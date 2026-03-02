Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 6.3. klo 9–10

2.3.2026 15:29:39 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Jaa

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 6.3. klo 9–10 Suomen aikaa.

Kuvassa on mikrofoni sekä lehdistötilaisuustila
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 6.3. kello 9–10 © European Union 2017 - Source : EP

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin maaliskuun ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.). 

Maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää mm. EU:n ja Yhdysvaltojen poliittisista suhteista, EU:n yhteisistä puolustushankkeista ja EU:n laajentumisstrategiasta. Lisäksi mepit äänestävät myös uusista matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevista säännöistä sekä tarpeesta tehostaa yhteistyötä Kanadan kanssa.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaihin 5.3. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

Avainsanat

toimittajatilaisuustäysistuntoetäpressikahvitmepiteuroopan parlamentti

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye