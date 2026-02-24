Suomen Palloliitto

Muistutus: Helmareiden mediaohjelma ja akkreditointi Latvia-otteluun

2.3.2026 11:40:37 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Vizelassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).

Kuva: Jyri Sulander / SPL

Suomi avaa MM-karsinnat vierasottelulla Portugalia vastaan tiistaina 3. maaliskuuta kello 20.45. Karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.

Alta löydät Helmareiden mediaohjelman maaliskuun otteluihin. Ohjelmaan on lisätty mahdollisuus puhelinhaastatteluille maanantaina kello 16.00. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Median edustajat voivat hakea akkreditointia Latvia-otteluun viimeistään tiistaina 3. maaliskuuta.

Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Latvia (7.3.) >>

Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.

Helmareiden mediaohjelma 2.–7.3.2026

Maanantai 2.3.2026
Klo 12.00* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus
Estádio de Sao Miguel, Gondomar Sport Club
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Klo 15.00* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Boeira Garden Hotel, Porto
Paikalla Eva Nyström, Paulina Nyström, Emma Koivisto ja Marko Saloranta

Klo 16.00 Puhelinhaastattelut

Tiistai 3.3.2026
Klo 20.45 PORTUGALI–SUOMI, Estádio do FC Vizela, Vizela
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut

Torstai 5.3.2026
Klo 16.00 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla 2–4 pelaajaa

Perjantai 6.3.2026
Klo 12.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Klo 13.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Lauantai 7.3.2026
Klo 14.30 SUOMI–LATVIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone

Ajat Suomen aikaa
*Ajat paikallista aikaa

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuvat

Kuva: Jyri Sulander / SPL
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye