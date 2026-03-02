Omatiimi-toimintamalli käyttöön Kanta-Hämeen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
2.3.2026 13:05:36 EET | Oma Häme | Tiedote
Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarjota perheille entistä sujuvampaa, oikea-aikaista ja yhteen sovitettua tukea.
Oma Häme on ottanut helmikuussa vaiheittain käyttöön monialaisen verkostotyön Omatiimi-toimintamallin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarjota perheille entistä sujuvampaa, oikea-aikaista ja yhteen sovitettua tukea.
Omatiimi-toimintamalli on kehitetty yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa malli otetaan käyttöön Oma Hämeen perhekeskuspalveluissa sekä lasten ja nuorten puhe- ja toimintaterapiapalveluissa.
Kanta-Hämeen kunnista Forssa, Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki ja Tammela ovat nimenneet ensimmäiset koulut ja varhaiskasvatusyksiköt, jotka koulutetaan Omatiimi-toimintamalliin. Lisäksi mallissa ovat mukana Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry sekä Hämeenlinna–Vanajan seurakunta.
Omatiimi voidaan koota minkä tahansa perhekeskuspalvelujen asiakkaan tai perheen ympärille silloin, kun tarvitaan useamman toimijan tukea. Mukana Omatiimissä voi olla hyvinvointialueen ja kunnan ammattilaisia, järjestöjä, seurakunta, läheisiä tai muita perheelle tärkeitä toimijoita – aina asiakkaan suostumuksella.
– Toimintamallin tavoitteena on yhtenäistää monialaisen verkostotyön käytäntöjä koko Kanta-Hämeen alueella sekä parantaa verkostotyön vaikuttavuutta. Selkeät ja yhteiset toimintatavat vähentävät päällekkäistä työtä ja epäselvyyksiä sekä tukevat perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kertoo asiantuntija Milla Mäkikomsi.
Näin Omatiimi toimii
Omatiimi kootaan nopeasti, kun verkoston tarve tunnistetaan. Perhekeskuspalvelujen ammattilaisilla on varattu aikaa ensimmäisiä verkostotapaamisia varten keskiviikkoiltapäiviin, mikä mahdollistaa verkoston kokoamisen joustavasti.
Omatiimin koollekutsuminen tapahtuu täyttämällä lomake Oma Hämeen verkkosivuilla yhdessä asiakkaan kanssa. Lomakkeen voi täyttää ammattilainen missä tahansa hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen tai seurakuntien palveluissa.
Lomakkeella pohditaan, mihin kysymyksiin tukea tarvitaan ja ketkä toimijat on tarkoituksenmukaista kutsua mukaan. Mukaan voidaan kutsua toimijoita mistä tahansa palvelusta tai organisaatiosta, jossa asiakkaalla on asiakkuus, vaikkei heillä olisi käytössä Omatiimi-mallia. Mukaan voidaan kutsua myös esimerkiksi asiakkaan läheisiä. Kutsutuille lähtee kutsun mukana ohjeet toimintamallista.
Verkostotapaamisissa noudatetaan vaikuttavan verkostotyön periaatteisiin perustuvaa kokousrakennetta. Tapaamisissa keskitytään asiakkaalle ajankohtaisiin kysymyksiin, sovitaan konkreettisista toimenpiteistä ja laaditaan yhteinen monialainen suunnitelma. Jokaiselle Omatiimille nimetään koordinoiva työntekijä, joka tukee perhettä kokonaisuuden hallinnassa.
Asiakkaalta kerätään palautetta Omatiimi-tapaamisten jälkeen, ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella. Näin varmistetaan, että verkostotyö vastaa perheiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin.
Yhteyshenkilöt
Milla MäkikomsiperhekeskusasiantuntijaPuh:050 436 7246milla.makikomsi@omahame.fi
