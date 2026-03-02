Sosiaalihuollon järjestelmäuudistus Keski-Suomen hyvinvointialueella tuo sosiaalipalvelujen tiedot näkyviin OmaKannassa

OmaKannassa näkyy jatkossa myös sosiaalipalvelujen tietoja

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen asiakkaat saavat järjestelmäpäivityksen myötä uuden tavan tarkastella omia tietojaan. 4.3.2026 alkaen kirjattuja sosiaalihuollon asiakastietoja alkaa näkyä OmaKannassa vaiheittain vuoden 2026 aikana. Muutos koskee kaikkia sosiaalipalveluja.

Asiakkaille muutos tuo selkeyttä ja helppoutta tietojen tarkasteluun. Jatkossa asiakas voi yhdellä kirjautumisella katsoa terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen tietoja. Lisäksi asiakas näkee OmaKannasta, kuka on katsonut tietoja ja onko niitä luovutettu. Sosiaalihuollon tiedot löytyvät OmaKannassa osiosta “Sosiaalipalvelujen tiedot”. Jos näytettäviä tietoja ei vielä ole, osiossa lukee: “Tietoja ei ole”.

Mitä sosiaalihuollon tietoja OmaKannassa näkyy?

OmaKannasta asiakas tai asiakkaan puolesta asioiva henkilö, esimerkiksi huoltaja, näkee seuraavia tietoja:

Päätökset

Palvelutarpeen arvioinnit

Asiakassuunnitelmat

Sosiaalipalvelujen toteuttamissuunnitelmat

Tiedon asiakkuuden alkamisesta

Omatyöntekijän yhteystiedot





Kaikki tiedot eivät näy OmaKannassa. Esimerkiksi turvakotipalveluihin liittyvät tiedot, lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvät tiedot ja sosiaalihuollon maksusitoumukset eivät näy OmaKannassa. Ammattilainen voi myös rajoittaa tietojen näyttämistä, jos siihen on perusteltu syy. Tiedoista ja rajauksista voi keskustella oman työntekijän kanssa.

Tietojen näkyvyys ammattilaisille – vain tarpeen mukaan

Suurin osa 4.3.2026 jälkeen tehdyistä kirjauksista tallentuu Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon. Se on osa Kanta-palveluja. Sieltä Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelevät ammattilaiset näkevät asiakkaan tiedot, jos ammattilaisella on oikeus käyttää tietoja työssään.

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto mahdollistaa Keski-Suomen hyvinvointialueella kirjattujen tietojen käytön myös muiden hyvinvointialueiden ammattilaisille, jos asiakkuus siirtyy esimerkiksi muuton myötä. Ammattilainen voi tarkastella Kantaan tallennettuja asiakastietoja, jos asiakas on antanut siihen luvan ja ammattilaisella on työtehtäviinsä perustuva oikeus niiden käyttöön.

Tietojen yhtenäinen tallentaminen ja käyttömahdollisuus eri alueilla nopeuttaa avun saamista ja parantaa palvelujen jatkuvuutta. Tavoitteena on, että tärkeät tiedot kulkevat asiakkaan mukana riippumatta siitä, missä hän asioi.