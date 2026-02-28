Veikkaus Oy

Suomeen kymmenen yli 54 000 euron täysosumaa Ruotsin Toto85-pelistä - Kauniaisiin 162 000 euron suurvoitto

2.3.2026 11:15:52 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Ruotsin Axevallan Toto85-kierros oli suomalaisille Toto-pelaajille onnekas. Suomalaisille pelaajille osui lauantaina peräti kymmenen kappaletta yli 54 000 euron täysosumia.

- Onnittelut taitaville ja onnekkaille suomalaisille Toto-pelaajille! Iloisia voittajia oli lauantaina useita ja eri puolelta Suomea, sillä suurin osa täysosumista tärähti erilaisiin porukkapeleihin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee. 

Suurimman voiton sai nettipelaaja Kauniaisista. Hänen riveihinsä osui kaksi täysosumaa sekä tuhdit alavoitot. Voittopotti kasvoi kaikkiaan 162 427 euroon.

Rivin sai kiinni myös nettipelaaja Turusta systeemillään, johon osui 59 709 euron voitto.

Muut suomalaisten täysosumat olivat erilaisia porukkapelejä.

Suomeen lauantain Axevallan Toto85-kierrokselta tulleet kymmenen täysosumaa 

1. Nettipelaaja Kauniainen, kaksi täysosumaa, kokonaisvoitto alavoittoineen 162 427 euroa
3. Kolmenkymmenen osuuden porukkapeli, voitto 73 827 euroa
4. Viidenkymmenen osuuden porukkapeli, voitto 70 299 euroa
5. Neljän osuuden porukkapeli, voitto 69 015 euroa
6. Kahdenkymmenen osuuden porukkapeli, voitto 62 881 euroa
7. Seitsemäntoista osuuden porukkapeli, voitto 61 590 euroa
8. Nettipelaaja Turku 59 709 euroa
9. Viiden osuuden porukkapeli, voitto 55 780  euroa
10. Kahden osuuden porukkapeli, voitto 54 449 euroa

Tulokset
Toto85 Axevalla 28.1.

Lähtö Hevonen Ohjastaja Rivin arvo Peliosuus
Toto85-1 11 Celiaz Magnus A Djuse 4,10 € 60,76 %
Toto85-2 12 Mr Carnation Örjan Kihlström 9,70 € 23,07 %
Toto85-3 4 Stens Rubin Johan Untersteiner 10,50 € 84,83 %
Toto85-4 12 Flotilla Örjan Kihlström 75,70 € 5,58 %
Toto85-5 1 Twelve O'Clock Tommy Karlstedt 902,70 € 3,16 %
Toto85-6 8 Nyharajah Thomas Dalborg 4 659,70 € 3,67 %
Toto85-7 8 Joelynn Andreas Lövdal 34 704,60 € 1,77 %
Toto85-8 2 Indy Boy Örjan Kihlström 54 449,40 € 44,12 %

