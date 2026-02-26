HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2025 tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja

HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tuloksen ennakkotiedot julkaistiin 30.1. Vuonna 2025 HUS-yhtymä onnistui tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan alijäämänsä lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa. Samaan aikaan asiakaskokemus ja hoitoon pääsy paranivat. Myös henkilöstön saatavuus kohentui, vaihtuvuus pieneni ja tyytyväisyys johtamiseen pysyi hyvänä.



Varsinainen tilinpäätöksen käsittely on 23.3.2026.

Tammikuun 2026 toiminta ja talous

Tammikuussa 93,7 prosenttia asiakkaista pääsi erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli tammikuun 2026 lopussa 4 029, mikä on noin 1 250 potilasta vähemmän kuin joulukuun 2025 lopussa.

Tilikauden tulos on 21,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 11,2 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 +9,9 miljoonaa euroa).

Vuoden 2026 ensimmäinen vuosiennuste (2+10) laaditaan tammi–helmikuun toteumatietojen pohjalta. Ennuste valmistuu maaliskuun lopussa.

Lausunto hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta

Yhtymähallitus päätti myös antaa lausunnon valtiovarainministeriölle hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta. HUSin yhtymähallitus antoi kannanoton hyvinvointialueiden rahoitukseen jo edellisessä kokouksessaan 9.2.

Yhtymähallitus päätti myös hankintalain muutoksiin liittyen käynnistää Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n omistuksen uudelleenjärjestelyn.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 2.3.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 23.3.2026.





Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

