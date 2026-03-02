Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 6.3. klo 9–10
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 6.3. klo 9–10 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin maaliskuun ensimmäisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.).
Maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa parlamentti keskustelee ja äänestää mm. EU:n ja Yhdysvaltojen poliittisista suhteista, EU:n yhteisistä puolustushankkeista ja EU:n laajentumisstrategiasta. Lisäksi mepit äänestävät myös uusista matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevista säännöistä sekä tarpeesta tehostaa yhteistyötä Kanadan kanssa.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaihin 5.3. klo 14 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
