HUS

HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2025 tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja

2.3.2026 12:15:16 EET | HUS | Tiedote

Jaa

HUSin yhtymähallitus käsitteli 2.3. kokouksessaan vuoden 2025 tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja ja vuoden 2026 tammikuun toimintaa ja taloutta.

Meilahden sairaaloiden sisäänkäynti
Meilahden kampusalue Mikko Hinkkanen HUS

HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tuloksen ennakkotiedot julkaistiin 30.1. Vuonna 2025 HUS-yhtymä onnistui tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan alijäämänsä lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa. Samaan aikaan asiakaskokemus ja hoitoon pääsy paranivat. Myös henkilöstön saatavuus kohentui, vaihtuvuus pieneni ja tyytyväisyys johtamiseen pysyi hyvänä. 

Varsinainen tilinpäätöksen käsittely on 23.3.2026.

Tammikuun 2026 toiminta ja talous

Tammikuussa 93,7 prosenttia asiakkaista pääsi erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli tammikuun 2026 lopussa 4 029, mikä on noin 1 250 potilasta vähemmän kuin joulukuun 2025 lopussa.

Tilikauden tulos on 21,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 11,2 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 +9,9 miljoonaa euroa).

Vuoden 2026 ensimmäinen vuosiennuste (2+10) laaditaan tammi–helmikuun toteumatietojen pohjalta. Ennuste valmistuu maaliskuun lopussa.

Lausunto hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta

Yhtymähallitus päätti myös antaa lausunnon valtiovarainministeriölle hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta. HUSin yhtymähallitus antoi kannanoton hyvinvointialueiden rahoitukseen jo edellisessä kokouksessaan 9.2.

Yhtymähallitus päätti myös hankintalain muutoksiin liittyen käynnistää Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n omistuksen uudelleenjärjestelyn.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.  

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 2.3.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 23.3.2026.

Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat

Yhteyshenkilöt

yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851

toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tietoja julkaisijasta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

HUS – Vaikuttavinta hoitoa 

hus.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HUS

HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder 2.3.26.2.2026 15:08:43 EET | Pressmeddelande

Sammanslutningens styrelse sammanträder den 2 mars 2026 för att bland annat behandla HUS-sammanslutningens oreviderade bokslutsuppgifter för 2025 samt verksamheten och ekonomin i januari 2026. Föredragningslistan för mötet kan läsas här. Sammanslutningens styrelse leder HUS verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sammanslutningsstyrelsen har 17 medlemmar, varav två är representanter för Helsingfors universitet. Sammanslutningens styrelse sammanträder cirka en gång i månaden. HUS medietjänst betjänar medier måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post på viestinta@hus.fi. Se avvikande öppettider.

HUSin yhtymähallitus kokoontuu 2.3.26.2.2026 15:08:43 EET | Tiedote

Yhtymähallitus kokoontuu 2. maaliskuuta 2026 käsittelemään muun muassa HUS-yhtymän vuoden 2025 tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja sekä tammikuun 2026 toimintaa ja taloutta. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye