Kuntsi museum för modern konst söker verk av Mikael Stierncreutz till en kommande retrospektiv utställning
Kuntsi museum för modern konst förbereder en omfattande retrospektiv utställning om konstnären Mikael Stierncreutz (1936–1976) produktion. Museet kartlägger för närvarande verk i både offentliga och privata samlingar för utställningen.
Helsingforsbördige Mikael Stierncreutz hörde till den generation unga konstnärer som på 1960-talet inspirerades av den amerikanska popkonsten och introducerade dess uttryckssätt för det finländska konstfältet. Han studerade under början av 1960-talet vid Fria Konstskolan, Finlands Konstakademi och vid den Kungliga Akademin i Köpenhamn.
Stierncreutz fick ett positivt mottagande för sin debututställning 1966, och samtliga verk såldes. Hans tidiga verk är influerade av massmedier och vardagens visuella kultur. Konstnären avled endast 40 år gammal, och hans produktion har inte tidigare visats i större omfattning på någon museiutställning
Verk från 1960-tal är av särskilt intresse
Museet söker framför allt följande verk, som visades i Pinx-utställningen 1966: Muotinäytös (Modevisning, 1965), Pulloja (Flaskor, 1966), Kaksi alastonta (Två nakna, 1965), Tölkki (Burken, 1966). Därtill söker vi efter verk såsom Saaristolaispojat II (Skärgårdsgossar II, 1968), Perhejuhla, Hildur Pettersonin perhe (Familjefest, Hildur Pettersons familj, 1968) och konstnärens kanske sista verk Ballerina (1976).
Om du äger verk, eller har information och fotografier, vänligen ta kontakt med oss: utställningschef Maaria Salo (tfn 040 353 7377, maaria.salo@vasa.fi) och amanuens Janna Sirén (tfn 040 530 3285, janna.siren@vasa.fi).
Kontakten hjälper oss att skapa en så heltäckande bild som möjligt av Stierncreutz betydelsefulla produktion som sällan har visats.
Utställningschef Maaria Salo, tfn 040 353 7377, maaria.salo@vasa.fi
Amanuens Janna Sirén, tfn 040 530 3285, janna.siren@vasa.fi
