LUX Film Days 2026 – Ilmaisnäytöksiä viime vuoden parhaista eurooppalaisista elokuvista

Vuoden 2026 LUX-yleisöpalkinnosta kilpailee viisi elokuvaa: Christy, Deaf (Sorda), It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value. Ehdokkaiksi on valittu tuoreita eurooppalaisia elokuvia, joissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä. Ne kuvastavat samalla eurooppalaisen elokuvan monimuotoisuutta. LUX-yleisöpalkinnon voittajan valitsevat eurooppalaiset katsojat yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.

LUX Film Days 2026 -elokuvanäytökset

Kino Reginassa Helsingissä näytetään 16.–17.3.2026 elokuvat Christy, Deaf (Sorda), Love Me Tender ja Sentimental Value.

Kino Killassa Turussa näytetään kaikki viisi finalistielokuvaa 16.–17.3. ja 7.4.2026.

Elokuvat näytetään yhteistyössä Taide- ja kulttuurivirasto Kuvin kanssa. Elokuvat on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. Elokuvasta Deaf (Sorda) järjestetään kaksi näytöstä: ensimmäinen näytös on tekstitetty suomeksi ja suomeksi kuulovammaisille. Toinen näytös on tekstitetty ruotsiksi ja ruotsiksi kuulovammaisille.

Ilmaisliput elokuviin voi lunastaa ennakkoon elokuvateattereiden verkkokaupasta tai lippukassalta keskiviikosta 4.3. lähtien. Lisätiedot elokuvateattereiden nettisivuilta.

Helsinki: Kino Regina - kinoregina.fi

Turku: Kino Kilta - kinokilta.fi

Katso ja arvioi

Elokuvia voi arvioida luxaward.eu -sivustolla antamalla niille tähtiä. Katsojat valitsevat voittajaelokuvan yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Elokuvia voi arvioida 12.4.2026 saakka, ja voittajaelokuva julkistetaan 14.4.2026 Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Vuoden 2026 LUX-yleisöpalkinnon finalistielokuvat

CHRISTY

Ohjaus: Brendan Canty

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta | 2025 | 94 min | Draama | K12

17-vuotias Christy on vieraantunut vanhemmasta velipuolestaan. Hän joutuu kuitenkin muuttamaan tämän kotiin, koska hänet heitettiin ulos esikaupungissa sijaitsevasta sijaiskodistaan. Veli pitää järjestelyä väliaikaisena, mutta Christy alkaa tuntea olonsa kotoisaksi Corkin työväenluokkaisessa pohjoisosassa. Hän löytää uusia ystäviä ja saa yhteyden menneisyyteensä ilmeisen turmeltuneiden sukulaistensa myötä. Veli on vakaasti päättänyt antaa Christylle paremman tulevaisuuden ja joutuu tekemään vaikeita valintoja, jotka voivat lyödä kiilaa heidän välilleen. Oltuaan vuosia erossa toisistaan veljesten täytyy nyt sovittaa myrskyisä menneisyytensä ja päättää, miltä tulevaisuus näyttää.

DEAF (SORDA)

Ohjaus: Eva Libertad

Espanja | 2025 | 99 min | Draama | K7

Ángela on kuuro nainen, joka odottaa lasta kuulevan kumppaninsa Héctorin kanssa. Lapsen syntymä horjuttaa heidän suhdettaan ja pakottaa Ángelan kohtaamaan vaikeudet kasvattaessaan tytärtään maailmassa, joka ei vastaa hänen tarpeitaan.

IT WAS JUST AN ACCIDENT

Ohjaus: Jafar Panahi

Iran, Ranska, Luxemburg | 2025 | 105 min | Draama | K12

Kaikki alkaa lievästä onnettomuudesta, joka käynnistää sarjan yhä hurjempia tapahtumia.

LOVE ME TENDER

Ohjaus: Anna Cazenave Cambet, Ranska | 2025 | 134 min | Draama | K12

Kesän lopussa Clémence kertoo ex-miehelleen seurustelevansa naisten kanssa. Hänen elämänsä kääntyy ylösalaisin, kun mies pyrkii viemään häneltä heidän poikansa huoltajuuden. Siitä alkaa vuosia kestävä kamppailu Clémencen puolustaessa oikeuttaan olla äiti ja nainen, joka tekee vapaasti omat valintansa.

SENTIMENTAL VALUE

Ohjaus: Joachim Trier

Norja, Ranska, Tanska, Saksa, Ruotsi | 2025 | 135 min | Draama | K12

Sisaret Nora ja Agnes tapaavat jälleen heistä vieraantuneen isänsä, karismaattisen Gustavin, joka oli aikoinaan tunnettu elokuvaohjaaja. Gustav tarjoaa teatterinäyttelijä Noralle roolia elokuvassa, jonka avulla hän toivoo palaavansa huipulle. Nora kieltäytyy roolista, mutta huomaa pian, että isä on antanut roolin innokkaalle nuorelle Hollywood-tähdelle. Kahden sisaruksen täytyy yllättäen käsitellä monimutkaista suhdetta isäänsä ja olla tekemisissä amerikkalaisen tähden kanssa, joka on tipahtanut keskelle heidän perheensä monimutkaista dynamiikkaa.

Taustatietoa

LUX-yleisöpalkinnon myöntävät Euroopan parlamentti ja European Film Academy yhteistyössä Euroopan komission ja Europa Cinemas -verkoston kanssa.

Euroopan parlamentti perusti LUX-elokuvapalkinnon vuonna 2007. Parlamentin tavoitteena on palkinnon avulla tukea eurooppalaisten elokuvien tuotantoa ja levitystä. LUX-palkitut elokuvat käsittelevät kulttuurista monimuotoisuutta sekä yhteiskunnallisia aiheita, kuten ihmisarvoa, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, osallisuutta, suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta.

Lisätietoa

LUX-yleisöpalkinnon sivusto

LUX-arviointialusta