosta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta lisätä kirjastoautolle pysäkkejä peruskorjauksen ajaksi.
Peruskorjauksen kustannusarvio on 22,54 miljoonaa euroa lokakuun 2025 kustannustasossa. Hankesuunnitelmaa käsitellään 5. maaliskuuta kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa. Sen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.
Korjaushankkeen suunnittelu
Robert Hanson
Projektinjohtaja
040 574 5265, Robert.Hanson@hel.fi
Rikhardinkadun kirjaston toiminta
Juha Kortesluoma
Kirjastonjohtaja
040 688 6008, juha.kortesluoma@hel.fi
