Muistutus: Helmareiden mediaohjelma ja akkreditointi Latvia-otteluun
2.3.2026 11:40:37 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsintojen ensimmäisissä otteluissaan Portugalin Vizelassa (3.3.) ja Latvian Helsingissä (7.3.).
Suomi avaa MM-karsinnat vierasottelulla Portugalia vastaan tiistaina 3. maaliskuuta kello 20.45. Karsintojen kotiavaus Latviaa vastaan pelataan Helsingissä Bolt Arenalla lauantaina 7.3. kello 14.30.
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman maaliskuun otteluihin. Ohjelmaan on lisätty mahdollisuus puhelinhaastatteluille maanantaina kello 16.00. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Median edustajat voivat hakea akkreditointia Latvia-otteluun viimeistään tiistaina 3. maaliskuuta.
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Latvia (7.3.) >>
Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-karsintaottelut.
Helmareiden mediaohjelma 2.–7.3.2026
Maanantai 2.3.2026
Klo 12.00* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus
Estádio de Sao Miguel, Gondomar Sport Club
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Klo 15.00* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Boeira Garden Hotel, Porto
Paikalla Eva Nyström, Paulina Nyström, Emma Koivisto ja Marko Saloranta
Klo 16.00 Puhelinhaastattelut
Tiistai 3.3.2026
Klo 20.45 PORTUGALI–SUOMI, Estádio do FC Vizela, Vizela
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut
Torstai 5.3.2026
Klo 16.00 Mediatilaisuus, Hilton Kalastajatorppa, Helsinki
Paikalla 2–4 pelaajaa
Perjantai 6.3.2026
Klo 12.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Bolt Arena, Helsinki
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Klo 13.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Bolt Arena, Helsinki
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Lauantai 7.3.2026
Klo 14.30 SUOMI–LATVIA, Bolt Arena, Helsinki
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Ajat Suomen aikaa
*Ajat paikallista aikaa
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
